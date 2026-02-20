Fedez, perché tutti si aspettano l’annuncio della gravidanza a Sanremo 2026

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Anche quest’anno Fedez è tra i cantanti più chiacchierati del Festival di Sanremo. Se lo scorso anno il nome del rapper faceva notizia per via della sua separazione da Chiara Ferragni, questa volta il motivo è ben più dolce. Pare che Federico Lucia sia pronto ad annunciare sul palco dell’Ariston, in una delle cinque serate della kermesse musicale, la notizia più bella di tutte: l’arrivo del terzo figlio dall’attuale fidanzata Giulia Honegger.

Fedez a Sanremo 2026 annuncia il terzo figlio in arrivo?

Da settimane, ormai, si vocifera di una gravidanza di Giulia Honegger e pare che Fedez abbia deciso di confermarla a Sanremo 2026. L’indiscrezione circola dietro le quinte del Festival e sono in molti ad attendere con trepidazione una mossa del genere. L’idea che un annuncio così intimo possa avvenire in diretta, davanti a milioni di spettatori, aggiunge sicuramente tensione e fascino alla competizione.

Per il momento è solo un rumor ma il fatto che i diretti interessati non abbiano ancora confermato la presunta dolce attesa la dice lunga. C’è addirittura chi ha assicurato che la coppia sia in attesa di un maschietto.

Intanto Federico – già padre di Leone e Vittoria – è arrivato nella città dei fiori proprio insieme alla sua Giulia, che non lo perde di vista neppure un momento. Una presenza discreta ma costante, che non ha esitato a mettere da parte i suoi impegni lavorativi per supportare l’artista in una settimana particolarmente impegnativa.

Chi conosce bene Federico racconta che questa storia l’abbia profondamente cambiato: i tempi dei Ferragnez e delle polemiche sono ormai un ricordo lontano. Oggi il 36enne ha trovato un nuovo equilibro ed è più concentrato che mai sulla musica.

E quest’anno potrebbe essere l’anno giusto per approdare anche all’Eurovision Song Contest: la sua canzone con Marco Masini, Male necessario, ha ricevuto già i consensi della stampa ed è considerata tra le favorite per la vittoria finale.

Una canzone il cui messaggio è quello di non perdere la speranza, di avere il coraggio di andare avanti. Un po’ come accaduto a Fedez, che ha cercato di non mollare mai nonostante le avversità degli ultimi anni, tra divorzio e problemi di salute.

La storia d’amore di Fedez e Giulia Honegger

Dopo la tempesta mediatica che ha segnato la fine dell’era Ferragnez, la storia d’amore tra Fedez e Giulia Honegger è sbocciata come un capitolo di vera rinascita, capace di restituire al rapper un sorriso che sembrava smarrito. La loro relazione è iniziata sotto il segno della discrezione nel luglio del 2025, e piano piano sono usciti allo scoperto, senza però sbandierare il loro sentimento.

I loro sguardi complici, catturati dai paparazzi tra i vicoli di Milano e le fughe romantiche in montagna, raccontano di un’intesa che sembra andare oltre la semplice attrazione fisica. Per Fedez, Giulia sembra essere stata la bussola necessaria per navigare in acque più serene, portando una ventata di “normalità” e stabilità in una vita vissuta costantemente sotto i riflettori.

Lei, imprenditrice ed esperta di moda, sembra essere la persona giusta per il cantante, l’unica che è riuscita a fare breccia nel suo cuore dopo una serie di fugaci flirt. “Lei gli porta tanta serenità”, hanno assicurato diverse persone vicine a Federico.