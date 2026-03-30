Alzheimer: le cure possibili e le strategie di assistenza e vicinanza

Con il progressivo aumento delle aspettative di vita e l’invecchiamento della popolazione, aumentano gli studi sulle cause del declino cognitivo, che si manifesta proprio con il passare degli anni e che è alla base di patologie neurologiche, tra cui l’Alzheimer.
Nell’evento di DiLei TakeCare – Abbi cura di te, a tutte le età – tenutosi il 24 marzo, ne abbiamo parlato con Giulia Giacomucci, Specialista in Neurologia e Dottore di Ricerche in Neuroscienze, e con Patrizia Spadin, Presidente AIMA (Associazione Italiana Malattia di Alzheimer).
Con il contributo non condizionante di Eli Lilly