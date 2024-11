Ballando con le Stelle, perché Mariotto non dà mai 10 a Bianca Guaccero: spunta un segreto

Fonte: IPA Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero e Guillermo Mariotto

Bianca Guaccero è indubbiamente una delle concorrenti più brave di Ballando con le Stelle 2024. Una fuoriclasse indiscussa che, in coppia con Giovanni Pernice, sta regalando praticamente esibizioni da professionista. Ma nonostante questo – e gli elogi di Carolyn Smith, che resta la più titolata nella giuria del dancing show Rai – l’attrice e conduttrice non è ancora riuscita a conquistare Guillermo Mariotto. Quest’ultimo si sta dimostrando molto generoso con gli altri partecipanti, distribuendo dieci a destra e manca, mentre nei confronti della Guaccero è piuttosto avaro sia con i voti sia con i complimenti.

Emblematica la puntata del 24 novembre, quella in cui Mariotto ha rifilato un misero 7 a Bianca dopo una performance da finale e medaglia d’oro. Tanto che Rossella Erra non ha esitato a scagliarsi contro Guillermo: “Ha dato 10 a tutti e a loro un 7?! Sì, stasera lui ha messo sempre dieci, poi arrivano loro e dà un sette! Ma vergognati!”. Sui social, il pubblico non è stato di certo da meno e ha subito sottolineato l’evidente ingiustizia: “Mariotto ha dato 10 a tutti, 100 a Barbareschi e poi ha il coraggio di rifilare un 7 a Bianca Guaccero”.

Una sorta di astio nei confronti della bella pugliese che, spulciando nel web, sembra avere radici piuttosto profonde. Perché Guillermo Mariotto ha già avuto modo di incontrare Bianca Guaccero prima di Ballando con le Stelle e non è finita nel migliore dei modi.

Ballando con le Stelle, cosa è successo tra Guillermo Mariotto e Bianca Guaccero

Forse non tutti ricordano che Guillermo Mariotto e Bianca Guaccero hanno già avuto modo di lavorare insieme ben prima dell’esperienza a Ballando con le Stelle 2024. Nel 2019 lei conduceva Detto Fatto su Rai2 e lui faceva parte del cast fisso della trasmissione. Durante una puntata Mariotto aveva apertamente criticato uno sketch della Guaccero con il comico Gianpaolo Gambi.

“Che disastro che siete, lei come si chiama scusi [chiede rivolgendosi a Gianpaolo Gambi, ndr] Gandhi? Cosa ci fa lì? Cosa ci fai in questo programma, cosa c’entri? Questi sketch li scrive lei? Chi glieli passa? Ma va, ora per lasciare qualcuno basta un sms ‘non voglio più stare con te’”, aveva detto senza peli sulla lingua lo stilista venezuelano.

Un commento che non era piaciuto a Bianca, che aveva duramente replicato rivolgendogli la medesima domanda: “Mariotto invece lei cosa ci fa là?”. Immediata la risposta dello stilista: “Vi guardo, vi controllo, vi osservo, vi annuso!” e quando la conduttrice aveva mandato la pubblicità, Guillermo, credendo di non essere in onda, aveva affermato con una certa furia: “Ma lei cerca rogna?”.

Qualche mese dopo Mariotto fu tagliato fuori dal cast di Detto Fatto: si parlò di richieste troppo alte alla produzione da parte del 56enne ma nessuno smentì o confermò mai i rumors lasciando cadere la faccenda un po’ nel vuoto.

Le taglienti parole di Guillermo Mariotto su Bianca Guaccero

Con il suo comportamento Guillermo Mariotto ha mostrato di non provare particolare simpatia nei confronti di Bianca Guaccero. Ed emblematiche sono le dichiarazioni rilasciate al settimanale Nuovo Tv qualche tempo fa, dopo le prime puntate di Ballando con le Stelle 2024: “La Guaccero ha uno sguardo che fa paura quando balla: sembra una serial killer pronta a uccidere“. Insomma, tutt’altro che un complimento…