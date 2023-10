Elenoire Casalegno aggredita a Milano: “Paura”. Il racconto e l’appello a Sala

Fonte: IPA Elenoire Casalegno: dagli esordi a oggi, carriera e amori

Elenoire Casalegno aggredita a Milano. Questa la notizia data dalla showgirl stessa attraverso alcune storie sulla sua pagina Instagram. Attimi di paura che ha voluto condividere con i propri affezionati fan rendendo partecipe dell’accaduto anche il sindaco del capoluogo lombardo: Beppe Sala.

Elenoire Casalegno: “Inseguita a assalita”

A lanciare un nuovo allarme sicurezza a Milano è stata la showgirl Elenoire Casalegno tramite il suo account Instagram. Nelle storie del profilo ha raccontato cosa è successo nella mattinata di domenica 22 ottobre nella città, più precisamente in corso di Porta Nuova, in pieno centro città. L’ex modella, attrice e presentatrice ha raccontato di essere stata pedinata da “uno squilibrato” (così lo descrive) e di essersi “salvata” solo grazie all’intervento di un uomo di passaggio.

“Questa mattina alle 11 in corso di Porta Nuova, in centro a Milano, nel cuore della città, a Brera, sono stata inseguita e assalita da uno squilibrato – racconta la Calsalegno – . Per fortuna è intervenuto un uomo che ha iniziato a urlargli contro. Io mi sono infilata in un negozio e mi sono fatta venire a prendere”.

L’ex modella, attrice e presentatrice chiama poi direttamente in causa il sindaco Beppe Sala, taggandolo e rivolgendosi a lui: “Capisco che le necessità di una città siano molteplici ma la priorità è la sicurezza dei cittadini e questa città è diventata invivibile: c’è da aver paura. Si parla di periferie, ma quali periferie? A Milano – conclude la Casalegno – si ha paura di andare in centro, di passeggiare in pieno giorno. Non è possibile andare avanti così: la priorità è la sicurezza”.

Aggressione a Milano

Un’appello, quello di Elenoire Casalegno, che giunge in un momento complesso per la cronaca cittadina. Solo pochi giorni fa sono stati resi noti due episodi di violenza nelle stazioni della metropolitana di Milano verificatisi in poche ore l’uno dall’altro. Nella serata di giovedì 19 ottobre hanno infatti avuto luogo un furto con conseguente rissa nel mezzanino a Piola e un’aggressione ai danni di una dipendente Atm a Loreto.

A Piola, fermata in prossimità di una dei principali scali ferroviari di Milano, due uomini hanno rubato una catenina e una fede nuziale a una persona. Dopo il furto i passeggeri del treno in sosta li hanno seguiti. Un dipendente dell’Atm, sentendo il forte vociare, è riuscito a bloccare uno dei due fuggitivi grazie all’aiuto di un carabiniere in borghese, mentre l’altro uomo si è dato alla fuga. Dalle prime ricostruzioni, secondo La Repubblica, sembra che tra la folla ci fosse un terzo complice, una donna, dato che il ladro braccato le avrebbe passato tra le mani la refurtiva e poi lei si sarebbe dileguata. Un appello, dunque, quello di Elenoire Casalegno, che riecheggia in questo momento nella testa di molti cittadini. Certo la questione della sicurezza pubblica è una questione complessa, ma siamo sicuramente felici che la showgirl stia bene.