Guillermo Mariotto e Rossella Erra, “come due fratelli che litigano”. Lui si commuove

Rossella Erra sorprende Guillermo Mariotto con una lettera in diretta a La Volta Buona. Pace fatta con abbraccio, ma la loro rivalità tornerà a far scintille

Fonte: IPA Guillermo Mariotto

A La Volta Buona succede di tutto, ma una lettera d’amore in diretta per il proprio nemico giurato era difficile da prevedere. Eppure, eccoci qui: Rossella Erra, tribuna del popolo con la battuta sempre carica, ha deciso di sorprendere Guillermo Mariotto con parole che sapevano più di confessione che di sfida. Il giudice di Ballando con le Stelle, ospite di Caterina Balivo, è stato investito da una dichiarazione che ha fatto saltare dalla sedia il pubblico.

Non è la prima volta che i due si punzecchiano, anzi, sono stati protagonisti di scambi al vetriolo che hanno tenuto banco sui social e tra i fan del programma. Ma stavolta il copione è cambiato: via i fendenti, spazio ai sentimenti, e perfino Mariotto – che di solito ha la prontezza di spirito di un gladiatore – si è trovato spiazzato davanti a questa svolta emotiva.

Una lettera che spiazza e commuove

La Balivo ha puntato i riflettori sulle rivalità più memorabili della TV (abbiamo visto la fintissima reunion tra Magalli e Volpe), e quando è arrivato il turno della coppia Erra-Mariotto, la tribuna ha calato l’asso. Rossella Erra ha tirato fuori una lettera – tre pagine ridotte all’osso, giusto per non perdere l’uditorio – e ha iniziato a leggere. Un mix di nostalgia e ironia: Mariotto l’aveva paragonata infelicemente a Hulk per un vestito verde, e lei ha rilanciato paragonandolo a un fratello dispettoso che non si sa mai se ti vuole bene o se vuole solo farti impazzire.

A sorpresa, tra le righe, Rossella ha ammesso di averlo osservato con occhi diversi ultimamente, quasi preoccupata per lui. Un’ammissione che ha spinto Mariotto a tirare un lungo sospiro, come se avesse ricevuto un colpo al cuore (o forse era solo egocentrismo), ma stavolta senza coreografia e senza voto da giuria.

Guillermo Mariotto si scioglie, ma non troppo

Il giudice, noto per la sua lingua affilata e il suo aplomb da imperatore, stavolta ha dovuto abbassare la guardia. Mentre Rossella snocciolava ricordi e frecciatine affettuose e mai offensive, Mariotto ha capito che stavolta non si trattava dell’ennesimo duello da talk show. Il pubblico ha visto l’impossibile: il critico spietato che si lascia andare a un abbraccio sincero.

Eppure, come ogni vera rivalità che si rispetti, la pace è relativa. Dopo il momento di commozione, Mariotto ha raccontato di come anche con Sara Di Vaira le scintille fossero state degne di un film western, prima che un giorno, dietro le quinte, scoppiassero a ridere come vecchi complici.

L’abbraccio in diretta non ha fermato i sospetti del pubblico più scettico: sarà stato vero sentimento o semplice strategia televisiva? Dopotutto, eravamo appena reduci dell’abbraccio tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, due professionisti del piccolo schermo e del buon viso a cattivo gioco. E con due protagonisti del calibro di Erra e Mariotto, tutto è possibile.

Una rivalità da manuale, con tanto di abbraccio finale

Insomma, non proprio fratello e sorella, al massimo cugini di terzo grado. L’incontro tra Rossella Erra e Guillermo Mariotto non ha solo regalato un momento di spettacolo: ha riscritto le regole delle loro scaramucce televisive. Il pubblico ha assistito a un raro scambio di rispetto e affetto. Ma non illudiamoci troppo: probabilmente alla prossima stagione torneranno a lanciarsi stoccate come se niente fosse.

D’altronde, la vera magia della televisione sta proprio in questo: regalare drammi, abbracci, e poi riportare tutto al punto di partenza. Rossella e Guillermo hanno trovato una tregua, ma conoscendoli, la prossima scintilla è già dietro l’angolo, o meglio, dietro la prossima stagione di Ballando con le Stelle.