Rossella Fiamingo “amica di Diletta Leotta” e l’ironia dei social: interviene la conduttrice

Fonte: Getty Images Rossella Fiamingo e Diletta Leotta

Rossella Fiamingo, famosa campionessa olimpica di spada femminile, si trova al centro di una tempesta mediatica neofemminista per un titolo di Repubblica che, per dare un aggettivo a ognuna delle atlete della squadra di scherma, l’ha definita “l’amica di Diletta Leotta”. Fiamingo in effetti è una delle migliori amiche della conduttrice di DAZN ed era presente alle sue nozze avvenute il 22 giugno a Vulcano. Ma come si può definire così una campionessa da medaglia d’oro, solo in virtù dell’amicizia con una showgirl?

La polemica su Rossella Fiamingo

Ecco i nomi delle schermitrici campionesse, che hanno sconfitto le francesi nel corso della finale: Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Giulia Rizzi. Il quotidiano Repubblica però, forse per fare un titolo più creativo e a effetto, ha ribattezzato le atlete così: “Italia oro nella spada squadre, francesi battute in casa. Le 4 regine: l’amica di Diletta Leotta, la francese, la psicologa e la mamma”; poco dopo Repubblica ha sostituito “mamma” con “veterana”.

La questione è stata sollevata poco dopo da Margherita Granbassi, commentatrice e storica schermitrice che in diretta ha detto: “Volevo solo fare un piccolo accenno a un titolo di un giornale che mi è capitato sott’occhio poco dopo la vittoria. Un famoso giornale nell’edizione online le descrive come l’amica di Diletta Leotta, la psicologa, la francese, la veterana. E no, loro si chiamano Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi”.

I social si sono prontamente scatenati attaccando il titolo poco opportuno di Repubblica e valorizzando le atlete, sulla scia di Granbassi, con i loro nomi e cognomi. Ma come ha reagito Diletta Leotta, involontaria protagonista di questo titolo, all’accostamento alla sua amica Rossella?

La reazione di Diletta Leotta

La conduttrice DAZN e di recente passata a Mediaset, Diletta Leotta, si è dichiarata estremamente orgogliosa dell’amica Rossella esprimendo il proprio parere con una Instagram story. “Orgogliosa e onorata di essere amica tua, campionessa”, ha scritto, senza soffermarsi troppo sulla natura sessista della polemica. Diletta ha voluto in qualche modo sottolineare in modo elegante di sentirsi, almeno in questo momento, lei l’amica della Fiamingo, come se Rossella fosse la più famosa delle due. Un gesto di umiltà che è piaciuto ai suoi fan.

In ogni caso Diletta Leotta è entrato in trend topic nell’agenda setting quotidiana di X, ovvero gli argomenti più discussi in Italia.

Sono fioccati tanti messaggi e commenti e in un attimo, come sempre, si è scatenata l’ironia dei social. Come tutte le tempeste, anche questa si spegnerà in poco tempo. Una cosa è chiara: viviamo in una società estremamente ricettiva, acuta e consapevole. In un mondo dominato dai social, da TikTok, dai video e dalle immagini, paradossalmente usare le parole giuste, o che non siano in ogni caso fraintendibili, può diventare una cosa vitale, soprattutto su un titolo di un giornale tra i principali nazionali.