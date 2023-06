Come pavimentare un giardino: idee per spendere poco

Giornalista, scrittrice, Seo copy. Collabora con aziende per migliorarne la visibilità on line. L’arredamento è uno dei suoi temi: in cantiere una newsletter su interior design.

Il giardino è molto più di un semplice spazio verde all’esterno della nostra casa. È un’oasi di tranquillità, un luogo dove riunirsi insieme alla famiglia o ricevere gli amici, ed è un rifugio personale nel quale rilassarsi e rigenerarsi. La pavimentazione del giardino può trasformare questo spazio, rendendolo non solo più funzionale, ma anche esteticamente gradevole. Come per gli spazi interni di una casa, anche lo stile dell’outdoor deve armonizzarsi con ciò che lo circonda e con l’arredamento da giardini. Quindi, non si tratta di decidere solo il colore, ma bisogna valutare anche l’effetto della texture e le tecniche di posa delle piastrelle da esterno. In questo articolo, esploriamo le diverse soluzioni e le idee per pavimentare un giardino, considerando le diverse tipologie di piastrelle da esterno luxury così come le moderne opzioni per i pavimenti esterni economici ma scenografici oltre che estremamente pratici.

Tipi di pavimentazione per giardini

In un giardino piastrellato le idee di utilizzo non mancano: si può realizzare una zona relax dove riposare o leggere un libro, si può arredare un salotto all’aperto con divanetti, una zona solarium attrezzata per dedicarsi alla tintarella, o un living esterno con tanto di pergolato sotto il quale pranzare e una zona con barbecue per grigliare in compagnia. Insomma, le possibilità per trascorrere ore piacevoli immersi nella natura, senza muoversi da casa, non mancano. E le idee per pavimentare il giardino sono il punto di partenza per rendere l’area da utilizzare più confortevole e piacevole dal punto di vista estetico oltre che funzionale.

Vediamo quali sono i principali pavimenti per esterni economici e di lusso tra i quali scegliere

Come pavimentare un giardino: la pietra naturale

Tra le tante idee per il giardino pavimentato la pietra naturale è un’opzione che non passa mai di moda. Resistenti e durature, pietre e rocce naturali offre un ampio ventaglio di possibilità. e di opzioni. Beola, marmi, granito, ardesia, travertino, porfido… Ogni tipo di pietra ha caratteristiche uniche, con una vasta gamma di colori e trame disponibili. Ad esempio, il granito offre una resistenza superiore e un aspetto elegante lastra di marmo, mentre l’ardesia ha una superficie naturale antiscivolo, ideale per le aree umide.

La pietra naturale si presta a mille idee per la pavimentazione del giardino, permettendo di creare un aspetto che si adatta al tuo stile e alle tue esigenze.

del giardino, permettendo di creare un aspetto che si adatta al tuo stile e alle tue esigenze. Con le lastre irregolari di pietra naturale puoi dare alla pavimentazione del giardino un aspetto rustico oppure puoi realizzare sentieri o patio dall’aspetto naturale.

di pietra naturale puoi dare alla pavimentazione del giardino un aspetto rustico oppure puoi realizzare sentieri o patio dall’aspetto naturale. Le piastrelle squadrate di pietra naturale offrono un aspetto più formale e ordinato. Sono disponibili in una varietà di dimensioni e spessori, e possono essere posate secondo uno schema geometrico oppure irregolare. Le piastrelle squadrate sono ideali anche per decorare la pavimentazione del giardino con disegni unici, magari combinate con ciottoli o cubetti.

di pietra naturale offrono un aspetto più formale e ordinato. Sono disponibili in una varietà di dimensioni e spessori, e possono essere posate secondo uno schema geometrico oppure irregolare. Le piastrelle squadrate sono ideali anche per decorare la pavimentazione del giardino con disegni unici, magari combinate con ciottoli o cubetti. I cubetti o sanpietrini sono piccoli blocchi di pietra che si possono usare per pavimentare anche aree grandi del giardino, oppure per effettuare la pavimentazione del giardino carrabile magari nell’accesso che porta dal cancello al box. I cubetti di pietra sono molto resistenti e possono sopportare il passaggio intensivo di scooter, moto e auto.

