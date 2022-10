Frasi sulla lettura e il piacere di leggere

Fonte: iStockPhoto Frasi sulla lettura: citazioni e aforismi

Cosa significa leggere? Le risposte possono essere tantissime, infatti ogni persona che ama i libri ne darà una personalissima e diversa. Perché la lettura è così: un’attività solitaria e per noi stessi, ma che può essere condivisa. Una grande verità sulla lettura è che apre la mente, perché ci fa confrontare con la vita da tanti punti di vista differenti. Ci fa vivere cose ed eventi che non rientrano nel nostro quotidiano. Ci fa misurare con situazioni mai accadute.

Al tempo stesso leggere insegna, perché non solo rende il nostro vocabolario più ricco, ma anche il nostro modo di esprimerci più vivido, interessante e coinvolgente. E ci insegna anche a crescere, a trarre insegnamento dalle parole, a fare nostri concetti importanti.

E sbaglia chi crede che un libro sia solo quello, perché dalle sue pagine scaturisce la fantasia, l’essenza della vita, vengono trasmessi messaggi.

Sono tante le frasi sulla lettura, citazioni e aforismi che hanno saputo esprimere il senso stesso del tempo trascorso con un libro tra le mani. E non c’è coccola più bella che quella di dedicare del tempo di qualità alla propria mente lasciandola fermare a riflettere sulla storia che si legge. Le più belle citazioni e gli aforismi più veri sulla lettura selezionati da DiLei.

Frasi celebri dei grandi scrittori

Chi meglio di uno scrittore potrebbe raccontare il piacere della lettura? Non stupisce che, molte delle frasi più belle dedicate al tempo che si trascorre con il naso immerso tra le pagine di un volume, siano state scritte proprio da coloro che hanno contribuito a metterle nero su bianco. Perché va anche ricordato che si impara a scrivere leggendo.

Le frasi celebri dei grandi scrittori raccontano cosa è per loro la lettura, ma al tempo stesso possono diventare anche per noi la spiegazione più efficace di ciò che si prova quando si legge. Da Pennac a Rodari, da Calvino a Petrarca, senza dimenticare Sepùlveda e Pasolini e tanti altri autori e autrici celebri: le frasi più belle e note delle penne più indimenticabili della Storia della lettaratura.

Interrogo i libri e mi rispondono. E parlano e cantano per me. Alcuni mi portano il riso sulle labbra o la consolazione nel cuore. Altri mi insegnano a conoscere me stesso. (Francesco Petrarca)

Vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia più schiavo. (Gianni Rodari)

La lettura non ha niente a che fare con l’organizzazione del tempo sociale. La lettura è, come l’amore, un modo di essere. Daniel Pennac

Leggere è andare incontro a qualcosa che sta per essere e ancora nessuno sa cosa sarà. (Italo Calvino)

Fino al giorno in cui mi minacciarono di non lasciarmi più leggere, non seppi di amare la lettura: si ama, forse, il proprio respiro? (Harper Lee)

Non leggete, come fanno i bambini, per divertirvi, o, come gli ambiziosi, per istruirvi. No, leggete per vivere. (Gustave Flaubert)

L’incontro decisivo tra i ragazzi e i libri avviene sui banchi di scuola. Se avviene in una situazione creativa, dove conta la vita e non l’esercizio, ne potrà sorgere quel gusto della lettura col quale non si nasce perché non è un istinto. Se avviene in una situazione burocratica, se il libro sarà mortificato a strumento di esercitazioni (copiature, riassunti, analisi grammaticale eccetera), soffocato dal meccanismo tradizionale: ‘interrogazione-giudizio’, ne potrà nascere la tecnica nella lettura, ma non il gusto. I ragazzi sapranno leggere, ma leggeranno solo se obbligati. (Gianni Rodari)

Un libro ben scelto ti salva da qualsiasi cosa, persino da te stesso. (Daniel Pennac)

