Fonte: IPA Rachel Zegler

“Se noi bruciamo, voi bruciate con noi!” diceva Katniss. Mai come in questo periodo, questa frase sembra risuonare sia all’interno delle sale cinematografiche che sui red carpet di tutto il mondo. Mentre si alza l’hype per l’arrivo sul grande schermo de La ballata dell’usignolo e del serpente, il prequel della saga di Hunger Games, Rachel Zegler, che nel film incarnerà Lucy Gray Baird, ha scelto di mettersi in mostra infuocando l’anima di tutti i fan della saga.

Rachel Zegler bellissima e “infuocata” sul red carpet

Impossibile dimenticare la famosissima scena di Hunger Games in cui Katniss Everdeen, interpretata da Jennifer Lawrence, indossa l’abito da Ghiandaia Imitatrice disegnato dallo stilista Cinna, e, per qualche istante, il vestito sembra prendere fuoco, quasi vivendo di vita propria. È proprio a questa scena che Rachel Zegler ha scelto di ispirarsi per il vestito che ha deciso di indossare alla premiere europea de La ballata dell’usignolo e del serpente, prequel della saga di Hunger Games in uscita il 15 novembre 2023.

Fonte: IPA

L’attrice si è presentata sul red carpet con un lungo vestito nero attillato il cui finale sembra simulare una fiamma, proprio come quella del vestito indossato da Katniss. Un omaggio alla saga scritta da Suzanne Collins apprezzatissimo dai fan, che da subito hanno cominciato a condividere le immagini della serata. Ma, forse, questo vestito potrebbe nascondere qualcosa di più. Secondo alcune teorie che stanno trovando sempre maggiore riscontro sui social e sui forum, il vestito della Zegler potrebbe essere, oltre che un omaggio, un dettaglio che potrebbe anticipare il ritorno di Jennifer Lawrence nei panni di Katniss.

Un’ipotesi forse prematura, visto che La Ballata dell’usignolo e del serpente deve ancora uscire, ma il dettaglio del vestito di Rachel Zegler fa l’occhiolino alle dichiarazioni del premio Oscar come miglior attrice del 2013, che, durante un’intervista, aveva detto in merito a suo eventuale ritorno: “Oh mio Dio, totalmente! Se mai Katniss potesse tornare nella mia vita, al 100%”

“La ballata dell’usignolo e del serpente”: la trama

La ballata dell’usignolo e del serpente è in uscita il 15 novembre 2023, sotto l’hype dei fan impazienti della saga di Hunger Games. Il film racconta le vicende accadute 64 anni prima dell’inizio del primo capitolo di Hunger Games. Prima di diventare il presidente di Panem, Coriolanus Snow, interpretato da Tom Blyth, dovrà trovare il modo per salvare la sua famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City. Per la decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow dovrà fare da mentore Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del Distretto 12 interpretata da Rachel Zegler già protagonista del prossimo live action di Biancaneve.

Fonte: IPA

Francis Lawrence, regista del prequel e di tre dei quattro film della saga ha commentato: “Cerco di raccontare la storia migliore possibile, che riesca a evocare i film di Hunger Games che ho già fatto. La chiave è anche riuscire a suscitare quel tanto che basta di nostalgia dei capitoli precedenti. Che sia la colonna sonora, o l’origine dell’Hanging Tree (il celebre brano cantato in precedenza da Jennifer Lawrence, ndr). O ancora lasciando qualche indizio sulle origini della famiglia di Katniss, e ovviamente quella di Snow. Ci sono tanti easter eggs, tanti elementi in apparenza nascosti che richiamano i film originali e i libri. Scoprirli tutti credo dia soddisfazione ai fan. E poi credo che, pur appartenendo all’universo di Hunger Games, questa sia una storia pensata anche per un nuovo pubblico e una nuova generazione.”