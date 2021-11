Chiara Ferragni e Fedez, la normalità di andare in terapia di coppia

Chiara Ferragni e Fedez ci hanno abituato a mostrare ogni aspetto della loro quotidianità: Instagram, si sa, è un canale dove la coppia ha sempre raccontato la loro vita insieme, i progetti, le ambizioni, i desideri, dove ha condiviso gioie e dolori. Eppure ci sono ancora degli aspetti nascosti della vita dei Ferragnez, e uno è stato svelato proprio dal rapper.

Fedez, la normalità della terapia di coppia (e non solo)

Il 9 dicembre su Amazon Prime Video arriverà The Ferragnez, il docu-reality incentrato sulla vita della coppia di influencer più famosa e amata nel nostro paese. Nella serie verranno mostrati dei lati inediti della vita di Chiara Ferragni e Fedez, che andranno oltre i contenuti che condividono quotidianamente sui loro profili Instagram.

Verranno messi in luce retroscena fino a ora rimasti celati anche ai fan più affezionati: uno di questi è sicuramente la terapia di coppia. Ne ha parlato proprio Federico Lucia, questo il nome all’anagrafe del rapper milanese, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, che ha voluto normalizzare anche questo aspetto delle loro vite.

L’intento della docu-serie, oltre ad accorciare ancora di più le distanze tra gli influencer e i propri follower, servirà anche ad abbattere i tabù sulla terapia e a cercare di allontanare lo stigma sull’argomento. “La cosa più interessante – ha spiegato Fedez a Fazio – credo sia cercare di normalizzare l’andare in terapia, di coppia e non solo. In generale. Non sono un bravo recensore, però è stato molto interessante”.

La coppia, secondo quanto raccontato da Fedez, non sarebbe mai stata in crisi, ma la terapia è servita soltanto per smussare gli angoli e chiarire certi punti critici, e magari ritrovare l’equilibrio dopo la nascita della piccola Vittoria. Nessuna crisi conclamata per i Ferragnez, che sono più uniti e innamorati che mai.

Del resto la terapia – che sia di coppia o individuale – è uno strumento per imparare a stare meglio con sé stessi e con gli altri: parlarne e far comprendere che non c’è nulla di cui vergognarsi è utile e necessario, specialmente in una società come la nostra che ci vuole sempre perfetti e infallibili.

The Ferragnez: di cosa parla

Come già accennato, The Ferragnez – La serie mosterà dei retroscena della vita quotidiana di Chiara Ferragni e Fedez, nel periodo che va dalla fine del 2020 all’inizio del 2021. Pochi mesi ma davvero significativi per la coppia, che hanno vissuto gioie e affrontato grandi sfide professionali.

Nelle puntate del docu-reality sarà possibile rivivere la gravidanza e la nascita della loro secondogenita Vittoria, il primo incontro tra la piccola e il fratellino Leone, l’arrivo a casa e l’emozione dell’intera famiglia Ferragnez.

Oltre alla sfera privata, saranno mostrati anche gli innumerevoli impegni di lavoro che Chiara e Fedez, che hanno continuato a portare avanti, senza dimenticare la partecipazione del rapper sul palco del Festival di Sanremo 2021. Protagonisti della serie, oltre alla splendida coppia, i loro due deliziosi bambini, i loro genitori, le sorelle di Chiara, passando per i loro amici più vicini.