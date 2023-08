Jenni Hermoso baciata ai Mondiali: è polemica. Chi è la calciatrice spagnola

Fonte: Getty Images Jenni Hermoso

Jenni Hermoso è una della calciatrici che ha portato la Spagna alla vittoria sull’Inghilterra al Mondiali Femminili 2023 in Australia. Un risultato storico, poiché si tratta della prima volta per le spagnole. L’apice di una stagione intensa e di gironi giocati ad altissimi livelli con tanta, tantissima grinta. A guastare l’umore per l’importante conseguimento un fatto, avvenuto a fine partita, che ha lasciato l’amaro in bocca a tutti i presenti. Dopo la partita, infatti, si sono aperti i festeggiamenti, come è giusto e meritato. In mezzo alla gioia e all’emozione (visibile sui volti di tutte le calciatrici) il presidente della Federcalcio iberica Luis Rubiales ha baciato la marcatrice Jennifer Hermoso. Un gesto che chiaramente non è passato inosservato, poiché è stato ripreso dalle telecamere nello stadio e su cui la stessa giocatrice ha voluto subito far chiarezza.

Jenni Hermoso, “bacio senza consenso ai Mondiali”: è polemiche

I fatti rimangono questi: il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, in un momento di esagerata frenesia avrebbe preso il volto della calciatrice Jenni Hermoso con le due mani, stampandole un bacio sulla bocca. Il video dell’episodio ha fatto il giro del mondo e non solo della Spagna. Un gesto che sta facendo molto discutere perché a detta di molti a seguito dell’evidenza delle immagini, sarebbe avvenuto senza alcun consenso da parte della calciatrice. La stessa Jenni Hermoso, in un’intervista rilasciata subito dopo, ha dichiarato: “Non mi è piaciuto”.

Insomma, la gioia per la vittoria ha lasciato spazio a un clima poco sereno in Spagna e nell’ambiente del calcio femminile, perennemente in lotta per avere più visibilità e diritti. Rubiales ha seguito sin dall’inizio l’avventura mondiale della sua nazionale e alla cerimonia di premiazione era al fianco del presidente della Fifa, Gianni Infantino, la Regina di Spagna Letizia e l’Infanta Sofia.

Tutti hanno stretto la mano alle calciatrici della squadra vincitrice con gioia e trasporto, ma Rubiales ha baciato sulla bocca Hermoso. L’episodio ha scatenato una pioggia di polemiche. Queste, a loro volta, hanno anche dato il via a una petizione per chiedere le immediate dimissioni dell’alto dirigente.

Chi è Jenni Hermoso

Jenni Hermoso è una centrocampista e attaccante spagnola che gioca nel Pachuca e nella nazionale iberica. Nata a Madrid, il 9 maggio 1990, è stata incoraggiata agli inizi della sua carriera dal nonno e dalla sua passione. Fu proprio lui, quando lei era appena dodicenne, a incoraggiarla a fare dei provini per l’Atletico Madrid, in cui poi entrò iniziando a competere nelle giovanili della squadra.

Hermoso venne convocata dalla federazione calcistica della Spagna (Real Federación Española de Fútbol – RFEF) per gareggiare con la formazione Under-19 impegnata alle qualificazioni all’Europeo di Islanda del 2007.

La Hermoso, subito dopo la vittoria ai mondiali del 2023, ha salutato i tifosi e le tifose con un video veramente divertente. Ha infatti postato nelle sue storie Instagram il suo passaggio al metal detector dell’aeroporto. La calciatrice è passata attraverso il varco con la medaglia appena conquistata, facendo ovviamente suonare tutto. Allora, con gioia è tornata indietro togliendosi tutto “l’armamentario” dal collo, finalmente pronta a tornare a casa a festeggiare.