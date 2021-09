Chiara Ferragni, Leone è cresciuto: il suo primo giorno di scuola

editato in: da

Vestito di tutto punto con la nuova uniforme della scuola, Leone si prepara per il suo grande giorno. Il primogenito di Chiara Ferragni e Fedez ha già tre anni e mezzo, e si appresta a muovere i suoi primi passi in quello che sarà il suo lungo percorso scolastico.

Naturalmente, un momento così importante non poteva non essere immortalato da mamma e papà, che hanno voluto poi condividere sui social le grandi emozioni provate in appena una manciata di ore. Il primo giorno di scuola, d’altronde, non si dimentica: a giudicare dalle foto che Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram, il piccolo Leone non sembra molto soddisfatto all’idea di dover lasciare la sua confortevole casetta per addentrarsi in un mondo sconosciuto. Tra bronci e faccette buffe, il bimbo ha strappato un sorriso a tutti i follower dei Ferragnez.

Ma non ci sono scappatoie, la scuola è iniziata. E così, indossata la divisa (pantaloncini scuri, maglietta bianca e cardigan blu con lo stemma dell’istituto), Leo ha preso lo zainetto ed è partito per questa nuova avventura. Dietro quel suo sorriso birichino, il primogenito di Chiara e Fedez sta crescendo. Solo qualche mese fa è diventato fratello maggiore della piccola Vittoria, e ora è arrivato il suo turno per il primo distacco da mamma e papà.

Per lui, ovviamente, i genitori hanno scelto un istituto d’eccellenza. Leone frequenterà la Saint Louis School di Milano, dove hanno sede la scuola dell’infanzia, quella primaria e quella secondaria. Si tratta di un campus bilingue, dove il piccolo avrà l’opportunità di continuare a studiare l’inglese. Cosa che avrà sicuramente iniziato a fare in casa, dato che Chiara e Fedez parlano fluentemente questa lingua.

Ha inizio dunque un nuovo capitolo che, come per ogni bimbo, porta con sé ansie e timori. Fedez ha deciso di prenderla con un pizzico d’ironia, pubblicando una foto che lo vede con il suo Leo non propriamente pronto per la scuola: il piccolo, affondando il volto nella pancia del papà, sembra davvero poco entusiasta. Avrà tempo per conoscere i suoi nuovi amichetti e divertirsi, e sarà poi felice di tornare a casa con tante storie da raccontare ai suoi orgogliosissimi genitori.