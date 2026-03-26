Abbi cura di te, a tutte le età: i momenti più intensi del primo evento di DiLei TakeCare

Il 24 marzo è andato in scena il primo evento di DiLei TakeCare, Abbi cura di te, a tutte le età. Una giornata di incontri, approfondimenti, momenti esperenziali, pensati per accompagnare ogni donna nella cura del proprio corpo e della propria mente. Un evento dal vivo che è stato molto importante e che ha avuto un ottimo riscontro e di cui vi riproponiamo i momenti più significativi.

Abbi cura di te, a tutte le età, i momenti più significativi

Abbi cura di te, a tutte le età, il primo evento organizzato da DiLei TakeCare, si è svolto al Teatro Gerolamo di Milano ed è stato possibile seguirlo in diretta streaming sulla pagina dedicata di DiLei e su tutti i nostri canali social (Instagram, Facebook e YouTube).

All’evento hanno partecipato una platea selezionata di clienti, partner, esperte ed esperti di settore. Il programma della giornata ha previsto quattro talk, dedicati a obesità, HPV e prevenzione, tumore al seno e Alzheimer. Ogni tematica è stata pensata per una specifica fase della vita della donna: giovane età, gravidanza, età adulta, menopausa.

I talk, moderati da Federico Mereta, firma di punta di DiLei TakeCare, e Barbara Del Pio, responsabile editoriale Italiaonline, sono stati intervallati da pause esperenziali dove il pubblico, a teatro e collegato in streaming, ha potuto rilassarsi mentalmente e fisicamente con semplici pratiche di mindfulness, yoga dolce e postural office, che hanno conquistato la platea e che possono facilmente essere ripetute quotidianamente.

Abbi cura di te, a tutte le età, un evento di successo

L’evento ha avuto un grande successo e la partecipazione è stata alta. Moltissime le domande dal pubblico in sala ma anche da chi seguiva in streaming.

Abbi cura di te, a tutte le età è stata quindi un’importante occasione per affrontare dal vivo tematiche che interessano tutte le donne, confrontandosi con professionisti e professioniste del settore, con la stessa cura e profondità con cui su TakeCare, lo spazio di DiLei dedicato al mondo della Salute e del Benessere, vengono trattati, da un team di esperti, argomenti per accompagnare ogni donna (e non solo) nella cura del proprio corpo e della propria mente.