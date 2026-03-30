Malattia di Alzheimer: a che punto siamo e che cosa si può migliorare

A confermare che c’è ancora poca assistenza domiciliare, con caregiver sempre più soli nella cura dei congiunti, è il rapporto realizzato dal Censis qualche tempo fa in collaborazione con l’Associazione Italiana Malattia di Alzheimer (Aima). Sul tema è stata intervistata Patrizia Spadin, Presidente dell’Associazione, durante l’evento di DiLei TakeCare – Abbi cura di te, a tutte le età – tenutosi il 24 marzo, che ha sottolineato come, se sul fronte dell’assistenza clinica le risposte esistono, sia sempre più necessario prestare attenzione ai bisogni sociali. Bisogna ricordare che ogni paziente è diverso ed è imprevedibile: per questo è fondamentale sostenere chi vive accanto al malato.

Con il contributo non condizionante di Eli Lilly