Brat VS demure: i beauty look di fine estate sono il trend (virale) del momento. Tu quale scegli?

Estate che vai, estetica che trovi. Mai come quest’anno, la summer 2024 ha seguito i trend dettati dai social, inseguendo la vitalità ma anche dettando le regole dell’estetica cool top o flop. Mode divisive per gusto e immagine, perfette per creare hype e promuovere le conversazioni online che generano interazioni, condivisioni e che si ripercuotono sulle nostre scelte di stile. Quest’estate ne hanno parlano tutti e la domanda più gettonata è stata: sei una ragazza brat o sei una ragazza demure?

Brat VS demure: i trend a confronto

Possiamo immaginarcele come due sorelline agli antipodi; la prima è la sorella monella, sempre scomposta, mentre la seconda è la più pacata ed educata, con i capelli in ordine e il fiocco in testa.

Ma per chi ancora non ha chiaro il significato dei due look dell’estate che sta per finire, andiamo con ordine.

Della prima ne hanno parlato tutti, ma proprio tutti: brat summer, colore brat, all’estetica brat, stile brat. Ma cosa significa quindi il termine “brat” ?

Il trend è esploso grazie alla cantautrice britannica Charli XCX che ha intitolato il suo album Brat, appunto, dalla copertina verde acido suggellato dalla scritta volutamente sgranata. L’estetica della copertina e della cantautrice hanno contribuito a creare l’immagine della brat girl, una “ragazzaccia” o “monella” disordinata, impertinente, sfacciata, ma al contempo autentica, forte nelle sue imperfezioni e fragilità. Un modo di vivere senza curarsi troppo delle regole che si riflette su un beauty look volutamente eccentrico e provocatorio, dove essere cool è più importante che essere perfetta.

La ragazza brat non ha paura di osare con il look: via libera al make up occhi colorato e bold, le labbra ridisegnate, ciglia infinite e base scolpita. Non è importante essere precisi, anche il trucco colato è cool, se sai come portarlo.

La brat è nata in risposta all’estetica minimalista della clean girl a cui ci siamo abituati negli ultimi anni, oggi rinominata estetica demure grazie (ancora una volta) al potere dei social: ha fatto il giro del mondo il video virale dell’estate 2024 di Jools Lebron, creator americana, che chiede ironicamente alla sua community quale sia il look più appropriato da sfoggiare in situazioni formali come il luogo di lavoro mentre si reca in ufficio con un look eccentrico decisamente più appropriato ad una serata in discoteca che seduti alla scrivania.

In questa occasione la creator ha usato (con non poco sarcasmo) il termine demure, tradotto come minimale, semplice, pudico o discreto, proprio al contrario del look esagerato e sopra le righe del vocabolario brat. Il trend è stato ripreso anche da personaggi come Kim Kardashian, storicamente tutt’altro che ragazza acqua e sapone, proprio ad ironizzare sull’estetica demure e clean. Il tormentone della demure girl è presto diventato «very demure, very mindful», tradotto «molto misurato, molto consapevole».

In quale estetica ti ci ritrovi maggiormente?

Qualunque sia la tua vocazione per l’estate 2024, ti aiutiamo a trovare i prodotti beauty più adatti per schierarti verso il tuo volto più brat o verso la tua estetica demure. La regole è, schierarsi sempre! Le mezze misure sono le uniche davvero out.

Estetica brat: gli acquisti per seguire il trend

Brat fa rima con bold e tutto ciò che è eccesso, richiamo d’attenzione e eccentricità. L’eyeliner, come dice la parola stessa, ha lo scopo di sottolineare ed evidenziare l’occhio, rendendolo protagonista di tutto il look. Una linea spessa e definita incornicerà lo sguardo grazie ad uno degli eyeliner low cost più venduti e amati su Amazon: grazie alla punta fine di precisione potrai giocare con gli spessori e creare una codina finale lunga, sottile e precisa per ricreare l’effetto cat eye o fox eye tipico della ragazza brat.

Il contorno labbra dell’estetica brat è tutt’altro che naturale ma, al contrario, vuole scolpire gli angoli della bocca con un colore a contrasto, possibilmente nelle tonalità fredde. Sceglila long lasting come la matita labbra di Rimmel London e scegli la tonalità che più si adatta al tuo incarnato ma ben lontano dal colore naturale delle tue labbra. Per un effetto veramente intenso puoi giocare con un lucido a contrasto che metta in evidenza delle labbra juicy e prorompenti.

Rimmel London Matita labbra lasting finish Cappuccino

Il colore della brat summer è il verde, acceso e intenso, tanto da non passare mai inosservato. Portalo con te anche nel make up divertendoti con ombretti e mascara verdi fluo (o meglio, verde brat) per uno sguardo esagerato. L’unica regola è non avere regole!

Pupa Mascara verde

Look demure: ecco come ricrearlo con questi prodotti

L’estetica demure, agli antipodi della brat, strizza l’occhio alla clean girl make up che abbiamo imparato ad apprezzare grazie ai trend degli ultimi anni che inneggiano alla bellezza naturale. Cosa non può mai mancare nel beauty (minimalista ed essenziale) della demure girl 2024? Sicuramente un blush, delicatamente rosato ad effetto naturale come dopo una giornata sotto al sole. Un velo di colore sulle gote e il volto prende vita! Provare per credere.

Deborah Blush effetto naturale

La ragazza composta, essenziale e ”clean” non trucca mai gli occhi con colori a contrasto ma li valorizza con tonalità tenui. Via le estensioni ciglia e i mascara neri, meglio optare per un mascara effetto-nessun-effetto marrone che valorizza anche le ciglia più chiare ma senza eccessi. La tonalità di marrone fredda di Wycon è perfetta anche per le stagioni armocromatiche ”fredde” come la Summer o la Winter che, in genere, preferiscono il nero.

Wycon Mascara marrone

L’estetica demure vuole le labbra ”my lips out better”. Puoi dire addio all’overlips, alle matite a contrasto e ai colori accesi. Tutto ciò che ti serve è un lipgloss trasparente o leggermente pigmentato che valorizzi la forma delle tue labbra naturali e le mantega idratate a lungo come il gloss virale di Maybelline arricchito con acido ialuronico.

Maybelline Gloss lucidalabbra con acido ialuronico

