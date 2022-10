Lutto per Damiano dei Måneskin, l’addio al nonno su Instagram: “Oggi mi fai piangere”

Fonte: Ansa Lutto per Damiano dei Måneskin: è morto il nonno

Un grave lutto ha colpito Damiano David, cantante e leader dei Måneskin, che ha dovuto dire addio ad una delle persone più importanti della sua vita: l’adorato nonno. Con un doloroso post condiviso sul proprio profilo Instagram, la voce della band ha salutato per l’ultima volta colui che gli ha “fatto assaggiare il vino e fumare la prima sigaretta”. Il messaggio in suo ricordo è carico di emozione, così come la tenera immagine a corredo del post che ritrae il nonno, sorridente.

Damiano dei Måneskin dice addio al nonno: il messaggio su Instagram

Ci sono alcuni dolori nella nostra vita che sono difficili da digerire, metabolizzare, accettare. Dolori che improvvisamente ci rendono inermi, ci caricano gli occhi di lacrime e ci lasciano il cuore vuoto, impotente, come la perdita di un familiare. A soffrire un dolore simile, in queste ultime ore, è il cantante e leader dei Måneskin Damiano David. La voce della band ha infatti dovuto dire addio all’adorato nonno, suo punto di riferimento, con il quale è cresciuto e dal quale ha ricevuto preziosi insegnamenti di vita.

Con un post condiviso sul proprio profilo Instagram, il cantante lo ha voluto salutare con un messaggio di affetto e carico di bei ricordi del passato: “Mi hai portato su quella Fiat500 ovunque avessi bisogno di andare. Mi hai fatto assaggiare il vino e fumare la prima sigaretta. Mi hai portato la focaccia e il prosciutto BBBUONO e fino all’ultimo secondo ti sei vantato di essere “il nonno del cantante”. Mi hai fatto ridere, tanto, ma oggi mi fai anche un po’ piangere. Grazie di tutto. Per sempre, Gingi piccolo“.

Con lui ha assaggiato il vino per la prima volta e fumato la sua prima sigaretta, ma da lui ha anche ricevuto attestati di stima e orgoglio per il traguardo che in questi anni ha saputo raggiungere assieme ai Måneskin. A corredo del tenero messaggio social, uno scatto che ritrae il nonno, sorridente, mentre legge il giornale. Istantanee di pura quotidianità che rimarranno per sempre impresse nel cuore di Damiano David.

Damiano David: il successo con i Måneskin e in amore

Nonostante l’importante perdita che ha colpito la sua famiglia, Damiano David sta attraversando una fase positiva della sua straordinaria carriera al fianco dei Måneskin. Non solo ha da poco annunciato i primi concerti negli stadi, organizzati per luglio 2023 a San Siro a Milano e all’Olimpico a Roma.

La band è anche reduce dal successo del loro ultimo singolo The Loneliest, che ha immediatamente scalato le classifiche diventando in poco tempo uno dei brani più ascoltati su Spotify a livello mondiale. Un successo inarrestabile soprattutto per il cantante, che ha da poco rivelato di avere una malformazione alle corde vocali, difetto fisico che si è comunque rivelato suo vero punto di forza.

Intanto sul fronte privato prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Damiano David e la fidanzata Giorgia Soleri, da poco annunciata nel cast della nuova edizione di Pechino Express. Anche per lei le porte della notorietà non si sono chiuse e presto, dunque, la vedremo protagonista sul piccolo schermo nel reality show all’insegna dell’avventura.