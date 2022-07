Adele in concerto: strepitosa. E soccorre un fan che si sente male

Fonte: IPA-GETTY Brit Awards: ma chi li veste? Per fortuna che ci sono Adele e i Maneskin

Sono trascorsi ben cinque anni dall’ultimo concerto di Adele, e l’artista è tornata a esibirsi a Hyde Park, nella sua città natale, Londra. E per questo spettacolo dal vivo, la star mondiale è stata elogiata, perché, oltre a concentrarsi sulla musica, per tutto il tempo ha tenuto d’occhio i suoi fan, tanto che è arrivata a soccorrerne uno. Dall’esordio con la sua indimenticabile Hello, hit con miliardi di ascolto in tutto il mondo, fino al look in velluto nero, Adele è stata strepitosa.

Adele in concerto a Hyde Park dopo cinque anni

“Sono così felice di essere qui”. Dopo il suo ultimo tour – risalente a cinque anni fa – finalmente Adele è tornata a calcare quel palco che tanto la mette in agitazione con un concerto tutto suo. Sì, si è esibita nel corso di eventi importanti, come la cerimonia dei Brit Awards 2022, ma un concerto personale è diverso.

Più di 65.000 mila gli spettatori presenti, e di certo non è stato facile trattenere l’emozione. Tutt’altro, perché, in realtà, la cantante inglese è nota per avere un po’ “paura” del palco. Non ha nascosto la tensione, ma in ogni caso ha intrattenuto il pubblico e non si è smentita: per lei, i fan vengono prima di tutto. Oltre a Hello, in scaletta ha inserito vari classici, come Skyfall, e qualche canzone del suo ultimo disco.

Il look di Adele per il concerto

Fonte: Getty Images

Per il primo concerto dopo ben cinque anni, Adele ha scelto un look pazzesco, che ha tolto il fiato ai presenti (e persino a noi ammirando le foto). Ha voluto sfidare il caldo e le temperature, optando per un tessuto non propriamente estivo, il velluto, oltretutto nero, che attira ancor di più il calore.

Lo stile di Adele è improntato sulla sontuosità, e lo è sempre stato. Negli ultimi due anni, l’artista ha scelto di intraprendere un percorso per perdere peso: il cambiamento è evidente, ma per noi è sempre bellissima, in ogni modo. Per il concerto londinese, si è esibita sfoggiando un abito lungo firmato Schiaparelli Haute Couture Custom.

L’outfit è decisamente particolare e fuori dagli schemi: il modello con gonna a sirena in chiffon presenta dei ricami con paillettes. La giacca, invece, ha uno scollo a V in velluto nero, e le maniche lunghe, non adatte alle temperature di questi giorni. Al vestito, Adele non ha rinunciato ad aggiungere i suoi amati accessori in total gold: orecchini maxi, cintura metallica. Pazzesca.

Adele ferma il concerto e soccorre un fan

L’artista ha in realtà interrotto più volte il suo concerto a Londra per aiutare i fan. La pluripremiata vincitrice del premio Grammy, quando ha saputo che molti dei fan erano rimasti per oltre sette ore al caldo, ha inviato subito dell’acqua con un carico.

Ha messo la sicurezza dei suoi fan prima di ogni altra cosa nelle oltre due ore di concerto, interrompendolo ben quattro volte per permettere ai soccorritori di offrire sostegno a chi ha avuto bisogno di cure mediche. Ha anche esortato i presenti a “togliersi di mezzo” per consentire alla sicurezza di aiutare un fan in estrema difficoltà. Non è una cosa che si vede spesso, e non possiamo proprio non amarla per la sua grande umanità.