Ferragnez, arriva la serie: cosa sappiamo, dove e quando esce

La storia d’amore tra Chiara Ferragni e Fedez diventa uno show televisivo: Amazon ha annunciato l’arrivo di The Ferragnez – La serie, che segue alcune delle tappe più importanti di quella che è una delle coppie più amate a livello internazionale. Dal successo del rapper sul palco di Sanremo alla nascita della loro secondogenita, la docu-fiction ci catapulta dietro le quinte della loro quotidianità.

The Ferragnez – La serie, le novità

Chiara Ferragni e Fedez hanno voluto condividere la splendida notizia con i loro fan, pubblicando sui profili Instagram un breve video che annuncia l’arrivo della nuova serie tv dedicata alla loro storia d’amore. The Ferragnez – La serie vuole raccontare alcuni dei momenti più significativi di una coppia d’oro, seguendola sul fronte professionale e su quello privato. Fatidica una canzone che li ha fatti innamorare: nel 2016 i due hanno ufficializzato la loro relazione, e in pochissimo tempo sono diventati tra i personaggi più seguiti del panorama internazionale.

La nascita del piccolo Leone è stato uno degli eventi più attesi dai loro tantissimi follower, ormai innamorati di questa splendida famigliola. E le nozze, nel 2018, ci hanno regalato una grandissima emozione – in diretta social, ovviamente. Ora è tempo di scoprire cosa accade dietro le quinte di questo bellissimo amore: le telecamere si spostano silenziosamente nella vita quotidiana di Chiara e Federico, per immortalare i loro momenti più intimi. Tra sorrisi e lacrime, gioie e piccole sofferenze, la coppia ha deciso di mettersi a nudo per tracciare un incantevole ritratto di famiglia.

La serie tv sui Ferragnez: di cosa parla

The Ferragnez – La serie ci mostra gli inediti retroscena della vita quotidiana di Chiara Ferragni e Fedez, nel periodo che va dalla fine del 2020 all’inizio del 2021. Pochi mesi davvero speciali, che hanno segnato la loro sfera più intima e quella professionale. Potremo così assistere all’immensa felicità che ha contrassegnato quei mesi, con la gravidanza e in seguito la nascita della loro secondogenita Vittoria. Il primo incontro tra la piccina e il fratellino Leone, l’arrivo a casa e l’emozione dell’intera famiglia Ferragnez sono stati immortalati per sempre in questo show.

E ancora, gli innumerevoli impegni di lavoro che Chiara e Fedez hanno continuato a portare avanti, tra le riunioni dell’imprenditrice digitale e le frequenti prove in studio che il rapper si è concesso prima di arrivare sul palco del Festival di Sanremo 2021. Protagonisti della serie tv, oltre alla splendida coppia, sono anche i loro due deliziosi bambini, che con i loro sorrisi e le inevitabili marachelle allieteranno la nostra giornata. Ma non mancano momenti dedicati agli affetti più cari dei Ferragnez: dai loro genitori alle sorelle di Chiara, passando per i loro amici più vicini.

The Ferragnez – La serie: dove e quando vederla

The Ferragnez – La serie è uno show di Amazon Original, prodotto da Banijay Italia. Gli otto episodi di cui è composta sbarcheranno su Amazon Prime Video in esclusiva in ben 240 Paesi e territori del mondo, il prossimo dicembre 2021. La data non è ancora stata resa ufficiale, ma c’è già grandissima attesa per uno degli show più curiosi dell’anno.

La serie tv suggella inoltre ancora una volta la collaborazione tra i Ferragnez e Prime Video. Basti pensare che Fedez ne è social brand ambassador e ha preso parte ad alcune delle produzioni più apprezzate degli ultimi anni (Celebrity Hunted e LOL: Chi ride è fuori). Chiara Ferragni ha invece presieduto a Making the Cut in qualità di giudice ed è stata protagonista di Chiara Ferragni Unposted, il documentario presentato anche alla Mostra del Cinema di Venezia 2019.