Love Mi, il concerto di Fedez e J-Ax: orari, scaletta, cantanti e dove vederlo

Il concerto Love Mi sancisce il ritorno di Fedez e J-Ax, ma è anche molto (tanto) di più. L’evento, in programma il 28 giugno, è a scopo benefico: tante le presenze sul palco, cantanti famosi, come Ghali, Dargen D’Amico, Tananai. La musica è ormai tornata nelle piazze italiane, dopo anni di restrizioni a seguito del Covid-19. In Piazza Duomo, dalle 18.00, è tempo di ballare: scopriamo tutto a riguardo, dalla scaletta all’orario fino agli artisti presenti e dove vederlo in televisione.

Love Mi: il concerto di Fedez e J-Ax: il ritorno del duo

Ormai è tutto pronto: la reunion tra Fedez e J-Ax è tra le più attese di sempre. Il loro rapporto è sempre andato oltre il classico sodalizio professionale, e ci sono proprio mancati insieme. Quando hanno annunciato di aver “fatto pace”, dopo le incomprensioni del passato, tutti ci siamo sentiti in qualche modo parte di un disegno più grande. Lo hanno fatto proprio in concomitanza con il tumore al pancreas di Fedez.

Il duo iconico si è mobilitato per organizzare l’evento di Love Mi, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore di TOG – Together To Go, una onlus molto importante, un centro di eccellenza per la riabilitazione di bambini che soffrono di patologie neurologiche complesse. L’intero ricavato sarà dunque devoluto in beneficenza al centro.

Love Mi: la scaletta su Mediaset Infinity e su Italia 1

A partire dalle ore 18.00 su Mediaset Infinity, avremo modo di vedere i seguenti artisti secondo la scaletta ufficiale: di seguito l’ordine di uscita.

Caneda

MYDRAMA

Frada

Cara

PAULO

Beba

Su Italia 1, invece, dalle ore 19.00, potremo seguire altri artisti: ecco la scaletta della seconda parte dell’evento.

Rosa Chemical

Rose Villain

MILES

Mara Sattei

Nitro

Ariete

M¥SS KETA

Lazza

Dargen D’Amico

Rhove

Paky

Shiva

Ghali

Tananai

Tedua

Fedez e J-AX

Love Mi: gli artisti presenti

I cantanti presenti a Love Mi sono una promessa vincente: Ghali, Dargen D’Amico, Tananai, Mara Sattei, M¥ss Keta, e non mancheranno giovani artisti ad unirsi ai giganti della musica sul palco. Gli artisti sono in totale ventidue, ma è probabile che si aggiungeranno delle guest star a sorpresa. Tutto è stato organizzato nei minimi dettagli per offrire uno spettacolo degno di questo nome.

Love Mi: le conduttrici

A condurre l’evento troviamo inoltre due donne d’eccezione: Elenoire Casalegno e Aurora Ramazzotti insieme a Gabriele Vagnato. Quest’ultimo è un vero e proprio tocco di genio, un’aggiunta importante al palco: giovane e popolarissimo a dir poco, il content creator è famoso su TikTok, dove ha ben 3.8 milioni di follower. Vagnato è l’inviato speciale di Love Mi per il dietro le quinte: lo vedremo anche interagire con il pubblico.

Love Mi: dove vederlo in televisione e a che ora

Dalle 18.00 su Mediaset Infinity e dalle 19.00 su Italia 1 si trasmette la diretta di Love Mi, l’attesissimo concerto. L’evento è stato promosso dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di sostenere gli spettacoli dal vivo, che ormai avevano subito uno stop a seguito della Pandemia. Siamo certe che sarà l’occasione perfetta per tornare a ballare, urlare i versi delle proprie canzoni preferite, per uno scopo davvero speciale.