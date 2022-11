“Vi dovete levare”. Malore al concerto dei Måneskin: interviene Damiano David

La sicurezza è un tema quanto mai importante, soprattutto in occasione di un concerto, dove si balla, si canta, ci si lascia andare. E può anche capitare che, nella calca, ci si possa sentire male. Ed è quello che è successo a un fan dei Måneskin in occasione del loro tour in Messico: Damiano David, il frontman, si è subito accorto che qualcosa non andasse. Ed è intervenuto immediatamente, con gesti e parole, per permettere ai soccorsi di prestare aiuto.

Måneskin in concerto: il malore e l’intervento di Damiano David

Il Loud Kids Tour dei Måneskin sta conquistando il mondo intero: la band romana è riuscita a strutturare un tour di portata epocale. In occasione della data in Messico, diventata iconica per il look dei membri del gruppo e per l’omaggio di Damiano David al nonno, è accaduto anche qualcos’altro, su cui si deve prestare l’attenzione: nel pubblico, infatti, tra la calca, qualcuno si è sentito poco bene.

Ammassato e in chiara difficoltà, ha cercato di riprendersi, ma aveva bisogno di immediato soccorso e soprattutto di un po’ di spazio. Il frontman dei Måneskin, notando la situazione, è intervenuto immediatamente – un po’ come aveva fatto Adele in concerto – smettendo subito di cantare e segnalando l’accaduto. Il momento ha avuto i suoi attimi di tensione, soprattutto perché alcuni non hanno capito sin da subito la gravità della situazione.

Il grande controllo di Damiano David, tuttavia, gli ha permesso di riuscire a farsi ascoltare e seguire, sia con i gesti che con le parole. “Non sto scherzando, ragazzi. Se qualcuno non si sta sentendo bene, vi dovete levare, ok? Perché le persone hanno bisogno di aiuto. E voi ragazzi dovete stare attenti qui sotto il palco”, ha detto in inglese, chiamando i soccorsi e facendo cenno al pubblico di smettere di accalcarsi. Solamente quando la situazione è rientrata, ha ripreso a cantare.

Il successo del Loud Kids Tour in Messico

Al Pepsi Center WTC di Città del Messico, i Måneskin hanno davvero spaccato. La clip dell’intervento di Damiano David è diventata virale nelle scorse ore, mostrando non solo il talento di questi ragazzi, ma anche il loro grande cuore. Prova ne è il fatto che non ha ripreso il brano fino a quando l’emergenza non è rientrata, consentendo ai soccorsi di svolgere il proprio lavoro e allo spettatore di poter ricevere aiuto e godersi il resto del concerto.

L’esibizione a Città del Messico è stata storica per molti motivi: non solo hanno suonato per la prima volta Kool Kids, brano inedito, ma Damiano David ha anche commosso per la dedica al nonno, scomparso da poche settimane. Nonostante il dolore e il lutto, ha ripreso a lavorare: la band è impegnata nel tour in America. Hanno suonato a San Francisco, sfoggiando un look total velvet, e hanno anche presenziato al red carpet del Lacma Art di Los Angeles. Sul tappeto rosso, sono state delle vere star, al pari di nomi come Kim Kardashian, che da sempre è considerata la Regina dei red carpet in America. Non sono solo stilosi, tuttavia: anche attenti ai propri fan e al pubblico.