Alzheimer: le cure possibili e le strategie di assistenza e vicinanza

Cosa sappiamo e perchè è importante cogliere i primi segnali e come affrontarlo

DiLei è il magazine femminile di Italiaonline lanciato a febbraio 2013, che parla a tutte le donne con occhi al 100% femminili.

Con il progressivo aumento delle aspettative di vita e l’invecchiamento della popolazione, aumentano gli studi sulle cause del declino cognitivo, che si manifesta proprio con il passare degli anni e che è alla base di patologie neurologiche, tra cui l’Alzheimer.

Nell’evento di DiLei TakeCare – Abbi cura di te, a tutte le età – tenutosi il 24 marzo, ne abbiamo parlato con Giulia Giacomucci, Specialista in Neurologia e Dottore di Ricerche in Neuroscienze, e con Patrizia Spadin, Presidente AIMA (Associazione Italiana Malattia di Alzheimer).

Con il contributo non condizionante di Eli Lilly

Le indicazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a scopo informativo e divulgativo e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza medica con figure professionali specializzate. Si raccomanda quindi di rivolgersi al proprio medico curante prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione riportata e/o per la prescrizione di terapie personalizzate.