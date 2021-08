Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri, dopo le Olimpiadi sboccia l’amore

editato in: da

Tokyo 2020: gli atleti più sexy delle Olimpiadi (rifatevi gli occhi)

Bellissimi e innamorati, Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri sono destinati a essere la coppia dell’estate. Per la “Venere della Scherma” e il nuotatore galeotto è stato lo sport, più precisamente le Olimpiadi: perché i due atleti a Tokyo, oltre a vincere medaglie di bronzo e d’argento, hanno trovato anche l’amore.

I due sportivi sono usciti allo scoperto su Instagram, con una foto che lascia poco spazio ai dubbi: Rossella e Gregorio sono apparsi sorridenti e felici mentre si godono il meritato relax tra le acque della Sicilia, terra d’origine della schermitrice catanese. A pubblicare lo scatto che ha scatenato il gossip nel mondo dello sport (e non solo) è stata proprio la Fiamingo, che ha condiviso sui social un’istantanea che li ritrae abbracciati bordo di una barca. E i loro sorrisi distesi e felici dicono tutto il resto.

La notizia ha colto di sorpresa tanti colleghi e amici, che non hanno potuto fare a meno di lasciare un commento alla foto dell’atleta: tra gli altri quello di Filippo Magnini, che ha scritto un divertito “Oppalà”, così come Tania Cagnotto che non ha potuto trattenersi scrivendo: “Bombaaaaaaa”, accompagnando il commento a dei cuori. Immancabile poi l’apprezzamento della grande amica Diletta Leotta, che ha lasciato sotto il post un “Belli”.

Prima di uscire allo scoperto con Paltrinieri, la Fiamingo si dichiarava single: la sportiva infatti era intenta a ricucire le ferite della storia con Luca Dotto, nuotatore al quale è stata legata per tanti anni, fino al 2019. Durante la loro relazione avevano attraversato un lungo periodo di crisi, quando lei aveva scoperto il tradimento di Dotto con la campionessa di nuoto sincronizzato Costanza Di Camillo. I due nuotatori sono stati insieme dal 2012 al 2016, poi il ritorno di fiamma con Rossella, fino a un paio di anni fa, quando si sono detti addio per sempre.

Gregorio Paltrinieri invece è reduce dalla fine della storia d’amore con Letizia Ruoli, originaria di Carpi come il nuotatore, con la quale ha avuto una relazione a distanza sin dal 2012, quando lei ha deciso di trasferirsi a Roma per proseguire gli studi in Medicina. Si erano conosciuti prima delle Olimpiadi di Londra, ma hanno sempre tenuto il loro amore lontano dai riflettori. “Letizia mi dà fiducia, mi valorizza più di quanto faccia io, è un punto fermo che mi dà sollievo”, aveva dichiarato il nuotatore al Corriere della Sera. Ma qualcosa deve essere cambiato: oggi, insieme a Rossella, appare più felice che mai.