Puoi leggere, leggere, leggere, che è la cosa più bella che si possa fare in gioventù: e piano piano ti sentirai arricchire dentro, sentirai formarsi dentro di te quell’esperienza speciale che è la cultura. (Pier Paolo Pasolini)

Quelli che mi lasciano proprio senza fiato sono i libri che quando li hai finiti di leggere vorresti che l’autore fosse un tuo amico per la pelle e poterlo chiamare al telefono tutte le volte che ti gira. (J. D. Salinger)

Talvolta penso che il paradiso sia leggere continuamente, senza fine. (Virginia Woolf)

Scrivere romanzi significa prendersi cura degli altri. Se io ci tengo veramente a te, se voglio avere una relazione con te, ti racconto storie. (Jonathan Safran Foer)

Lasciateci leggere e danzare – due divertimenti che non potranno mai fare del male al mondo. (Voltaire)

Il tempo per leggere, come il tempo per amare, dilata il tempo per vivere. (Daniel Pennac)

Leggere, in fondo, non vuol dire altro che creare un piccolo giardino all’interno della nostra memoria. Ogni bel libro porta qualche elemento, un’aiuola, un viale, una panchina sulla quale riposarsi quando si è stanchi. Anno dopo anno, lettura dopo lettura, il giardino si trasforma in parco e, in questo parco, può capitare di trovarci qualcun altro. (Susanna Tamaro)

Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria! Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito… perché la lettura è una immortalità all’indietro. (Umberto Eco)

Non ho niente da insegnare. Voglio soltanto divertire. Ma divertendosi con le mie storie i bimbi imparano la cosa più importante: il gusto della lettura. (Roald Dahl)

Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati, che acquistano sulla pagina un suggello di conferma. Ci colpiscono degli altri le parole che risuonano in una zona già nostra – che già viviamo – e facendola vibrare ci permettono di cogliere nuovi spunti dentro di noi (Cesare Pavese)

Noi siamo abituati a dare a parole come “silenzio” e “solitudine” un significato di malinconia, negativo. Nel caso della lettura non è così, al contrario quel silenzio e quella solitudine segnano la condizione orgogliosa dell’essere umano solo con i suoi pensieri, capace di dimenticare per qualche ora “ogni affanno”. (Corrado Augias)

Frasi sul piacere e l’importanza di leggere

Leggere è un piacere e al tempo stesso, come accennato in precedenza, è anche un’attività che fa bene. Fa bene perché ci permette di aprire la nostra mente, di comprendere di più le vite degli altri e di allenare l’empatia. Ci fa viaggiare pur rimanendo seduti, ci fa conoscere culture diverse e mondi mai esistiti. Aveva ragione Italo Calvino quando affermava che chi legge avrà vissuto più vite e, proprio per questo, si tratta di un’attività che non solo fa bene ma è anche importante per stimolarci sempre di più.

Le frasi sul piacere e l’importanza di leggere.

Se incontrassimo un uomo di rara intelligenza, dovremmo chiedergli quali libri legge. (Ralph Waldo Emerson)

La tua casa, essendo il luogo in cui tu leggi, può dirci qual è il posto che i libri hanno nella tua vita, se sono una difesa che tu metti avanti per tener lontano il mondo di fuori, un sogno in cui sprofondi come in una droga, oppure se sono dei ponti che getti verso il fuori, verso il mondo che t’interessa tanto da volerne moltiplicare e dilatare le dimensioni attraverso i libri. (Italo Calvino)

I genitori ti insegnano ad amare, ridere e correre. Ma solo entrando in contatto con i libri, si scopre di avere le ali. (Helen Hayes)

Non esiste programma di vacanza più bello che proporsi di non leggere neppure un rigo, e dopo, niente di più piacevole che, al momento opportuno e con un libro veramente attraente, tradire il bel programma. (Herman Hesse)