sono piccoli blocchi di pietra che si possono usare per pavimentare anche aree grandi del giardino, oppure per effettuare la pavimentazione del giardino carrabile magari nell’accesso che porta dal cancello al box. I cubetti di pietra sono molto resistenti e possono sopportare il passaggio intensivo di scooter, moto e auto. E poi ci sono i ciottoli, ovvero le piccole pietre arrotondate che si possono usare per la pavimentazione di sentieri che attraversano il giardino o per delle bordure. Sono disponibili di diversi colori e dimensioni e per questo si prestano a soddisfare le idee di un giardino pavimentato a mosaico.

Che tu preferisca l’aspetto rustico dei ciottoli o delle lastre irregolari, o l’aspetto più formale dei cubetti o delle piastrelle squadrate, rocce e pietre naturali ti permette di creare una pavimentazione del giardino che dura nel tempo e aggiunge bellezza al tuo esterno.

Pavimentazione da giardino: il fascino del legno

Il legno è un materiale caldo e accogliente che si integra perfettamente con l’ambiente naturale del giardino. Tra le tante varianti, è una delle pavimentazioni da giardino più eleganti, ma è anche molto delicata, per cui merita una serie di considerazioni prima di fare una scelta.

I listoni o le piastrelle da esterni in legno vengono trattati con oli e vernici per resistere alle intemperie e prolungare la loro durata, ma è bene comunque soffermarsi anche su altre considerazioni. Bisogna valutare se si tratta di fare una pavimentazione del giardino in una zona ad alto calpestio, se le piastrelle da giardino servono per pavimentare l’area attorno alla piscina, se rivestono una veranda sollevata da terra, o se verranno posate sul suolo. Queste sono solo alcune delle discriminanti che, quando si decide come pavimentare un giardino, fanno la differenza. Sono informazioni che incidono sulla scelta dei materiali, sull’investimento economico e sulla resistenza nel tempo della pavimentazione.

Il costo di un pavimento per esterni in legno varia in base alla qualità del legno, al formato e al metodo di posa, quindi è bene fare una riflessione approfondita di tutti i pro e contro prima di partire con i lavori. Puoi scegliere tra una pavimentazione da giardino in legno massello, che offre un aspetto sofisticato e lussuoso, o le piastrelle da esterno in legno composito che richiedono meno attenzioni e sono un’ottima alternativa tra i pavimenti per esterni economici.

Giardino piastrellato: idee in gres porcellanato

Una delle idee per pavimentare un giardino con l’aspetto del legno, ma senza usare il legno vero, è utilizzare il gres porcellanato. Questo materiale assicura un effetto legno impeccabile, ma offre la resistenza e la durabilità delle migliori piastrelle in ceramica. Il gres porcellanato è un tipo di ceramica molto resistente e a bassa porosità. Le piastrelle da esterno sono disponibili in una vasta gamma di colori e disegni, compreso l’effetto che riproduce l’aspetto di altri materiali, come le diverse varietà di pietra naturale, di legno e di marmi. A prova di macchie e di intemperie, la pavimentazione da giardino in gres porcellanato è quella che meglio unisce estetica a funzionalità.

Idee per pavimentare un giardino: i pregi del cemento

Il cemento è un materiale resistente e versatile, ideale per una pavimentazione moderna e minimalista. Puoi scegliere tra il cemento grezzo, che offre un look industriale, e puoi anche liberare la fantasia per spaziare tra forme e colori. Oggi, con il cemento stampato si possono realizzare pavimenti esterni economici ma molto scenografici. Il vantaggio del cemento stampato è che può essere modellato e colorato per assomigliare ad altri materiali come la pietra o il mattone.

I pavimenti stampati in cemento possono assumere un’infinità di colori, sfumature e forme. A differenza del gres porcellanato, con il pavimento in cemento stampato si può scegliere la trama e la texture preferita che viene riprodotta tramite appositi stampi. Questo vuol dire che puoi bordare la piscina con un camminamento che riproduce la ruvidezza e l’irregolarità di una pavimentazione in pietra con tanto di sfumature. Puoi creare una veranda con una pavimentazione colorata o abbellire la pavimentazione del giardino con il fascino senza tempo di rosoni, meridiane e greche, con la certezza che non schiarisce.

