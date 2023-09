Giulia Penna si è sposata: l’abito da sogno… E il volto dello sposo (finalmente)

Fonte: IPA I matrimoni Vip più belli del 2023

Dopo mesi di attesa i fan più affezionati di Giulia Penna possono finalmente gioire: la cantante ha detto sì questo weekend, coronando il suo sogno d’amore con Igor, il fidanzato storico finora rimasto nell’ombra. Tra serenate sotto casa e una cerimonia da sogno, la cantante ha finalmente svelato il volto dell’uomo della sua vita.

Giulia Penna si è sposata: il tenero annuncio

Giulia Penna è finalmente convolata a nozze con il suo storico fidanzato Igor. La cantante e influencer attivissima sui social ha detto sì questo weekend, dopo aver annunciato il suo matrimonio a giungo. Nel video di “Due notti a Barcellona” aveva mostrato alcuni momenti del suo addio al nubilato: un reportage reale di momenti che Giulia ha passato insieme alle sue amiche, come la DJ Ludovica Pagani e la creator Alice De Rosa. Il brano fa da colonna sonora a sorrisi, abbracci tra amiche in riva al mare, un bellissimo velo bianco e a una caption che non ha lasciato dubbi.

“Ho detto sì e sono stata con le mie amiche a Barcellona per il mio addio al nubilato💃🏻💍 Non sapevo come dirvelo e ho pensato che la cosa più giusta fosse farlo con la mia musica…”. Meno conosciuto è lo sposo: la cantante non ha mai voluto invadere la sua privacy mostrandolo sui social. L’unica cosa che sappiamo è che il loro amore, sbocciato tra i banchi di scuola, dura ormai da 16 anni.

I dettagli del matrimonio e (finalmente) il volto del marito

Ora, il velo di mistero sul fortunato si è dissolto. Giulia Penna e il fidanzato Igor si sono sposati sabato 16 settembre nella Basilica di Santa Sabina a Roma, tra la gioia di parenti e amici. La cantante ha raccontato l’evento sui social fin dalla sera prima.

Il suo “Mummio” l’ha sorpresa con una serenata sotto casa insieme alle persone più care, per iniziare a festeggiare in anticipo quello che sarebbe stato il giorno più importante delle loro vite. Un video pieno di gioia e divertimento, che mostrava per la prima volta ai fan il futuro marito.

Ma la vera emozione arriva proprio il 16 di settembre: una cerimonia da favola, che Giulia Penna ha deciso di raccontare a tutti i suoi fan raccogliendo i momenti più emozionanti in un video meraviglioso. Dalla camminata sulla navata insieme al papà, passando per il discorso del marito Igor, fino all’uscita dalla chiesa mano nella mano, tra sorrisi, abbracci e tanta commozione.

Una cerimonia che non solo fa scendere una lacrimuccia ai parenti e agli amici della coppia, ma anche ai sostenitori di Giulia, che finalmente hanno potuto dare un volto al ragazzo che le fa battere il cuore e le sta accanto da ormai 16 anni.

Giulia Penna e il vestito da sogno

Il vestito che Giulia ha scelto per il suo grande giorno insieme a Igor ha lascato tutti senza parole. Già tempo fa, l’influencer aveva pubblicato alcuni video che la ritraevano in atelier insieme alla sua famiglia alla ricerca dell’abito giusto per il matrimonio: aveva raccontato quell’esperienza come un momento molto emozionante, soprattutto per i suoi genitori.

“Dicono che l’abito giusto si senta, non ci credevo e invece è proprio vero! La gioia negli occhi dei miei genitori è qualcosa d’indescrivibile. Ah ovviamente l’abito che ho scelto non è quello nel video! Fino a settembre c’ho tempo de magnamme un sacco de carbonare tanto poi riprendiamo le misure una settimana prima.”

I fan hanno quindi dovuto aspettare fino a questo weekend per scoprire l’abito scelto da Giulia: un vestito romanticissimo firmato Atelier Emé con un bustino e gonna ampia a balze in tulle, perfetto per coronare quel sogno d’amore Giulia vive da tempo.