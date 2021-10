Adele su Vogue: il segreto del suo dimagrimento e la verità sul divorzio

Adele, la trasformazione fisica in 14 anni di carriera

È quasi difficile riconoscerla, per l’incredibile trasformazione che ha vissuto negli ultimi anni: Adele, che segna un record comparendo come prima star al mondo sia sulla copertina di Vogue America che su quella della versione British, è di una bellezza travolgente. E nel corso di una lunga intervista si è lasciata andare a molte confessioni, parlando del segreto della sua perdita di peso e del divorzio dal marito Simon Konecki.

Adele, splendida sulla copertina di Vogue

Prima sfoggia un incantevole miniabito di raso nero, poi indossa un delizioso vestito couture giallo firmato Vivienne Westwood, che evidenzia il suo fisico mozzafiato e le sue curve prorompenti. Adele è davvero bellissima, ed è proprio sulle pagine di Vogue che ha rivelato ciò che l’ha portata a dimagrire così tanto. In due anni ha perso tantissimo peso, ma il motivo principale non ha nulla a che vedere con il desiderio di vedersi più magra davanti allo specchio. “È stato a causa della mia ansia” – ha ammesso la star – “Allenandomi, mi sentivo meglio”.

“Non si è mai trattato di perdere peso, si trattava sempre di diventare più forte, di concedermi del tempo ogni giorno senza il mio telefono. E così ne sono diventata dipendente, mi alleno due o tre volte al giorno”. Svelato dunque il segreto di Adele, che grazie ad una sana alimentazione e ad una regolare attività sportiva ha raggiunto una forma fisica pazzesca. Ma, soprattutto, ha ritrovato il benessere mentale che l’ansia rischiava di portarle via, dedicandosi ai suoi allenamenti per attenuare la sua morsa.

Adele, il divorzio e l’amore con Rich Paul

Nel corso della lunga intervista su Vogue, la cantante ha poi parlato del suo divorzio da Simon Kalecki. I due, convolati a nozze nel 2016, hanno annunciato la loro separazione 3 anni dopo: “Quando avevo 30 anni, tutta la mia vita è andata in pezzi e non me ne stavo accorgendo” – ha rivelato Adele – “Sarei stata infelice se non mi fossi messa al primo posto. […] Ero imbarazzata, all’idea di non essere in grado di far funzionare qualcosa. Siamo state addestrate come donne a continuare a provarci. All’epoca mi ha spezzato il cuore, ma ora lo trovo davvero interessante”.

Con il suo ex marito Simon, l’artista ha avuto uno splendido bambino di nome Angelo. Ed è proprio a lui che Adele ha rivolto tutte le sue attenzioni dopo la separazione, per cercare di aiutarlo a superare quel difficile momento. “Ha così tante semplici domande a cui non posso rispondere, perché non conosco la risposta. Tipo: ‘Perché non ami più papà?’. Io gli direi: ‘Amo tuo padre, semplicemente non sono innamorata’. Non riesco a far sì che queste cose abbiano senso per un bambino di 9 anni”. Il dolore provato all’idea di aver completamente stravolto la vita di suo figlio l’ha portata ad incidere un nuovo album, nel quale ha messo tutta se stessa.

E da poco ha ritrovato il sorriso accanto ad un uomo speciale, Rich Paul. I due sono stati avvistati insieme nei mesi scorsi, quindi Adele ha reso ufficiale la loro relazione con una bellissima foto su Instagram. “È arrivato in maniera incredibile. È un grande, è divertente e intelligente. Sono una madre divorziata di 33 anni, l’ultima cosa di cui ho bisogno è qualcuno che non sa dove si trova o cosa vuole”.