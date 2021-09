Adele, l’amore con Rich Paul è ufficiale: su Instagram è strepitosa

editato in: da

Adele, la trasformazione fisica in 14 anni di carriera

Adele è nuovamente innamorata: a pochi mesi dal divorzio con Simon Konecki, il suo cuore è tornato a battere più forte. La cantante ha ritrovato il sorriso accanto a Rich Paul, celebre agente sportivo con cui era già stata avvistata nelle settimane passate. E ora è arrivata la conferma, grazie ad una foto meravigliosa.

Sorridente e felice, Adele si stringe al fianco di Rich in un bellissimo scatto in bianco e nero, che ha condiviso su Instagram raccogliendo centinaia di like e di commenti entusiastici dei suoi fan. Questa è la prima foto di coppia, un ritratto magnifico che suggella un amore nato da poco, eppure così travolgente. La cantante e il suo nuovo fidanzato si frequenterebbero ormai da qualche mese, ma fino a questo momento avevano preferito farlo nel massimo riserbo.

Con Rich Paul al suo fianco, Adele ha archiviato la fine del suo matrimonio con Simon Konecki, durato circa tre anni. I due si erano separati nel 2019, una decisione presa di comune accordo perché avevano ormai capito che tra di loro l’amore si era spento. Il divorzio è però arrivato solamente all’inizio di quest’anno. L’artista e il suo ex marito sono rimasti in buoni rapporti, soprattutto per il bene del loro figlio Angelo, nato nel 2012 quasi all’inizio della loro relazione.

Ora per Adele è arrivato il momento di voltare pagina e tornare ad innamorarsi. Ed è forse l’amore a renderla così radiosa, come la vediamo sui social: accanto alla foto che ufficializza la sua storia con Rich Paul, la cantante ne ha condivise altre che la vedono semplicemente risplendere, in un tripudio di raso bianco e nero che le scivola addosso sulle sue nuove forme – quelle stesse forme che sono state pesantemente criticate.

Adele ha infatti seguito un lungo percorso che l’ha portata ad essere in forma smagliante, impegnandosi tra dieta e attività fisica. Così ha detto addio ai suoi chili di troppo, che non le permettevano più di essere a proprio agio con la figura che vedeva allo specchio. Tuttavia, mostrandosi pubblicamente dopo aver perso peso, la cantante è stata attaccata: diversi utenti l’hanno accusata di essersi omologata a quei canoni di bellezza che elogiano la magrezza, molti hanno colto l’occasione per criticare una società in cui la donna è ancora rappresentata in base alla taglia che indossa.

Ma Adele si è lasciata scivolare addosso le polemiche, soddisfatta di sé per aver raggiunto quello che era il suo personale obiettivo. Dimagrire per sentirsi meglio con se stessa, per ritrovare quella sicurezza che aveva perso. E ora è felice come non era da tempo, di nuovo innamorata, bellissima e sorridente.