Chi accumula libri accumula desideri; e chi ha molti desideri è molto giovane, anche a ottant'anni. (Ugo Ojetti)

(Ugo Ojetti)

(Ugo Ojetti) Chiudete tutte librerie, se volete; ma non c’è nessun cancello, nessuna serratura, nessun bullone che potete regolare sulla libertà della mia mente. (Virginia Wolf)

Davanti ai più bei romanzi ci si chiede: “Che cosa farà Anna Karenina? Dove andrà Werther? Quale alibi sta costruendo Zeno Cosini? Che cosa medita Raskolnikov?”. Ma in realtà, se uniamo tutte le domande, verrà sempre fuori: “Chi sono io?” (Fabrizio Caramagna)

Questa è la parte più bella di tutta la letteratura: scoprire che i tuoi desideri sono desideri universali, che non sei solo o isolato da nessuno. Tu appartieni. (Francis Scott Fitzgerald)

I libri sono stati i miei uccelli e i miei nidi, i miei animali domestici, la mia stalla e la mia campagna; la libreria era il mondo chiuso in uno specchio; di uno specchio aveva la profondità infinita, la varietà, l’imprevedibilità. (Jean-Paul Sartre)

Leggere libri è il gioco più bello che l’umanità abbia inventato. (Wisława Szymborska)

Quanti uomini hanno datato l’inizio di una nuova era della loro vita dalla lettura di un libro. (Henry David Thoreau)

Ogni lettore, quando legge, legge se stesso. L’opera dello scrittore è soltanto una specie di strumento ottico che egli offre al lettore per permettergli di discernere quello che, senza libro, non avrebbe forse visto in se stesso. (Marcel Proust)

Leggere per me era evasione e conforto, era la mia consolazione, il mio stimolante preferito: leggere per il puro gusto della lettura, per il meraviglioso silenzio che ti circonda quando ascolti le parole di un autore riverberate dentro la tua testa. (Paul Auster)

Un lettore vero è chi si immerge talmente nella lettura di un testo da uscirne cambiato, che si pone nei confronti del libro in uno stato di disponibilità profonda. (Amelie Nothomb)

Ogni libro, ogni volume possiede un’anima, l’anima di chi lo ha scritto e l’anima di coloro che lo hanno letto, di chi ha vissuto e di chi ha sognato grazie a esso. Ogni volta che un libro cambia proprietario, ogni volta che un nuovo sguardo ne sfiora le pagine, il suo spirito acquista forza. (Carlos Ruiz Zafon)

C’è chi passa la vita a leggere senza mai riuscire ad andare al di là della lettura, restano appiccicati alla pagina, non percepiscono che le parole sono soltanto delle pietre messe di traverso nella corrente di una fiume, sono lì solo per farci arrivare all’altra sponda, quella che conta è l’altra sponda. (José Saramago)

I libri sono ovunque; e ci riempono sempre dello stesso senso di avventura. I libri di seconda mano sono libri selvaggi, libri senza casa; si sono riuniti in vasti stormi di piume variegate e hanno un fascino che manca ai volumi addomesticati della biblioteca. (Virginia Woolf)

Quando stai male, quando ti senti sopraffatto, quando sei certo che non ce la farai, apri un libro e leggilo tutto. E se ancora non stai meglio prendine un altro e ricomincia. (Stephen King)

Frasi divertenti sui libri e la lettura

Leggere è un’attività divertente: chi pensa che l’atto di immergersi in un libro sia noioso, non sa ancora quanta meraviglia si nasconda dentro ogni pagina. La fantasia ci può portare ovunque ed essere ogni cosa che vogliamo. In un momento di noia, avere un libro tra le mani scaccia ogni altro pensiero e ci accompagna lontano. E le frasi divertenti sui libri e la lettura lo raccontano molto bene, mostrandoci il grande dono che facciamo a noi stessi ogni volta che iniziamo una nuova storia.