Belen Rodriguez esce allo scoperto con Gaetano Fidanzati: la passeggiata mano nella mano

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Belen Rodriguez

Le brillano gli occhi: paparazzata insieme al nuovo compagno Gaetano Fidanzati, Belen Rodriguez sembra aver ritrovato la serenità dopo giorni difficili. La showgirl argentina è stata fotografata insieme al personal trainer per le strade di Milano, mentre passeggiano mano nella mano: gesti inequivocabili che dimostrano tanta complicità e una forte intesa.

Belen Rodriguez non si nasconde più: mano nella mano con il personal trainer

Passo dopo passo, Belen Rodriguez sta riprendendo in mano la sua vita: è passato quasi un mese dai giorni difficili del ricovero in ospedale, e la showgirl argentina sta riconquistando la sua serenità. Accanto a lei c’è Gaetano Fidanzati, personal trainer dei vip ed esperto di fitness, che da qualche tempo la frequenta. Riservato e lontano dal gossip, il suo nome circola anche negli ambienti dello spettacolo: avrebbe infatti seguito Ignazio Moser, marito di Cecilia Rodriguez, e con Tony Effe, con cui avrebbe anche un rapporto di amicizia.

A quanto pare adesso i due non hanno più voglia di nascondersi: la coppia è stata infatti paparazzata per le strade del capoluogo lombardo mano nella mano dal settimanale Chi. Belen e il nuovo compagno sono prima andati a cena da El Tombon de San Marc, storico locale milanese nel cuore di Brera oggi diventato uno dei luoghi più ricercati della città. I due sarebbero arrivati sereni, senza cercare di sfuggire agli sguardi. Anzi: avrebbero salutato i presenti, posato per alcune foto con il proprietario del ristorante e poi si sarebbero allontanati insieme.

Dopo la cena romantica infatti hanno deciso di concedersi una passeggiata, lasciandosi andare a gesti che fanno trasparire una grande complicità e sguardi pieni d’intesa. E dagli scatti pubblicati dal settimanale, l’argentina appare serena e rilassata, in un abito corto e svolazzante che la rende più sexy che mai.

È evidente che Belen si stia rifugiando negli affetti: nei giorni più complessi dopo il ricovero è stata vicina ai figli Santiago e Luna Marì, che le hanno dato la forza di reagire. E non le è mancato il sostegno della famiglia e dell’ex Stefano De Martino, che non l’ha lasciata sola in questo momento di difficoltà.

La rinuncia alla conduzione dell’Isola dei Famosi

Mentre la vita privata sembra finalmente aver imbroccato la strada giusta, con l’arrivo di Gaetano Fidanzati a riportare un po’ di serenità, sul versante professionale Belen Rodriguez si è ritrovata a rinunciare a una grande opportunità, quella della conduzione della nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

Lo ha svelato lei stessa su Instagram, rompendo il silenzio sull’avvicendamento di Selvaggia Lucarelli alla conduzione del survival show: “Ho deciso di non accettare quando ho saputo la quantità di giorni all’estero che avrei dovuto trascorrere” ha rivelato Belen su Instagram. “Non riesco e non posso stare 45 giorni senza vedere i miei figli. Non sarei stata in grado di svolgere quel compito mancando di rispetto al mio lavoro e, con la mia assenza, secondo il mio parere, anche alla mia famiglia. Ringrazio Mediaset per aver capito la situazione, e sicuramente avremo altre occasioni”.