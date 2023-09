Straight eyebrow: come replicare il trend delle sopracciglia dritte

Beauty editor dal 2017, ha collaborato con le più importanti realtà editoriali, da Condé Nast a Hearst, passando per il gruppo RCS. Capo redattore del ClioMakeUp Blog (2017-2019) ha vinto il premio MacchiaNera Internet Awards nel 2018 come "Miglior sito di bellezza".

Fonte: iStock La nuova tendenza da TikTok sono le "Straight eyebrow"

Le “Straight eyebrow” sono la nuova tendenza sopracciglia che impazza su TikTok. Con oltre 360,2 milioni di visualizzazioni, questa nuova tecnica si ispira ai beauty look delle ragazze sud-coreane e prevede di rasare la parte finale del sopracciglio, conferendogli un aspetto dritto, minimalista e bold.

A portare in Occidente il trend le modelle Bella Hadid e Kendall Jenner. Il motivo? Le “Straight eyebrow” liftano immediatamente il viso, sollevando gli zigomi e aprendo lo sguardo senza ricorrere alla chirurgia estetica. Ecco come realizzarle senza commettere fatidici errori.

Straight eyebrows: la nuova tendenza autunno 2023

In passato sono stati tanti i trend sopracciglia a determinare i beauty look stagionali. Ci sono state le sopracciglia decolorate, il ritorno delle skinny brow in stile anni ’90 e perfino le bold brow, folte e extra dark.

Oggi, per l’autunno 2023 sembra che le nuove tendenze sopracciglia siano indirizzate verso un nuovo stile, androgino e minimalista, che guarda ai look delle ragazze asiatiche. Le “Straight eyebrows” si ispirano infatti al look sudcoreano – semplice e minimal – sono caratterizzate da una forma dritta e vengono realizzate rasando la parte finale del sopracciglio, per poi ridisegnarlo più allungato.

A portare l’attenzione su questo particolare beauty look sono state le modelle Bella Hadid e Kendall Jenner tra le prime ad abbracciare questo nuovo trend. Su TikTok infatti impazzano i video tutorial su come realizzarle. Ma perché piacciono tanto? Secondo molti utenti le “Straight eyebrows” hanno la capacità di liftare immediatamente il viso, allungare lo sguardo e mettere in evidenza gli zigomi.

Quello che però non si considera è che questa forma particolare di sopracciglia non dona proprio a tutti. Ad esempio per coloro che hanno una mascella pronunciata, le “Straight eyebrows” andranno a rendere ancora più evidente questa caratteristica. Adatte anche al viso ovale, le sopracciglia dritte potrebbero essere un buon beauty trick per snellire il viso. Attenzione però in caso di viso tono o a cuore.

I prodotti per realizzare le sopracciglia dritte

Primo step è quello di andare a modificare la forma naturale del sopracciglio utilizzando un apposito rasoio. Come si apprende dai video tutorial è importante innanzitutto ripulire la forma nella parte superiore e solo successivamente andare a modificarne la curvatura, rendendola più orizzontale possibile.

Offerta Wilkinson Rasoio per sopracciglia

Dopo aver definito la forma “Straight” bisogna iniziare ad utilizzare il make up, per allungare nuovamente il sopracciglio e dargli la forma dritta e allungata che prevede il trend. Perfette da utilizzare in questo caso sono le matite sopracciglia, da preferire con una mina sottile per disegnare pelo-pelo la forma mancante del sopracciglio.

Offerta Maybelline New York Matita sopracciglia con mina retrattile, dalla lunga durata

Lo step finale è quello di definire il look applicando un gel fissante per sopracciglia che non solo sigillerà il look ma andrà anche a liftare ulteriormente lo sguardo.

Nyx Professional Makeup The Brow Glue, gel trasparente per sopracciglia ad effetto laminazione

Come realizzarle solo con il make up

Infine, un consiglio prima di rasare definitivamente le sopracciglia è quello di testare il trend andando a camuffare la parte finale del sopracciglio applicando un po’ di correttore e cipria. Successivamente si potrà procedere disegnando la struttura dritta delle “Straight eyebrows”, avendo la possibilità di decidere prima se questo beauty look è adatto oppure no al vostro viso.

