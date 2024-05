Ombrelloni da spiaggia: i modelli migliori da acquistare online

L'ombrellone per la spiaggia deve essere pratico, leggero e resistente. Ecco come sceglierlo e quali sono i modelli migliori

L’estate è alle porte e con essa arriva la voglia di trascorrere del tempo rilassante in spiaggia ma al riparo dal sole cocente. In questo, abbiamo un alleato che da sempre accompagna gli spiaggiati in riva al mare, e on solo: l’ombrellone da spiaggia. Non sono più solo un semplice accessorio per ripararsi dal sole ma oggi rappresentano anche uno strumento di stile e comfort.

Un ombrellone da spiaggia, ancora se robusti e resistenti al vento, diventano un’osasi di piacevole freschezza per leggere un libro, ascoltare musica e schiacciare un pisolino. Ma come scegliere questo prezioso accessorio estivo? Vediamolo insieme.

I migliori ombrelloni da spiaggia a meno di 30 euro

Ci sono quelli in formato maxi, per tutta la famiglia, e quelli di dimensioni medie. Quelli tradizionali e quelli dal design contemporaneo e innovativo, ma tutti hanno in comune lo stesso obiettivo: quello di proteggere dal sole e di garantire uno spazio d’ombra per un relax totale.

Amazon propone una serie di soluzioni economiche e di buona qualità. Iniziamo con uno tra i più venduti per la sua ottima qualità prezzo, leggero e pratico, marchio Pierre Cardin.

Se ami i colori, ecco la soluzione arcobaleno per te ma sempre con la massima protezione UV50. Puoi trasportarlo in una pratica e comoda borsa colorata.

La Scelta Amazon ricade su questo modello molto chic ma sempre sotto i 30 euro: un ombrellone marinaretto dal diametro di ben 220 cm che protegge dai raggi UV50 e la borsa, altrettanto chic, per il trasporto.

Ombrellone da spiaggia antivento

La caratteristica più interessante di alcuni ombrelloni da spiaggia è quella di avere la struttura antivento, un elemento essenziale in caso di vento in riva al mare. Esistono dei modelli con raggi rinforzati, provvisti di soffietto antivento superiore o con punta elicoidale, con una curvatura sul palo che funge da manovella e permette alla punta di infilarsi a fondo nella sabbia per essere più stabili.

Se vuoi essere cintura nera contro il fastidioso vento che scaraventa continuamente via il tuo ombrello, scegli Sunphio, l’ombrellone super stabile a 3 strati con design a coste massicce. La struttura antivento e nervature in fibra di carbonio (un materiale più compatto che sostituisce la fibra di vetro) fa in modo che non si rovesci o si sollevi facilmente, impedendo di rimanere esposti al sole. L’ombrellone è inclinabile a 360° con asta telescopica, facile da usare, facile e comodo, poiché potete regolare l’altezza e l’angolo perfetto soli 8 secondi. E non c’è bisogno di preoccuparsi che l’asta si stacchi o si pieghi!

Questo ombrellone è stato testato in Sardegna dove il vento tira forte, proprio per metterlo alla prova e cercare di migliorarne le caratteristiche: il sistema brevettato di Athenamare è unico nel suo genere in quanto rende l’ombrellone da spiaggia resistente al vento grazie al suo sistema di facile ancoraggio al suolo con leva e punta ad elica. Quest’ultima, infatti, è posta alla base del palo e ne consente un rapido e sicuro posizionamento. È un prodotto di alta qualità pensato per durare nel tempo

Per una soluzione low cost ma altrettanto valida, puoi invece optare per Besroy in arancione o verde: quale scegli?

Ombrelloni da spiaggia con tenda

Se l’idea è quella di trascorrere l’intera giornata al mare all’insegna del comfort e del relax, sopratutto con dei bambini o con il tuo animale domestico, allora, non l’ideale è l’acquisto di ombrelloni da spiaggia con tenda.

La presenza della tenda incorporata, infatti, è in grado di trasformare gli ombrelloni da spiagge in mini cabine mobili che garantiscono privacy e discrezione ma sopratutto protezione da sole, acqua e vento.

Se cerchi una soluzione più grande per tutta la famiglia, ecco la soluzione per te. Questo ombrellone da esterno è dotato di una tenda per aumentare la protezione dal sole, dalla pioggia e dal vento. Puoi rimuovere facilmente la tenda quando non ti serve. L’ombrellone con tenda è dotato di 2 sacche per la sabbia e 2 picchetti per renderlo più stabile senza bisogno di una base. Ideale per gite al parco, in riva al fiume e in spiaggia.

Se volete ricreare una piccola oasi utile anche per i più piccoli che durante le vacanze al mare o le giornate in spiaggia vogliono giocare con la sabbia anche nelle ore più calde, puoi orientarti verso una soluzione ibrida tra una tenda e un ombrellone. Pratica e antivento, la soluzione perfetta!

