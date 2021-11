Lando Buzzanca, nozze annullate con Francesca: c’entrano i figli

Lo scorso agosto Lando Buzzanca e la compagna Francesca Della Valle avevano annunciato le nozze. L’attore 86enne aveva già reso note le pubblicazioni dell’imminente matrimonio con la giornalista di 35 anni più giovane di lui, ma adesso tutto è fermo. Lo stop sarebbe arrivato dai figli dell’attore, Massimiliano e Mario, da sempre contrari a questa unione.

Il duro sfogo di Francesca Della Valle

“Hanno bloccato il nostro matrimonio”, ha rivelato Francesca Della Valle sulle pagine di Nuovo. La compagna di Lando Buzzanca si è lasciata andare a un duro sfogo in cui ha spiegato come i figli del compagno stiano osteggiando in ogni modo non solo le nozze, ma anche la loro relazione.

La giornalista ha spiegato che Massimiliano e Mario Buzzanca avrebbero affidato il padre a un amministratore di sostegno dopo il brutto incidente dello scorso aprile. Il percorso di riabilitazione è più lungo del previsto e in questa cornice, proprio nel momento in cui una donna vorrebbe stare vicino all’uomo che ama, a Francesca non sarebbe permesso neanche di vederlo.

L’avvocato di Francesca Della Valle è stato chiaro: “La vicenda lede il diritto di autodeterminazione della persona. Da anni ci sono le prove che Buzzanca esprima il forte desiderio di convolare a nozze con la sua Francesca e non esistono prove circostanziali capaci di dimostrare il contrario”.

Buzzanca in riabilitazione lontano da Francesca

Una semplice caduta ha causato molti problemi a Lando Buzzanca, finito in ospedale in condizioni gravi lo scorso aprile. A distanza di mesi, dopo un trauma cranico e un’emorragia cerebrale, il percorso di ripresa sembra ancora lungo, viste anche le patologie pregresse dell’attore. Per questo i figli Massimiliano e Mario hanno deciso di affidarlo a una struttura per la riabilitazione.

Ma in questo scenario fa capolino la figura di una donna, Francesca, che accusa i figli dell’attore di tenerlo quasi “segregato”, senza darle la possibilità di vederlo come vorrebbe. Per questo la giornalista ha deciso con il suo avvocato di interpellare un consulente medico legale che accerti le effettive condizioni di salute di Buzzanca.

La verità sulle condizioni di salute di Buzzanca

Il mistero sulle condizioni di salute dell’attore si infittisce sempre più. Stando alle parole della compagna Francesca Della Valle, l’attore non sarebbe grave come i figli vorrebbero far credere. È per questo che nell’intervista a Nuovo ha dichiarato che la figura dell’amministratore di sostegno sarebbe soltanto uno strumento in più per non consentirle di vederlo e accudirlo, come una futura moglie vorrebbe.

La giornalista ha affermato che Lando Buzzanca al momento avrebbe soltanto un’afasia, un danno cerebrale che porta a un disturbo del linguaggio. In sostanza l’attore non riuscirebbe ad articolare bene le parole e, a suo dire, questa condizione sarebbe peggiorata nel corso dei mesi proprio a causa dell’isolamento forzato imposto dall’amministratore di sostegno e quindi dai figli.

L’amore tra Buzzanca e Francesca Della Valle

Lui è un attore e cantante, che con la sua arte ha segnato la storia del mondo dello spettacolo italiano. Lei è una giornalista più giovane di 35 anni, che vanta un lungo curriculum nel mondo del giornalismo e dello spettacolo. Lando Buzzanca e Francesca Della Valle sono legati sentimentalmente dal 2016 e non hanno mai nascosto di voler convolare a nozze, per suggellare il loro grande e appassionato amore.

Nel 2010 Buzzanca aveva perso la moglie e per lui era stato un colpo durissimo. Il loro era stato un amore lungo e felice, tanto che dopo la sua perdita l’attore aveva dichiarato: “Quando è morta, tutta la mia vita se n’è andata via con lei”. Ma grazie a Francesca è riuscito a ritrovare di nuovo il sorriso e i due non si sono più separati.