I Måneskin conquistano il Messico con un look estroso. Ma a commuovere è Damiano

I Måneskin sono ormai inarrestabili: la loro ascesa, da Sanremo a oggi, è stata a dir poco fenomenale. Si sono verificate persino delle file chilometriche per assistere al loro concerto a Città del Messico. Un evento importante, che li ha visti con un look estroso: hanno fatto anche un omaggio a uno dei simboli del Giorno dei Morti in Messico, la Calaca. Tuttavia, a emozionare è stato Damiano: in occasione del concerto, ha voluto ricordare suo nonno, facendo una dedica commovente.

I Måneskin a Città del Messico: il look estroso e l’omaggio

Il look dei Måneskin per il concerto a Città del Messico è davvero impareggiabile: estroso, come sempre, con qualche nota di colore, dal momento in cui hanno voluto omaggiare proprio il Messico indossando la Calaca. Petto nudo, pantaloni brillanti e bicolor, sui toni del nero e dell’oro: Victoria De Angelis, poi, ha sfoggiato una sorta di top-bikini davvero da urlo.

Gli spettatori erano a migliaia: la coda al Pepsi-Cola Center di Città del Messico è stata davvero imponente. Il motivo? Sono amati, ma non solo. Infatti, per l’occasione, hanno voluto suonare Cool Kids, brano inedito. Dunque, c’era anche tanta curiosità da parte dei fan.

Ma i Måneskin sono seguiti proprio da tutti: vogliamo forse dimenticarci della presenza di Angelina Jolie e della figlia a Roma? A Città del Messico, invece, tra i presenti, c’era persino Charles Leclerc, che il 29 e il 30 ottobre è richiesto al Gp di F1. Naturalmente, il pilota monegasco ha condiviso degli scatti sul suo profilo.

Damiano David, la dedica al nonno scomparso da poco

In occasione dell’esibizione a Città del Messico, Damiano David non è riuscito a trattenersi: da pochi giorni, infatti, ha perso il suo amatissimo nonno. Ha annunciato la sua scomparsa sui social, ma, purtroppo, non c’è stato tempo per un “lungo” lutto. David, che è il frontman dei Måneskin, è tornato immediatamente al lavoro. Tuttavia, ha comunque voluto omaggiare il nonno sul palco.

L’ultimo pezzo dei Måneskin – The Loneliest – è una vera e propria svolta. Quel rock malinconico di un tempo, che sa come emozionare e arrivare dritto al cuore. La canzone, profonda e nostalgica, affronta proprio un tema delicato come una perdita. Ed è per questo motivo che l’ha dedicata al nonno, ma non solo.

“Come molti di voi sanno, mio nonno è morto un paio di giorni fa”, ha detto Damiano David in concerto. “La mia famiglia voleva suonare una canzone al suo funerale, quindi sono molto orgoglioso di dire che questa è l’ultima canzone che mio nonno ha sentito in vita sua“. Un momento molto emozionante: la sua commozione ha toccato tutti, presenti al concerto e non.

L’inarrestabile successo dei Måneskin

La tournée dei Måneskin li sta portando a girare il mondo, e inevitabilmente a conquistarlo. Questi ragazzi convincono, e lo hanno sempre fatto, sin da quando hanno stracciato tutti a Sanremo. Per il 2023, hanno anche annunciato un tour negli stadi in Italia, tra cui all’Olimpico e a San Siro. C’è già grandissima attesa a riguardo, e ovviamente non vediamo l’ora di assistere ai loro prossimi successi.