Michelle Hunziker sbarca su Amazon Prime Video: è nel cast di LOL Germania

Lol 2, svelato il cast della nuova stagione: tutti i partecipanti

Neanche il tempo di tornare sul piccolo schermo con la nuova edizione di All Together Now, ed ecco che Michelle Hunziker ci sorprende con una nuova e inaspettata avventura “televisiva”. Come ha rivelato in un post su Instagram, la conduttrice è stata selezionata per il cast di LOL Germania, la versione teutonica dello show a suon di risate prodotto da Amazon e disponibile in streaming su Prime Video.

Michelle pronta a sbarcare su Amazon Prime Video

“Non ho idea di cosa mi sto cacciando!!! 😂 E soprattutto…per quanto tempo può resistere una donna come me che ride sempre lì dentro??? 😂 LOL: Last One Laughing, la terza stagione”. Con queste parole un’entusiasta Michelle Hunziker ha annunciato ai suoi follower di Instagram che prenderà parte alla nuova edizione di LOL, ma nella versione tedesca.

La conduttrice svizzera ha condiviso la foto ufficiale del cast che, come nell’edizione italiana LOL – Chi ride è fuori, è composto interamente da attori e personaggi dello spettacolo che sulla risata hanno costruito il loro successo. Se c’è una cosa che apprezziamo di Michelle, oltre all’indiscussa bellezza, è proprio il suo grande e luminoso sorriso che ci accompagna con un calore unico ogni volta che fa capolino sul piccolo schermo.

Ed è alla luce di tutto questo che la conduttrice si chiede quanto riuscirà a resistere in una gara come questa, senza esclusione di colpi. “Sarà un’esperienza terapeutica e psicanalitica per una che ride da quando è nata…in ogni situazione!”, ha aggiunto poi nella didascalia. Sicuramente ne vedremo delle belle!

LOL – Chi ride è fuori, il grande successo in Italia

Gli abbonati di Amazon Prime hanno potuto apprezzare lo scorso anno la primissima edizione italiana di LOL – Chi ride è fuori, condotta da Fedez e Mara Maionchi. Di recente è stato annunciato il cast dell’attesa seconda stagione, questa volta condotta dal rapper e da Frank Matano, che ne è stato uno dei personaggi di punta insieme a Katia Follesa e Ciro Priello dei The Jackal (rispettivamente seconda classificata e vincitore). Nella seconda stagione di LOL vedremo altri grandi nomi della risata made in Italy come Virginia Raffaele, il Mago Forest, Corrado Guzzanti e Tess Masazza.

E c’è una buona (anzi, ottima) notizia per i fan di Michelle Hunziker. Amazon mette a disposizione su Prime Video anche le edizioni straniere del programma, inclusa quella tedesca in cui si cimenterà la conduttrice di All Together Now. Amazon non ha ancora annunciato la data precisa di messa in onda dello show, ma con molta probabilità dovremo aspettare la primavera 2022.