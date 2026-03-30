Malattia di Alzheimer: l’importanza di giocare d’anticipo

Sappiamo davvero cos’è la Malattia di Alzheimer? Spesso la confondiamo con la demenza conclamata, ma la realtà è molto più complessa: il processo degenerativo inizia nel nostro cervello decenni prima della comparsa dei sintomi.
La Dr.ssa Giulia Giacomucci, Medico specialista in Neurologia e Dottore di Ricerca in Neuroscienze, ci spiega perché oggi la diagnosi precoce rappresenta una vera e propria svolta. Grazie alla “diagnosi biologica”, è possibile intercettare la malattia quando il paziente è ancora autonomo nella vita quotidiana aprendo la possibilità di accedere a nuove terapie — i Disease-Modifying Treatments — capaci di rallentare il decorso della patologia.
La scienza sta cambiando l’approccio all’Alzheimer e una diagnosi tempestiva può fare una differenza concreta per il futuro del paziente.
Con il contributo non condizionante di Eli Lilly