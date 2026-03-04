Abbi cura di te, a tutte le età, il primo evento organizzato da DiLei TakeCare

IOL

Il 24 marzo è una data importante da segnare in agenda. DiLei TakeCare per la prima volta organizza un evento dedicato interamente al benessere della donna in tutte le fasi della sua vita. Il titolo che abbiamo voluto dare a questa giornata speciale dice già tutto: Abbi cura di te, a tutte le età.

Abbi cura di te, a tutte le età: dove e quando

L’evento, organizzato interamente da DiLei TakeCare, Abbi cura di te, a tutte le età, si tiene martedì 24 marzo al Teatro Gerolamo, in piazza Cesare Beccaria 8, a Milano. Un palco storico e importante per il capoluogo lombardo, che ha visto in scena grandi nomi come Franca Valeri, Dario Fo, Franca Rame e Ornella Vanoni. E adesso tocca a noi, insieme a voi.

Che cosa facciamo? Talk scientifici, pause esperienziali e momenti di networking all’insegna della salute e del benessere, perché prendersi cura di sé passa anche attraverso il confronto e la corretta informazione. Per questo abbiamo invitato a parlare con noi esperti del settore, medici e donne vere che ci aiutano a capire come affrontare e vivere al meglio ogni fase della nostra vita.

L’intero evento può essere seguito in diretta anche sui nostri canali social: Instagram, Facebook e YouTube.

Abbi cura di te, a tutte le età, il programma nel dettaglio

L’evento di DiLei TakeCare, Abbi cura di te, a tutte le età, prevede nel corso della giornata quattro talk, ciascuno della durata di 30-45 minuti, moderati da Federico Mereta, esperto di DiLei TakeCare, e Barbara Del Pio, responsabile editoriale Italiaonline.

I talk approfondiscono un tema legato a una specifica fase della vita di una donna: giovane età, gravidanza, età adulta, menopausa.

Ogni talk, che unisce scienza, empatia ed esperienza personale, è intervallato da un break con esperienze pratiche di mindfulness, movimento e alimentazione, della durata ciascuno di 15-20 minuti, in cui siamo tutte coinvolte.

Questo il programma del 24 marzo nel dettaglio con gli argomenti affrontati, le attività e gli orari indicativi. Tutto può essere seguito e praticato anche attraverso i nostri canali social: Instagram, Facebook e YouTube.

09:30 | Accredito e welcome coffee

10:00 | Momento #Take Care

Mindfulness: per ritrovare ispirazione e focus

10:30 | Talk | HPV: la prevenzione ad ogni età

Il ruolo cruciale della vaccinazione e la centralità dello screening

11:15 | Momento #Take Care

Yoga dolce: per riequilibrare corpo e mente

11:40 | Talk | Obesità: oltre il peso e lo stigma

Una patologia cronica che incide sul benessere psicologico e fisico

13:00 | Networking lunch

14:15 | Talk | Tumore al seno: dalla diagnosi precoce alle terapie su misura

La donna al centro: tra screening, cure specifiche e sostegno psicologico

15:00 | Momento #Take Care

Slow fitness: per ritrovare la giusta energia

15:30 | Talk | Alzheimer: le cure possibili, e le strategie di assistenza e vicinanza

Cosa sappiamo, perché è importante cogliere i primi segnali, come lo affrontiamo

16:15 | Conclusioni e saluti

DiLei TakeCare, chi siamo

TakeCare è lo spazio di DiLei dedicato al mondo della Salute e del Benessere, pensato per accompagnare ogni donna (e non solo) nella cura del proprio corpo e della propria mente.

Con il supporto di un team di esperti e professionisti, TakeCare offre contenuti autorevoli e sempre aggiornati per prevenire, curare e scoprire le novità del settore.