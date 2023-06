Esperta di affari di cuore e pasticci quotidiani, sono stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ho lavorato nella produzione musicale. Sono laureata in Lettere e scrivo per diverse testate.

Fonte: 123RF Test: Quale protagonista di un famoso romanzo sei?

Leggere è un’avventura meravigliosa, in grado di trasportarci in mondi mai visti, emozionandoci con le avventure delle protagoniste, farci sobbalzare con i colpi di scena e commuoverci con i loro amori e i loro dolori. E ognuna di noi ha la lista dei suoi libri preferiti, che aggiorna seguendo i consigli delle esperte di #booktok pronte a parlarci delle nuove uscite o dei volumi che le hanno colpite.

Noi e i libri, un grande amore

Le donne hanno con la letteratura un rapporto speciale: leggere è uno dei nostri piaceri “segreti” che magari ci concediamo in un mezzo di trasporto, ascoltando un audio-libro, oppure con il nostro ebook-reader sempre in borsa o anche con il buon vecchio libro di carta solo dieci minuti prima di dormire. Molti dei libri che abbiamo letto, poi, sono dei best seller della produzione letteraria più recente, tanto che da diversi di essi sono state tratte delle serie tv o dei film di successo. È stata così data l’occasione alla parola scritta di esprimersi al di là della pagina mediante un mezzo di comunicazione che coinvolge anche coloro che non leggono ma che sono rimasti affascinati da una storia appassionante e irresistibile.

Storie comunque appassionanti

Così, se molte di noi hanno letto le saghe dei maghi Harry Potter e Hermione, o di Katniss la combattente, delle amiche geniali Lenù o Lila, oppure di Daeneris, la Regina dei Draghi, molte altre si sono appassionate alle loro vicende grazie alle serie in streaming o ai film al cinema. L’importante è le storie abbiano viaggiato nella fantasia e nel cuore di chiunque ne sia rimasta affascinata. E che forse si sia anche identificata in una delle protagoniste, per le sue caratteristiche, la personalità, le scelte, il coraggio, la resilienza, la determinazione.

Iconiche protagoniste

E tu, a quale “stella” di una grande saga letteraria somigli? Gioca con il test che ti svelerà a chi sei più vicina tra queste straordinarie e iconiche protagoniste tra Katniss Everdeen di “Hunger Games”, firmato da Suzanne Collins; Lenù di “L’Amica Geniale”, scritto da Elena Ferrante; Daenerys Targaryen di “Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco” (ovvero “Il trono di spade”) di George R.R. Martin; Hermione Granger di “Harry Potter”, creato da JK Rowling. Pronta a scoprirlo? Puoi giocare anche se non li hai letti ma… li hai visti (o ascoltati)!