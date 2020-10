Adele torna a cantare ed è sempre più in forma: il suo debutto in tv non delude

editato in: da

Adele, la trasformazione fisica in 14 anni di carriera

Adele non smette di stupire: l’artista è tornata a cantare, sempre più bella e in forma, debuttando in una veste nuova, quella della conduttrice tv.

Per la prima volta nella sua carriera Adele è approdata al Saturday Night Live nel ruolo di presentatrice di una puntata speciale, che l’ha vista al timone della celebre trasmissione americana. I fan però, che si aspettavano una piccola anticipazione del suo nuovo album – attesissimo dopo il successo planetario di 25, uscito nel 2015 – sono rimasti a bocca asciutta.

“Il mio album non è ancora finito – ha affermato la cantante -. Sono qua solo come presentatrice, non ospite musicale, avrei paura ad essere entrambe. Preferisco mettermi delle parrucche, bere un bicchiere di vino o sei e vedere cosa succede!”.

Durante il programma però Adele ha deliziato i suoi ammiratori cantando alcuni dei suoi brani più famosi, tornando ad esibirsi dal vivo: l’artista britannica aveva smesso di intonare i suoi pezzi nel 2017, quando ebbe seri problemi alle sue corde vocali.

Al Saturday Night Live Adele ha lasciato tutti a bocca aperta: ha partecipato a diversi sketch ed è apparsa anche nel ruolo di se stessa in un’esilarante parodia di The Bachelor, mentre interrompeva gli appuntamenti e infastidiva le altre concorrenti iniziando a cantare dal nulla parti dei suoi successi come Someone Like You, When We Were Young, Hello. Poi ha chiuso nel finale con uno dei suoi pezzi più belli, emozionando tutti con le note di Rolling in the Deep.

Ma la cantante non ha perso l’occasione per scherzare anche sul suo dimagrimento. In uno degli sketch ha fatto autoironia sulla sua forma fisica, recitando in un finto spot anni ’80, in cui indossava dei pantaloni che mettevano in mostra le sue forme. “Ho portato solo metà da di me dall’Inghilterra”, ha detto scherzando al pubblico dello show.

In questi mesi Adele ha condiviso con i suoi fan il suo percorso di dimagrimento sui suoi social, attraverso alcune foto sui social. La cantante ha perso circa 45 kg, grazie alla passione per il Reformes Pilates, al supporto di un’esperta nutrizionista e alla dieta Sirt, iniziata dalla cantante dopo la separazione dall’ex marito Simon Konecki.

Nonostante le critiche, Adele oggi ha ritrovato il sorriso e ha dimostrato di essere un esempio per tantissimi, grazie alla sua forza di volontà e a uno stile di vita sano ed equilibrato.