Elenoire Casalegno, chi è e cosa fa il nuovo compagno Alessandro

Il cuore di Elenoire Casalegno è tornato a battere per una persona speciale. La conduttrice ed ex compagna di DJ Ringo, con il quale condivide la figlia Swami, oggi 23enne, avrebbe ritrovato l’amore al fianco di un uomo di nome Alessandro, che vanta una parentela importante con un volto noto del calcio italiano. A riportarlo è stato il settimanale Chi, con annesse foto che non lasciano adito ad alcun dubbio: la Casalegno è felice al fianco del nuovo compagno.

Elenoire Casalegno di nuovo innamorata

Elenoire Casalegno è uno dei volti più amati della televisione italiana, una di quelle conduttrici che a ogni apparizione sul piccolo schermo riesce a incantare il pubblico con bellezza, talento e una naturalezza comune a poche donne dello spettacolo. Tuttavia ha sempre cercato di mantenere un profilo basso in merito alla sua vita privata, storia con DJ Ringo a parte. La loro è stata una coppia molto unita, un amore che ha dato alla luce una figlia ma finito poi con una separazione. Sebbene i due siano rimasti in ottimi rapporti, le loro strade si sono divise definitivamente, unite unicamente dall’amore per la figlia Swami, oggi splendida 23enne.

Dopo DJ Ringo, la conduttrice si è legata sentimentalmente a Sebastiano Lombardi che ha sposato e dal quale ha divorziato dopo tre anni. Da quel momento in poi (flirt celebri a parte come quello con Sgarbi) non si è saputo più alcunché in merito alle questioni di cuore della conduttrice. Da mamma single si è dedicata alla figlia e alla carriera, continuando a deliziare i suoi follower di Instagram con foto e video tra lavoro e quotidianità. A distanza di anni, però, pare che abbia ritrovato l’amore stando a quanto riportato dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, che l’ha immortalata felice e sorridente per le vie di Milano al fianco di un uomo di nome Alessandro.

Una passeggiata a braccetto, sorrisi complici e sguardi che dicono tutto, senza bisogno di parole. Elenoire Casalegno sarebbe in dolce compagnia già da qualche mese ma soltanto adesso avrebbe deciso di uscire allo scoperto con il suo nuovo amore.

Chi è il nuovo compagno di Elenoire Casalegno

Galeotto fu un evento che Elenoire Casalegno ha condotto qualche mese fa. La calda brezza e l’atmosfera estive hanno fatto il resto, insieme alla galanteria di un uomo che è riuscito in breve a far breccia nel cuore della conduttrice ligure, come riportato dal settimanale di Signorini.

Un corteggiamento serrato quello di Alessandro, organizzatore di eventi presso il Milan Club, rivolto ai tifosi rossoneri. Di lui si sa ancora poco, ma il conduttore del GF Vip è riuscito a scovare una parentela celebre: il nuovo compagno della Casalegno sarebbe, infatti, il nipote di Mario Corso, leggendario calciatore dell’Inter rimasto nella storia del calcio italiano per via delle sue imprese negli anni Sessanta.

Da sempre molto riservata, Elenoire Casalegno non è entrata nel merito della notizia riportata sui giornali, né tantomeno è giunto un commento in merito da parte del nuovo compagno. Sono felici e questa è l’unica cosa che conta, in fondo, per una coppia come la loro nata da poco e (a quanto pare) giù unita da un profondo legame. Il resto è soltanto “rumore”.