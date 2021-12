The Ferragnez: dove e quando vedere la serie firmata Prime Video

Alzi la mano chi non si è ritrovato almeno una volta a scorrere le stories di Chiara Ferragni e Fedez e a sorridere davanti alle gag spontanee di quella che possiamo definire la coppia più social del nostro secolo. Influencer di fama mondiale e imprenditrice digitale lei, cantante si successo e rapper lui, i due fanno coppia fissa ormai dal 2016 raccontando sui social network una quotidianità fatta di successi e sogni realizzati, ma anche di piccole cose, quelle condivise insieme ai bambini nati dal loro amore.

Ed è proprio in quella routine autentica che le telecamere di Amazon Prime si sono introdotte, per regalare al pubblico abbonato The Ferragnez – La serie e raccontare in qualche modo tutto quello che succede nella quotidianità dei due influencer quando i social network non sono attivi.

The Ferragnez, dove vedere la serie

Chiara Ferragni, Fedez e Leone Lucia Ferragni sono i protagonisti indiscussi della serie in otto episodi prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios e disponibile in esclusiva su Prime Video in 240 Paesi e territori nel mondo, a partire dal 9 dicembre 2021.

Uno show non-fiction tutto italiano che ci permette di entrare nella casa dell’influencer da oltre 25 milioni di follower, incoronata da Forbes come Most Powerful Fashion Influencer, e dell’artista poliedrico che ha all’attivo oltre 70 dischi di platino. Sarà questa l’occasione perfetta per scoprire la quotidianità della coppia, insieme ai loro bambini, tra lavoro, famiglia, amici e impegni quotidiani.

Cosa aspettarci dalla serie

Il docu-reality firmato Prime Video permetterà un accesso diretto e senza filtri alla vita della famiglia più social di sempre che ha scelto di mettersi a nudo, con coraggio, per condividere con fan e follower gioie, sorrisi, lacrime, successi e ambiziosi giorno dopo giorno.

Al loro fianco troveremo anche Leone, i genitori di entrambi e Valentina e Francesca, le sorelle di Chiara Ferragni. Non mancherà la visita di nonna Luciana e quella di molte altre persone che fanno parte della vita dei Ferragnez.

The Ferragnez: come guardare la serie

The Ferragnez – La serie, sarà disponibile il 9 dicembre con i primi 5 episodi sull’app Prime Video disponibile per Smart TV, dispositivi mobili, Fire TV, Fire TV stick, Fire tablet, Apple TV, console di gioco, Chromecast e Vodafone TV. I successivi 3 episodi, invece, saranno disponibili da giovedì 16 dicembre.

La serie è esclusivamente dedicata ai clienti di Amazon Prime, anche in visione offline, senza costi aggiuntivi. Chi non ha ancora un abbonamento all’attivo può registrarsi ad Amazon Prime per ottenere un periodo di prova gratuito di 30 giorni per usufruire di tutti i vantaggi Prime e avere accesso anche al servizio video.