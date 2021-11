Amazon Prime Video, serie tv e show: le novità di dicembre 2021

Il catalogo di Amazon Prime Video si arricchisce di nuovi titoli esclusivi: dicembre è alle porte e tutti gli abbonati avranno modo di lasciarsi trasportare in grandi avventure e di ritagliarsi del tempo per guardare alcune delle serie più attese del momento.

Amazon Prime Video, The Ferragnez

Arriva finalmente su Amazon Prime Video il docu-reality The Ferragnez – La serie: dal 9 dicembre i fan più sfegatati di Chiara Ferragni e Fedez avranno accesso esclusivo al dietro le quinte della loro quotidianità, scoprendo la loro famiglia come non l’hanno mai vista prima.

Verrà raccontato un periodo magico della loro vita insieme – fra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021 – con la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria, gli incontri con gli amici e la famiglia e gli impegni di lavoro. Con uno sguardo inedito e intimo, la serie racconterà con delicatezza e ironia passioni, gioie, lacrime e ambizioni della coppia: accanto a loro, oltre al piccolo Leone, primogenito della coppia, anche i genitori di entrambi, le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca con i loro compagni, nonna Luciana e tante altre persone vicine, per tracciare un grande ritratto di famiglia.

Amazon Prime Video, Harlem

Impossibile perdersi Harlem, la nuova commedia creata e scritta Tracy Oliver: dal 3 dicembre sarà possibile seguire le vicende di un gruppo di amiche ambiziose provenienti dal noto quartiere di New York, mecca della Black Culture in America.

Camille è una giovane e conosciuta professoressa di antropologia alla Columbia con una profonda conoscenza delle norme di corteggiamento nelle varie culture, ma continua ad avere problemi con la sua vita amorosa; Tye è la creatrice di successo di una dating-app per persone queer che preferisce mantenere a distanza di sicurezza le sue vulnerabilità – nonché eventuali partner romantici; Quinn è un’inguaribile romantica e stilista benestante che sta provando a sdebitarsi con il mondo mentre è impegnata a portare avanti la sua attività che fatica a decollare; Angie è un’attrice e cantante piena di fiducia in sé, vivace e senza filtri, che vive a scrocco – ma alla grande – con Quinn. Insieme vivranno il passaggio dai loro vent’anni alla successiva tappa delle loro carriere, relazioni e sogni di ragazze di città.

Amazon Prime Video, Tampa Baes

Dal 10 dicembre è disponibile la sesta stagione di Tampa Baes, la docu-serie in 8 episodi che segue un gruppo di giovani amiche lesbiche a Tampa Bay, città di richiamo e sempre più in voga per la comunità LGBTQ + sulla costa della Florida.

Impossibile non farsi trascinare dalle vicende delle giovani donne protagoniste della serie, che amano il divertimento e vivono un momento cruciale della loro vita personale e professionale.

Amazon Prime Video, Yearly Departed

Da non dimenticare anche la seconda edizione del comedy special Yearly Departed, disponibile dal 23 dicembre sulla piattaforma streaming. Questa volta sarà presentato dalla candidata agli Emmy Award Yvonne Orji. Con una line-up di livello tutta al femminile che include Jane Fonda (Grace and Frankie), Chelsea Peretti (Brooklyn Nine-Nine), Meg Stalter (Hacks), Dulcé Sloan (The Daily Show), Aparna Nancherla (The Great North), X Mayo (The Daily Show), e una performance musicale di Alessia Cara, alcune delle donne più divertenti del mondo diranno addio a tutto ciò vogliono lasciarsi alle spalle del 2021, tra cui la Hot Vax Summer, la vita da eremita, l’ignorare la crisi climatica, Zoom e molto altro ancora.