Maitè Yanes, chi è l’attrice all’Isola dei Famosi 2024

Maitè Yanes è uno dei nomi che stanno facendo parlare in questo momento. Questa giovane donna, di origine cubana ma cresciuta in Spagna, sta facendo breccia nel mondo dello spettacolo italiano con la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 18. Ma chi è esattamente Maitè Yanes? E cosa sappiamo della sua carriera e della sua vita privata?

Maitè Yanes, chi è

Nata in Spagna da genitori cubani, Maitè Yanes ha trascorso la maggior parte della sua vita nel Paese iberico. Informazioni precise sulla sua data di nascita e la sua età rimangono un mistero, perché Yanes è nota per essere una persona estremamente riservata. Sicuramente cominceremo a conoscerla meglio e a sapere qualche curiosità in più su di lei perché magari sarà Maitè stessa a raccontarle in prima persona all’Isola dei Famosi.

Oltre alla sua carriera professionale, di cui racconteremo tra poco, la vita privata di Maitè Yanes rimane avvolta nel mistero. Non si conoscono dettagli sulla sua relazione sentimentale o sulla sua famiglia, poiché, giustamente, preferisce mantenere la sua privacy. Anche sul fronte dei social media, Maitè è piuttosto discreta, con un account Instagram privato che conta circa 8.000 follower.

È davvero singolare vedere un personaggio che fa parte dello showbiz che pone la sua privacy al primo posto. In un’epoca in cui molti vip si espongono continuamente (e anche troppo) sui social media, la sua discrezione è un segno di rispetto per la sua vita privata.

Una carriera professionale cominciata fin da giovanissima

Maitè ha iniziato la sua carriera come modella, sfilando sulle passerelle di Madrid, Milano e New York City. Grazie alla sua bellezza naturale e al suo talento, ha rapidamente conquistato il cuore del mondo della moda, ottenendo un contratto con la prestigiosa agenzia Women Management, che rappresenta alcune delle modelle più famose al mondo.

Parallelamente alla sua carriera di modella, Maitè ha anche intrapreso la strada della recitazione. In Spagna, ha preso parte a produzioni teatrali di successo, tra cui i musical Grease e The Beatles. Il suo talento sul palcoscenico non è passato inosservato, aprendole le porte dell’Italia.

Nel 2017, Maitè ha fatto il suo debutto televisivo nel programma “Colorado“, conquistando il pubblico italiano con il suo fascino e la sua bravura. Successivamente, ha preso parte al film “Il sesso degli angeli” (2022), diretto da Leonardo Pieraccioni. È con la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 18 che Maitè sta facendo parlare di sé nel Bel Paese.

I compagni di viaggio di Maitè Yanes

Nella nuova edizione de L’Isola dei Famosi, condotta per la prima volta da Vladimir Luxuria, troviamo una serie di volti noti pronti a sfidare l’avventura. Accanto a Luxuria, la produttrice Sonia Bruganelli e il giornalista Dario Maltese si occupano di commentare le gesta dei naufraghi in studio, mentre in Honduras la conduttrice in loco è Elenoire Casalegno.

Tra i naufraghi che affronteranno l’arduo percorso sull’isola, spicca il nome di Maité Yanes, pronta a mettersi in gioco e a mostrare il suo coraggio insieme ad altri personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport come Aras Senol, Joe Bastianich e Valentina Vezzali.