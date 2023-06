Veranda chiusa con muretto: le soluzioni più originali e facili da realizzare

Giornalista, scrittrice, Seo copy. Collabora con aziende per migliorarne la visibilità on line. L’arredamento è uno dei suoi temi: in cantiere una newsletter su interior design.

Se vuoi vivere il tuo patio durante tutto l’anno, puoi trasformarlo facilmente in una veranda chiusa con un muretto a cui aggiungere una tenda o una vetrata. In questo modo avrai un ambiente destinato agli hobby o una stanza dove accogliere gli amici. Oppure puoi addirittura innalzare una parete completa, ma questo significa modificare in maniera permanente la volumetria della casa, cosa che si può fare solo dopo avere assolto tutti gli obblighi burocratici.

In base a come decidi di chiudere una veranda, cambiano le norme da rispettare. Perché secondo quanto indicato dalla nuova legge vigente, non c’è necessità di ottenere permessi per realizzare e installare le Vepa, ovvero le vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti. In base al nuovo Dl Aiuti bis, queste sono modifiche che rientrano nelle attività di edilizia libera. Se, invece, il progetto serve a configurare degli spazi stabilmente chiusi, che comportano la creazione di superfici che possano generare nuova volumetria, la questione cambia. Prima di partire con la chiusura della veranda con muretto, per non incorrere nel reato di abuso edilizio, l’ideale è confrontarsi sempre con un tecnico. Una volta chiarita la questione burocratica, si può passare all’azione. Vediamo tutte le soluzioni per una veranda chiusa con un muretto.

Come effettuare la chiusura di una veranda?

Il termine “veranda chiusa” indica uno spazio esterno dotato di una tettoia o di un soffitto, come un patio, una terrazza, un giardino o un portico coperto, che viene recintato in maniera temporanea oppure con una struttura permanente.

Questa operazione può rappresentare un’ottima strada per chi sogna di avere a propria disposizione uno spazio extra completamente privato, da utilizzare tutto l’anno.

Chiudere una veranda anche in modo economico è un’idea intelligente per ottimizzare gli spazi. Perché ti permette di utilizzare un determinato ambiente, che altrimenti puoi goderti esclusivamente con le belle giornate, non più solo in primavera in estate ma anche in inverno o quando la bella stagione è rovinata da giornate di pioggia.

Soprattutto quando si vive in una casa piccola o comunque dove tutte le stanze sono già state adibite a una determinata destinazione d’uso, conviene sempre valutare la possibilità di chiudere una veranda con un muretto o con una vetrata per avere un ambiente in più o per ampliare uno già esistente. Anche perché effettuare la chiusura di una veranda non significa intervenire necessariamente in modo definitivo o costoso.

Ci sono diverse soluzioni per rendere vivibile e protetta dalla privacy una veranda chiusa con muretto. Vuoi essere il meno invasivo possibile? Appoggia sul muretto delle fioriere su cui fare crescere delle piante adatte a creare delle siepi. In alternativa, puoi fissare al soffitto dei bastoni su cui fare scorrere le tende oppure, se il tuo desiderio è sfruttare la veranda come outdoor ma protetto dagli insetti fastidiosi, scegli le zanzariere. Puoi chiudere la veranda, montando un telaio da soffitto a muretto oppure a pavimento, su cui scorrono i teli di zanzariere con un sistema a rullo. Questo è proprio l’ideale per godersi le serate estive all’aperto senza bisogno di zampironi o insetticidi.

Opzioni per una veranda chiusa con un muretto

Delimitare un ambiente esterno della propria abitazione può rappresentare la soluzione ideale per ottenere una veranda chiusa, fruibile sia durante i mesi estivi che quelli invernali. Se richiedi tutti i permessi previsti dalla legge, una volta completato il progetto di questo nuovo spazio, puoi conferirgli la funzione che meglio si adatta alle tue personali esigenze, grazie all’arredamento adeguato.

Puoi arredarlo come una zona relax, può diventare un giardino d’inverno, può ospitare la zona palestra che hai sempre sognato, oppure può semplicemente ampliare la dimensione del soggiorno oppure della cucina su cui si apre.

Per progettare la chiusura di una veranda, esistono diverse soluzioni. Una volta completamente coperte, le verande chiuse possono diventare ambienti autonomi, cosa che, come abbiamo già spiegato, può richiedere la necessità di specifiche autorizzazioni o permessi. Quindi, mentre studi come chiudere una veranda e le diverse possibilità praticabili, prendi anche le dovute informazioni all’Ufficio Tecnico del Comune.

