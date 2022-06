Come infoltire ciglia e sopracciglia in modo naturale

Laureata in Scienze e Tecnologie Erboristiche, ambientalista e appassionata di alimentazione sana, cosmesi naturale e oli essenziali, scrive per il web dal 2013.

Ciglia e sopracciglia deboli e rade

Avere ciglia lunghe e sopracciglia ben disegnate è il sogno di molte. Ciglia e sopracciglia influenzano infatti in modo importante lo sguardo, rendendolo più intenso ed espressivo. Purtroppo però non tutte hanno la fortuna di avere ciglia incurvate e sopracciglia marcate,anzi. In molti casi le ciglia sono corte o dritte e le sopracciglia rade. Quali sono le cause? Sicuramente la genetica è determinante: se nel nostro DNA è scritto che le ciglia e le sopracciglia devono essere prodotte in un certo modo, il corpo seguirà quell’istruzione. Ci sono però diversi fattori che possono peggiorare la situazione.

L’alimentazione ad esempio ma anche lo stress, l’utilizzo di cosmetici scadenti o l’abitudine di sfregarsi spesso gli occhi o toccare continuamente ciglia e sopracciglia, un tic nervoso da evitare perché va a spezzare o strappare il pelo (che può poi impiegare fino a un mese e mezzo a ricrescere). Inoltre, l’uso di alcuni colliri può disidratare e seccare le ciglia. Di conseguenza, una dieta equilibrata, la scelta di cosmetici di qualità, una buona gestione dello stress e l’abbandono di comportamenti scorretti può sicuramente aiutare le nostre ciglia e sopracciglia. Esistono poi anche alcuni prodotti naturali in grado di dare una mano e aiutare ad avere ciglia più lunghe e forti senza dover ricorrere a laminazione o extension o a mantenerle sane e forti.

Cosa fare

Per avere ciglia e sopracciglia al top la prima regola è curare la propria alimentazione: se l’organismo non riceve le giuste quantità di carboidrati, proteine, grassi e acqua, sarà ovviamente difficile per lui far funzionare tutto alla perfezione e questo si ripercuote anche sull’aspetto fisico. Una dieta equilibrata è dunque il primo passo per avere ciglia e sopracciglia forti. Esistono anche integratori naturali consigliati per far crescere ciglia e sopracciglia: è il caso ad esempio degli estratti di miglio, della biotina e in generale degli integratori di vitamine e minerali. Se però l’alimentazione è adeguata, non è quasi mai necessario ricorrere all’integrazione.

A pari merito con l’alimentazione troviamo il movimento, perché l’attività fisica ossigena i tessuti rendendoli più efficienti e belli. Una strategia per far arrivare ossigeno e nutrienti nella zona delle sopracciglia è poi quella di pettinarle. In commercio si trovano piccoli pettini apposta: pettinare le sopracciglia stimola la circolazione sanguigna ed è grazie al sangue che i bulbi piliferi vengono riforniti di ciò di cui hanno bisogno.

Attenzione poi alla scelta dei cosmetici e dei prodotti per il make up, preferendo sempre quelli di qualità, e all’igiene. Struccare gli occhi e lavare con cura pennelli e applicatori scongiura il rischio di irritazioni e infezioni che potrebbero portare a indebolire ciglia e sopracciglia.

Rimedi naturali

Alcuni semplici rimedi naturali possono aiutare a proteggere ciglia e sopracciglia e contribuire a renderle più forti, lunghe e folte.

Olio di oliva

L’olio di oliva è un ottimo rimedio per ciglia e sopracciglia ma anche per capelli e unghie. Si tratta di un prodotto naturale emolliente e protettivo perfetto per la bellezza delle ciglia. Sulle sopracciglia può essere usato tranquillamente puro, “bagnando” un piccolo pettine con l’olio e pettinando poi tutta l’arcata, una o due volte al giorno. Sulle ciglia, invece, meglio scegliere prodotti che lo contengano, ovviamente scegliendone uno di buona qualità.

Olio di cocco

Anche l’olio di cocco è un rimedio valido per ciglia e sopracciglia. Come l’olio di oliva è emolliente e protettivo e può aiutare a migliorare la salute e l’aspetto delle ciglia. Si tratta di un olio solido a temperature intorno ai 20°C e si utilizza generalmente riscaldandolo un po’ tra le mani. Per ciglia e sopracciglia però può essere usato anche solido: se ne può ad esempio prelevare una piccola quantità da usare su una spugnetta per rimuovere il trucco occhi.

Olio di ricino

L’olio di ricino è forse l’olio vegetale più utilizzato per rinforzare le ciglia e le sopracciglia. Sebbene gli esperti abbiano più volte smentito la sua capacità di rinforzare ciglia, sopracciglia e capelli, l’olio di ricino continua a riscuotere un elevato successo e spesso lo si trova nei prodotti dedicati proprio alla cura di ciglia e sopracciglia. Attenzione a non utilizzarlo puro però, perché potrebbe irritare gli occhi. Come per l’olio d’oliva, l’ideale sarebbe ricorrere a un prodotto specifico che lo contenga, magari proprio in associazione con olio di oliva.

Gel d’aloe

Anche il gel d’aloe può aiutare a migliorare l’aspetto di ciglia e sopracciglia. Si può usare puro come contorno occhi da passare sull’arcata sopraccigliare e nell’area delle ciglia per rinforzarle e per alleviare eventuali irritazioni che possono ripercuotersi anche sulla crescita di sopracciglia e ciglia.

Vitamina E

La vitamina E è un altro ingrediente naturale indicato per ciglia e sopracciglia. Come utilizzarla? Il modo migliore in questo caso è scegliere un siero: in commercio ne esistono diversi formulati specificatamente per il contorno occhio. Spesso, oltre al tocoferolo, contengono altre vitamine, peptidi e aminoacidi che aiutano a promuovere la crescita e la resistenza di ciglia e sopracciglia.