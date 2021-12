Come guardare gratis le puntate finali di “The Ferragnez” in streaming

Non era difficile immaginarlo, The Ferragnez, la docu-serie prodotta da Amazon basata sulla vita di Chiara Ferragni e Fedez è stata un vero successo tanto da diventare, in brevissimo tempo, la serie italiana più vista nella settimana della sua uscita.

Attivissimi sui social dove raccontano, giorno dopo giorno la loro vita, i due imprenditori e influencer hanno puntato su una docu-serie che aveva tutte le carte in regalo per diventare da subito amatissima tra il pubblico, destando molta curiosità sin dal suo annuncio.

E come dargli torto? Tutte ci siamo trovate, almeno una volta, a guardare le Instagram Stories di Chiara e Fedez e a seguirli nella loro quotidianità.

The Ferragnez: dove vedere la serie

The Ferragnez è una produzione esclusiva Amazon composta da otto episodi, i primi cinque sono disponibili su Amazon dal 9 dicembre e gli ultimi tre che completano la serie, possono essere guardati gratuitamente su Amazon Prime Video dal 16 dicembre.

Per vedere le ultime tre puntate di The Ferragnez in streaming gratis è necessario avere un abbonamento ad Amazon Prime che include anche l’accesso alla piattaforma di video streaming (Amazon Prime Video) e non solo, perché l’abbonamento da diritto anche ad altri vantaggi esclusivi.

Perché abbonarsi ad Amazon Prime

Amazon Prime, infatti, di garantisce: la consegna veloce e gratuita su tutti gli acquisti fatti su Amazon, l’accesso ad Amazon Music, la possibilità di vedere gratis le partite di Champions League, un abbonamento gratuito a un canale Twitch e 30 giorni gratuiti su Audible.

Una somma contenuta per tantissimi servizi e vantaggi esclusivi!

Se volete seguire le avventure di Chiara Ferragni, Fedez e della loro famiglia allargata ma ancora non siete abbonati ad Amazon Prime, lo potete fare sottoscrivendo subito l’abbonamento: i primi 30 giorni sono gratuiti (poi si paga 36€ l’anno).

The Ferragnez: di cosa parla

The Ferragnez prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios è una docu-serie tutta italiana che apre la porta sulla vita dell’influencer italiana più famosa e della sua famiglia.

Un’occasione perfetta per scoprire la quotidianità di Chiara, Fedez e Leone, tra lavoro, vacanze, cene in famiglia e impegni quotidiani.

Nella serie fanno la loro comparsa anche i genitori di Chiara e Fedez e Valentina e Francesca, le sorelle di Chiara Ferragni.

Gli ultimi tre episodi, disponibili dal 16 dicembre si Amazon Prime Video, sono stati definiti più volte dalla stessa Chiara, i più emozionanti e belli della serie; assisteremo alla nascita di Vittoria e seguiremo anche la partecipazione di Fedez a Sanremo 2021, il tutto condito dalle sedute di terapia di coppia, che hanno fatto da filo conduttore dell’intera serie.

Non ci resta che sottoscrivere l’abbonamento con Amazon Prime, per godersi delle serate in compagnia di The Ferragnez!