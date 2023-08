Chi è Olga Carmona: l’addio al papà dopo la vittoria al Mondiale Femminile

Fonte: Getty Images Chi è Olga Carmona

È stata Olga Carmona a portare la Spagna dei Mondiali Femminili alla vittoria. Un vero e proprio trionfo, il suo: giovanissima e piena di talento, è stata la stella in campo. Senza sapere, purtroppo, di averne una in cielo. La sua è una storia che strazia l’anima in mille brandelli, perché mentre, giocava la partita della sua vita contro l’Inghilterra, non sapeva ancora della morte del padre, avvenuta venerdì secondo The Mail.

Olga Carmona, l’addio al papà dopo la vittoria al Mondiale di Calcio Femminile

Il Campionato Mondiale Femminile è stato vinto dalla Spagna, sotto lo sguardo attento della Regina Letizia. A condurre la squadra al trionfo è stata Olga Carmona: il suo gol, a dir poco decisivo, ha così permesso alle Furie Rosse di portare a casa il primo titolo. Quella che però avrebbe dovuto essere la serata più bella e importante della sua vita si è trasformata ben presto in un incubo a occhi aperti.

L’ambiente sportivo spagnolo, già sconvolto dal bacio senza consenso a Jenni Hermoso, si è ritrovato così a stringersi attorno a Olga Carmona. “La @RFEF è profondamente dispiaciuta di comunicare la morte del padre di Olga Carmona. La calciatrice ha appreso la triste notizia dopo la finale dei Mondiali. Mandiamo i nostri più sinceri abbracci a Olga e alla sua famiglia in un momento di profondo dolore. Ti amiamo, Olga, sei la storia del calcio spagnolo”.

La notizia della scomparsa del papà di Olga Carmona sarebbe giunta venerdì, in base a quanto condiviso dal The Mail. Nessuno, però, le ha comunicato quanto successo, riservandosi di farlo al termine della finale. La Carmona ha condiviso un post su X (ex Twitter) per ricordare il papà. “Senza saperlo, avevo la mia stella prima dell’inizio della partita”.

Chi è Olga Carmona

Nata a Siviglia il 12 giugno del 2000, Olga Carmona è attaccante del Real Madrid, oltre che della Nazionale Spagnola. Giovanissima e piena di talento, il calcio è sempre stato una sua passione, tanto da essersi tesserata con l’Agupación Deportiva Polideportivo Sevilla Este ad appena 7 anni di età. Per tanto tempo, vedendo proprio i fratelli giocare, ha cercato di convincere i genitori a iscriverla. Il successo è arrivato anni dopo, quando si è trasferita a Siviglia, disputando il campionato di Segunda División e ottenendo la promozione in Primera División.

Proprio per la sua bravura e le prestazioni in campo, la Carmona è stata notata da molti club, tra cui il Real Madrid. Dopo l’istituzione della squadra femminile, Olga Carmona ha iniziato a spiccare il volo, nonostante gli inizi non facilissimi. In un’intervista a El País, la Carmona ha rivelato di avere avuto la fortuna di poter unire gli studi al calcio, scegliendo il percorso di laurea in Scienze motorie e sportive.

Diversi i suoi hobby e le passioni, come il nuoto e il tennis, così come il flamenco, appreso durante l’infanzia. Lo sport, però, è sempre stato il filo conduttore della sua vita. Una storia, la sua, che insegna a non rinunciare alle passioni. E che ora, purtroppo, è segnata dal trionfo e dalla tragedia al contempo: la stella in campo, la stella in cielo.