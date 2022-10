“Ho pensato di morire”: Damiano si confessa dopo il nuovo video dei Måneskin

Fonte: IPA VMA 2022, i Maneskin premiati tra mantelle scintillanti, corsetti e trasparenze

È già record: The Loneliest, la nuova ballata dei Måneskin, è il singolo più ascoltato nel mondo su Spotify nel giorno del debutto. Numeri importanti per la band romana che ha anche divulgato il video del brano. Ambientazioni cupe, tanta pioggia, look eleganti, tutto perfetto per un funerale, che è proprio quello che la clip porta in scena. E Damiano ha raccontato che sul set ha pensato davvero di morire.

Måneskin, la confessione di Damiano sul video di The Loneliest

Un’ambientazione uggiosa e tristissima, perfetta per un funerale. Nel video di The Loneliest, il nuovo singolo dei Måneskin, va in scena un funerale sotto una pioggia battente, ma anche l’annegamento di Damiano. Ed è proprio in merito a quella scena sott’acqua, che il cantante ha voluto raccontare di più nel corso di una diretta YouTube che ha anticipato l’uscita del video clip. “Per farmi scendere di sotto mi hanno messo dei pesi, ma per le prime due o tre take hanno esagerato con questi pesi e ho pensato che sarei morto sul serio”, ha raccontato. Nel corso della diretta ha anche confessato che però quella del video non è stata la prima volta in cui si è “avvicinato alla morte”: “No, ero un ragazzo molto vivace, mio padre mi ha salvato la vita almeno due volte”.

Un brano profondamente sentito, come lui stesso ha spiegato, nato durante una writing session a Los Angeles: “Questa è la canzone più personale che ho scritto. Non sono più insicuro e sono perciò pronto ad aprirmi”. Poi Damiano David ha aggiunto altri dettagli, ricordando quei momenti e come è scaturita l’idea. “Gli altri membri del gruppo ricevevano i loro amici, la mia ragazza invece era malata e non poteva venire a trovarmi. Mi mancava casa, mi mancavano le cose fondamentali. E ho pensato: che cosa succederebbe se dovessi perdere per sempre queste cose? E poi, ribaltando la prospettiva: che cosa direi alle persone che voglio bene se un giorno dovessi sparire io?”.

E intanto la ballata sta macinando numeri importanti, complici la musica struggente e la voce profonda e intensa di Damiano.

Damiano, le parole di Giorgia Soleri su The Loneliest

Anche Giorgia Soleri ha voluto dire la sua in merito a The Loneliest, lo ha fatto nelle sue storie Instagram in cui ha condiviso prima il video e poi la classifica di Spotify, dimostrando – ancora una volta – di essere fiera del suo compagno e degli altri membri della band.

Giorgia Soleri e Damiano David sono legati da molti anni, ma per tanto tempo hanno tenuto la loro relazione lontana dai riflettori. Ma, da quando sono usciti allo scoperto, non mancano di sostenersi a vicenda pubblicamente e nei momenti più importanti.

Giorgia lo ha fatto per il nuovo brano dei Måneskin. A corredo del video ha scritto: “Questa canzone, questo video. Senza parole ma con tante lacrime. Meraviglia”. Parole che dimostrano come anche lei sia stata toccata nel profondo dalla nuova ballata dei Måneskin.

Un nuovo successo per la band romana. Dai concerti sui palchi più prestigiosi di tutto il mondo, a quelli in classifica, senza dimenticare quella capacità di essere voce di una generazione attraverso la moda e i valori.