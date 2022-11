Chi è Dj Ringo e perché attacca i Maneskin

Fonte: GettyImages Måneskin, dal red al green carpet: i look più audaci che hanno lasciato il segno

Dopo il clamore delle sue dichiarazioni dello scorso mese, Dj Ringo torna alla carica contro i Maneskin, accusati dal conduttore radiofonico di fare cattivo rock. Non solo, in una lunga intervista al Corriere della Sera, ha criticato tutta la musica attuale, non risparmiando proprio nessuno. Non sono mancate le confessioni personali, dai troppi soldi sperperati in passato per divertirsi, al rapporto pacifico con la ex storica, Elenoire Casalegno, madre di sua figlia Swuami.

Ringo: “La musica di oggi non mi piace”

“I Maneskin sono terrificanti“. A dirlo, ancora una volta, è stato Ringo, che già il mese scorso era finito nell’occhio del ciclone per le sue dichiarazioni contro la band del momento. Intervistato dal Corriere della Sera, il dj e direttore creativo di Virgin Radio, è tornato alla carica contro Damiano e gli altri ragazzi: “Sono un surrogato di un prodotto di marketing, non hanno nulla di vero, nemmeno il reggicalze – ha affermato Ringo lapidario, incurante del suo ruolo radiofonico, per il quale dovrebbe, a detta di molti, essere superiore a queste polemiche, e diffondere solo la musica.

“Mi dispiace e sono pronto a ricredermi. Per fare rock ‘n’ roll c’è una cosa molto importante: non puoi essere un poser. La risposta è Iggy Pop. Mi aspetto un pezzo vero”. Per Ringo il problema di fondo è, dunque, il loro modo di fare musica, diretto dalla casa discografica e confezionato per essere di successo. Punto di vista che, in realtà, già altri avevano condiviso prima di lui.

“Hanno presentato Zitti e buoni a Sanremo. Capisce dove è l’errore? Un gruppo rock non dovrebbe essere al Festival di Sanremo” ha aggiunto calcando ancora la mano. “Il rock ha leggi ben precise, integraliste, devi rispettarle. Uscire da un talent come X Factor non è rock” ha concluso affossando anche il format.

Ringo è un fiume in piena, e attacca anche altri artisti del momento: “Il panorama attuale mi fa venire il voltastomaco. Ho sentito Viola di Fedez e Salmo, non si offendano, ma è terrificante. Poteva farla Orietta Berti. Se questi sono i giovani che fanno musica”.

Rocco Maurizio Anaclerio, in arte DJ Ringo, ha una lunghissima carriera alle spalle come disk jockey, nelle principali radio italiane e come conduttore radiofonico. Famoso anche per le sue polemiche, non riesce proprio a digerire il successo dei Maneskin, che puntualmente attacca. Avrà ragione alla fine? Saranno un fenomeno passeggero o entreranno nell’Olimpo del rock? Per molti lo hanno già fatto, e sono un grandissimo orgoglio per il nostro Paese.

Elenoire Casalegno, la ex storica di Ringo

Ringo non è mai stato estraneo neanche alle pagine di cronaca rosa, e la sua relazione più nota resta quella con la conduttrice Elenoire Casalegno. Il loro amore ha portato alla nascita della figlia Swuami. I due sono stati a lungo la coppia del momento, ma quando i loro destini si sono separati sono rimasti molto uniti.

“Siamo amici, è la madre di mia figlia, come potrei parlarne male?” ha dichiarato sempre al Corriere. E parlando del divorzio Totti Blasi ha aggiunto: “Mi spiace quando vedo separazioni burrascose, rimango basito. Non riuscirei a fare questa guerra pubblica”.

Tra i due resta un rapporto che non è stato oscurato dalla fine della storia d’amore, ma che è cresciuto portando per mano la loro figlia, che oggi ha 23 anni.

Chi è Rachele Sangiuliano, l’attuale compagna di Ringo

Dopo la storia con la pallavolista campionessa del mondo Francesca Piccinini, Dj Ringo ha iniziato la relazione con l’attuale compagna, che, per puro caso, è una sportiva della stessa disciplina: Rachele Sangiuliano. I due vivono lontani dai riflettori, ma sono accomunati dalla passione per la radio, il rock e la buona cucina.

“Due anni fa ha chiuso con la carriera agonistica e abbiamo finalmente trovato un punto fermo a Milano – ha dichiarato il dj – Il problema della convivenza? Lei tiene sempre il bagno occupato e litighiamo per il possesso del telecomando”. Per ora i due escludono il matrimonio.