Damiano dei Måneskin: “Ho una malformazione alle corde vocali”

Il successo dei Måneskin sembra inarrestabile, così come l’indiscusso talento del frontman nonché voce della band, Damiano David. Riconoscibilissimo tra tanti, il timbro del cantante sta facendo la storia e sembra quasi paradossale scoprire che la bellezza e la potenza della sua voce derivano in realtà da una malformazione alle corde vocali. Una confessione improvvisa, arrivata durante un’intervista a RTL 102.5, in cui l’artista ha svelato per la prima volta il problema di cui soffre. E che sembra essere diventato il suo vero punto di forza.

Måneskin, la rivelazione di Damiano: “Ho una malformazione congenita”

Damiano David è una delle voci più interessanti del panorama musicale italiano e i Måneskin si confermano sempre più band dal successo planetario. Dalle prime esibizioni per le strade di Roma all’ascesa all’olimpo della musica, il gruppo è inarrestabile e ampio merito va dato al carisma e alla voce travolgente del suo frontman. Il suo timbro vocale è riconoscibilissimo e coniuga potenza e precisione, diventando il suo invidiabile punto di forza. Anche se, dietro la bellezza della sua voce, si cela una realtà sempre tenuta nascosta e ora rivelata.

Intervistato a RTL 102.5, Damiano David ha infatti confessato di avere una malformazione alle corde vocali. La sua timbrica è dunque diretta conseguenza di questo piccolo difetto fisico: “Le mie corde vocali sono un po’ particolari, fatte come due stanghette, ho una malformazione congenita: ho un buco in mezzo. Per questo la mia voce è così, perché ci passa aria in mezzo“.

La sua confessione manifesta un’innegabile quanto clamoroso paradosso: quando un difetto fisico, una malformazione congenita, può invece trasformarsi nel tuo punto di forza. È forse questo il segreto di Damiano? Le sue parole di fatto non cambiano nulla sulla potenza espressiva della sua voce, ma ci restituiscono l’idea di come, molto spesso, i nostri limiti e i nostri difetti, che forse ci spaventano e ci mettono all’angolo, in realtà possono diventare il nostro più grande successo.

Måneskin: The Loneliest, il successo di Zitti e buoni, i primi stadi

Nel corso dell’intervista rilasciata a RTL 102.5, Damiano David ha anche raccontato il successo dell’ultimo singolo dei Måneskin, The Loneliest. La ballata è stata accompagnata da un videoclip suggestivo, girato in Brianza, nel quale si è cimentato in alcune riprese sott’acqua. “Praticamente dovevo andare giù ed avevo dei pesi addosso. Quando mi sono tuffato la prima volta non riuscivo a salire. Mi sono spaventato abbastanza. I giornali hanno scritto che stavo morendo” ha confessato l’artista, parlando del momento di paura vissuto durante le riprese.

La loro musica si evolve e regala sempre nuove emozioni, ma il cantante non dimentica il brano che ha di fatto consacrato i Måneskin non solo in Italia, ma anche nel mondo: Zitti e buoni. Il frontman, a tal proposito, rivela un retroscena: “Zitti e Buoni è nata in un garage che avevamo abbellito per renderlo più accogliente. Questa cosa ci rimarrà sempre impressa”.

Dopo aver calcato i più importanti palchi italiani, come l’Arena di Verona e il Circo Massimo, i Måneskin si apprestano a preparare i loro primi concerti negli stadi: nel luglio 2023 infatti suoneranno allo Stadio Olimpico di Roma e allo Stadio San Siro di Milano. Il loro successo non si ferma qui.