La Ruota della Fortuna, la nuova campionessa conquista Gerry Scotti. E Samira svela un segreto

La puntata del 21 dicembre de La Ruota della Fortuna regala, ancora una volta, momenti di divertimento, ma anche vittorie inaspettate. Come quella della signora Fortuna che diventa la nuova campionessa, battendo tutti, ma sul finale scivola, perdendo il premio più alto per un soffio.

La Ruota della Fortuna, la concorrente sorprende Gerry (ma perde sul finale)

A dominare la puntata è Fortuna, insegnante di Lettere fra i nuovi sfidanti della campionessa Monica. La concorrente, particolarmente preparata e pronta a rischiare tutto per vincere, sorprende Gerry Scotti con le sue risposte. “Prima di dire qualsiasi cosa devo vedere se hai qualche cimice nascosta!”, scherza il conduttore, citando Mike Bongiorno, storico conduttore de La Ruota della Fortuna, e il celebre caso della signora Maura Livoli che negli anni Novanta venne sorpresa dal presentatore mentre barava, leggendo dei bigliettini. Un pezzo di storia della televisione citato in modo indiretto da Gerry Scotti che, ad oggi, è considerato fra gli eredi indiscussi di Mike Bongiorno.

Anche in questa puntata non sono mancati momenti comici e scambi di battute fra Gerry e Samira Lui. Momenti di spensieratezza che consentono ai telespettatori di conoscere anche curiosità e segreti di entrambi. Samira, ad esempio, rivela di amare il Panettone, poi racconta di aver letto i libri di Gerry Scotti in cui racconta la sua infanzia e la giovinezza prima del successo televisivo.

Con 13.100 euro Fortuna viene incoronata come la nuova campione de La Ruota della Fortuna, arrivando direttamente a La Ruota delle Meraviglie. Alla fine Fortuna vince solo 100 euro all’ultimo gioco (ma conserva il montepremi precedente) e si scioglie in lacrime, consolata da Gerry Scotti e Samira Lui che, dopo aver salutato il pubblico, la raggiungono insieme al figlio.

Una puntata particolare e ricca di colpi di scena, che si chiude con un annuncio, quello di una puntata speciale de La Ruota della Fortuna in cui si sfideranno i concorrenti che hanno perso per un soffio, conquistando così una seconda chance nella trasmissione di Canale 5.

La Ruota della Fortuna in onda anche a Capodanno

La programmazione televisiva delle feste di fine anno si arricchisce di una sorpresa tutta televisiva che riguarda lo show di Gerry Scotti. La Ruota della Fortuna infatti non si fermerà neanche la sera del 31 dicembre, confermando il suo ruolo da protagonista assoluto nel palinsesto di Canale 5. Mediaset ha deciso di proporre il celebre game show anche durante la notte di Capodanno, con una puntata speciale prima dei tradizionali eventi musicali di fine anno.

Una scelta che sottolinea la popolarità del quiz tra il pubblico e ribalta le attese per la notte di San Silvestro, con La Ruota della Fortuna confermata in access prime time e Capodanno in Musica spostato in seconda serata. Per gli appassionati di quiz e per chi segue il format storico di Mediaset, sarà un modo originale e coinvolgente per salutare il 2025, restando incollati allo schermo con ritmi serrati, premi e il carisma del conduttore che ha fatto la storia della televisione italiana.

