Ascoltare audiolibri fa bene: come e dove ascoltarli e da quali cominciare

Fonte: iStock I migliori audiolibri da ascoltare

Storie emozionanti, racconti intriganti o avventure mozzafiato: tutto questo spesso è contenuto all’interno delle pagine di un libro.

Leggere, infatti, permette di isolarsi dalla quotidianità e di sviluppare la propria immaginazione, ma anche le persone più appassionate non hanno sempre il tempo per prendere in mano un libro e lasciarsi andare alla lettura.

Se non vuoi che il tuo libro preferito rimanga sul comodino a prendere polvere, un modo per leggerlo, è ascoltarlo! Sì, perché gli audiolibri sono l’alternativa easy ai volumi, pronti a seguirti in ogni momento della giornata.

Gli audiolibri conquistano sempre di più

Diversamente da quello che si pensa la comparsa degli audiolibri, non è recente, sono apparsi negli anni ’30, ma è negli ultimi tempi hanno conquistato sempre più appassionati di letteratura.

Secondo una ricerca di NielsenIQ realizzata per Audible i fan dei libri da ascoltare sono in costante crescita. Nel 2021 10 milioni di italiani hanno messo le cuffie nelle orecchie o azionato uno smart speaker per ascoltare il loro libro preferito, ben l’11% in più rispetto al 2020, un numero che è destinato a crescere.

Tutti i vantaggi degli audiolibri

Sfogliare un volume e scoprire la storia pagina dopo pagina non ha eguali, ma chi l’ha detto che non si possono provare le stesse emozioni con gli audiolibri? Anzi hanno molti più vantaggi rispetto a un classico libro:

Puoi portarli ovunque : non occupano spazio, la soluzione ideale quando hai tempo libero o sei in vacanza

: non occupano spazio, la soluzione ideale quando hai tempo libero o sei in vacanza Puoi ascoltarli in ogni momento : quando vai al lavoro, mentre fai le faccende di casa, addirittura mentre ti alleni

: quando vai al lavoro, mentre fai le faccende di casa, addirittura mentre ti alleni Aumentano la tua concentrazione : ascoltare significa anche migliorare l’attenzione e la tua capacità di ascolto

: ascoltare significa anche migliorare l’attenzione e la tua capacità di ascolto Sono ancora più emozionanti dei libri: la voce narrante è coinvolgente e ti aiuta a immedesimarti nella storia

Dove ascoltare gli audiolibri

Hai voglia di sperimentare un audiolibro? Se sei pronta a indossare le cuffie e provare questa esperienza, ci sono diverse piattaforme che fanno al caso tuo. Storytel mette a disposizione audiolibri, e-book e podcast in diverse lingue, mentre Spotify, che è famoso soprattutto per la musica, ha anche una sezione appositamente dedicata ai libri da ascoltare.

C’è poi Amazon Audible, la piattaforma del celebre e-commerce che offre migliaia di titoli da ascoltare anche offline, tra cui alcuni libri disponibili in esclusiva. Per avere accesso al catalogo completo di Amazon Audible, bisogna sottoscrivere un abbonamento.

Potrai ascoltare più di 60mila titoli tra podcast e audiolibri pagando 9,99 euro al mese senza alcun costo aggiuntivo. Pronta a provarlo? Il vantaggio è che se sei una nuova iscritta al servizio avrai i primi 30 giorni gratis e al termine di questo periodo potrai decidere se rinnovare o disattivare Amazon Audible.

Gli audiolibri da portare in vacanza

L’estate è il momento giusto per appassionarsi a tante storie, ognuna “ritagliata” su misura per i tuoi gusti. Se ancora non hai deciso cosa portare con te in vacanza, ecco alcuni audiolibri e podcast che ti consigliamo.

I Leoni di Sicilia

La saga dei Florio ideata da Stefania Auci è l’audiolibro perfetto per chi ama le storie famigliari e di grande riscatto. La scrittura coinvolgente dell’autrice de I Leoni di Sicilia è resa ancora più emozionante dalla lettura dell’attore Ninni Bruschetta.

L’amica geniale

Amicizie, amori e l’evoluzione continua dei personaggi sono i tratti distintivi de L’amica geniale, la serie realizzata da Elena Ferrante. Se queste pagine ti hanno già conquistata, di sicuro non verrai delusa dall’interpretazione intensa dell’attrice Anna Bonaiuto.

Orgoglio e pregiudizio

Un grande classico pieno di sentimenti forti ma che fa trasparire anche l’ironia dell’autrice Jane Austen, Orgoglio e pregiudizio non può mancare sotto l’ombrellone. Se poi a leggerlo è una delle attrici italiane più simpatiche come Paola Cortellesi, il divertimento è assicurato.

La ragazza del treno

Sei appassionata del genere thriller? Allora questa estate non potrai non farti conquistare da Rachel, la ragazza del treno che vede la sua vita stravolta da un evento imprevisto. Il romanzo di Paula Hawkins viene “affidato” alla voce, tra le altre, dell’attrice Carolina Crescentini.

Le mani sul mondo

Non solo audiolibri. La tua estate sarà resa più avvincente dai podcast de Le mani sul mondo di Roberto Saviano che con il suo inconfondibile e appassionato modo di raccontare, ti porterà a conoscere alcuni episodi poco noti di personaggi che hanno contribuito a salvare il mondo.