Le idee per un giardino pavimentato con il cemento a stampo sono pressoché infinite. E i vantaggi sono anche funzionali, visto che la posa è rapida, la manutenzione è minima e la resistenza è molto elevata. Considerati questi pregi, possiamo inserire il cemento tra le soluzioni di pavimenti per esterni economici.

Idee per il giardino pavimentato: i vantaggi della gomma

Una delle migliori idee per pavimentare un giardino dove giocano i bambini o dove si fa attività fisica è l’utilizzo della gomma. Questo materiale resistente alle intemperie offre una superficie morbida e ammortizzante che può aiutare a prevenire lesioni in caso di cadute, e che quindi lo rende perfetto soprattutto nelle aree di gioco per i bambini. Anche in questo caso c’è un’ampia tavolozza di colori tra cui scegliere, e si può optare per una posa a rotoli o con piastrelle da esterno. Le pavimentazioni antitrauma in gomma sono perfette anche per piastrellare la zona attorno alla piscina perché hanno un’elevata capacità drenante, sono antiscivolo, resistenti all’usura e agli UV.

Pavimenti per esterni economici: la versatilità del pvc

La pavimentazione per esterni in PVC può essere una soluzione eccellente per molti giardini perché ha il pregio di essere versatile, resistente e molto economica. Infatti è un’opzione sempre più popolare quando si cercano idee per un giardino piastrellato in tempi rapidi e con un minimo investimento economico.

Il PVC, o cloruro di polivinile, è un tipo di plastica resistente che può essere modellata per assomigliare a una varietà di altri materiali, tra cui legno, pietra e ceramica. Le piastrelle da esterni in PVC sono leggere e facili da installare, spesso dotate di un sistema di aggancio che permette una posa rapida senza bisogno di colle o di viti, e infatti sono la scelta preferita per i progetti di pavimentazione del giardino fai-da-te.

Molto resistenti alle intemperie, all’acqua e all’usura, non si screpolano con gli sbalzi termici, non si scoloriscono con l’esposizione al sole. Facili da pulire quelle in Pvc sono piastrelle da esterni pratiche e molto economiche. Con la vasta gamma di disegni e colori disponibili, è possibile trovare piastrelle da esterno in PVC che si adattano a ogni stile ed esigenza, anche se non offrono lo stesso aspetto o la stessa sensazione tattile di materiali naturali più pregiati.

L’importanza della pavimentazione parziale del giardino

La pavimentazione parziale del giardino può avere un impatto significativo sia dal punto di vista estetico che funzionale. Dal punto di vista estetico, una pavimentazione ben progettata può migliorare l’aspetto generale dell’esterno: crea un contrasto visivo con le aree verdi e fiorite, e aggiunge un elemento di design. Può aiutare a definire diversi spazi all’interno del giardino da arredare, come un’area per il pranzo, un patio per il relax o un sentiero che conduce a un punto focale come una fontana o una statua.

Dal punto di vista funzionale, le idee per pavimentare il giardino servono a rendere lo spazio più utilizzabile e accessibile. Ad esempio, un’area pavimentata può fornire una superficie stabile per mobili da giardino come tavoli e sedie, rendendo più confortevole il relax all’aperto. Può anche creare un percorso pratico per attraversare il giardino dopo una pioggia o con il terreno umido. L’importante è non eccedere mai con le aree coperte dalle piastrelle da esterno per non rendere difficile o addirittura impossibile il naturale assorbimento dell’acqua da parte del terreno.

Nei grandi giardini, la pavimentazione parziale aiuta a dividere lo spazio in zone più gestibili e a creare un senso di ordine. Ed è altrettanto utile in spazi aperti più contenuti dove, se ben progettata, la pavimentazione del giardino può aiutare a massimizzare lo spazio disponibile e a creare l’illusione di un terreno più grande.