Noi, intanto, esaminiamo insieme le principali possibilità per creare una chiusura per la veranda che ti lasci libero di ampliare lo spazio abitabile in casa. Se è presente un muretto perimetrale sul terrazzo o sul balcone, è possibile mantenere tale struttura e utilizzarla come base per l’applicazione delle chiusure. Questo ti permette di concludere il progetto in pochissimo tempo.

I vantaggi della chiusura della veranda con un muretto presente

I vantaggi di effettuare la chiusura di una veranda con un muretto preesistente possono essere davvero tanti. Grazie a questa configurazione ti diventa possibile, infatti, installare le vetrate panoramiche che ti permettono di ridurre il consumo energetico per l’impianto riscaldamento così come per il raffreddamento quando azioni l’aria condizionata. Non solo: chiudere la veranda con un muretto sul quale installare una vetrata, serve anche a migliorare l’isolamento della stanza, soprattutto se decidi di utilizzare degli infissi che comportano notevole risparmio energetico. L’altro vantaggio è che, se devi chiudere una veranda con un muretto già preesistente, utilizzando le vetrate panoramiche, puoi farlo in edilizia libera, cioè senza bisogno di richiedere permessi e autorizzazioni.

Le Vepa sono vetrate panoramiche removibili e totalmente trasparenti che hanno un impatto estetico quasi nullo, perché quando sono chiuse scompaiono completamente alla vista; pertanto, non possono in alcun modo influire sull’aspetto estetico della facciata.

Quindi se vuoi chiudere il tuo balcone o la veranda col muretto senza pensieri, puoi decidere di installare vetrate panoramiche rimovibili sia nei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio che nelle logge rientranti all’interno. L’unica condizione è che, come è scritto nella legge, questa operazione non si configuri come una modifica che, come definita dal Regolamento edilizio tipo, può generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile.

Come chiudere una veranda se vivi in condominio

Non vivi in una casa indipendente ma abiti in un condominio? Non preoccuparti, se installi le cosiddette Vepa, puoi farlo. A meno che non siano espressamente vietato dal regolamento condominiale, devi semplicemente comunicare all’amministratore l’intenzione di installarle. L’ideale è integrare la comunicazione con una dichiarazione di conformità della vetrata alle norme di legge e, meglio ancora, allegare il progetto elaborato dall’installatore per garantire stabilità e sicurezza della struttura, che deve essere amovibile e scorrevole.

Di fronte a un progetto attestato nella sua regolarità e realizzato in modo conforme, difficilmente ci saranno delle obiezioni. Bisogna poi ricordare che lo stesso Decreto Aiuti bis dispone che le Vepa devono avere caratteristiche e «profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche», cosa quindi che metta al riparo dall’obiezione di intervenire sul decoro architettonico dell’edificio,

Tempi e costi della chiusura di una veranda con un muretto

I tempi di lavorazione per la chiusura di una veranda variano in base alla sua stessa posizione:

se è sporgente rispetto al muro perimetrale, l’operazione richiede più tempo, poiché è necessario fissare i pilastri di supporto al suolo e poi collegare gli elementi di sostegno del tetto al muro;

se è incastonata nelle pareti dell’edificio, come in un patio o su un balcone, i tempi si riducono poiché la struttura del palazzo o il terrazzo sovrastante fungono già da copertura, e l’unica operazione necessaria rimane quella di fissare gli elementi di supporto alle pareti.

Diciamo che se hai contattato un’azienda specializzata, dalla mattina alla sera puoi già avere una nuova vetrata in casa. Il costo per chiudere una vetrata varia in base ai materiali utilizzati, ma in linea di massima si va dai 200 euro ai 400 euro al metro quadro.

Installare vetrata con un muretto degli infissi scorrevoli in alluminio è sicuramente meno costoso rispetto alla chiusura di una vetrata con degli infissi di legno. Altrimenti puoi chiudere una veranda in modo economico, scegliendo le tende in pvc.

Quali vetrate scegliere per chiudere la veranda con un muretto

Come abbiamo visto, la migliore soluzione per ottenere uno spazio finito da una veranda chiusa con un muretto, utilizzabile durante i mesi invernali e aperto durante la bella stagione, consiste nell’installare le vetrate. Ma esistono diverse tipologie di vetri tra cui scegliere:

vetrate antisfondamento , ovvero vetri di sicurezza che sono composti da più lastre unite da fogli di polivinilbutirrale (PVB);

, ovvero vetri di sicurezza che sono composti da più lastre unite da fogli di polivinilbutirrale (PVB); sistemi di vetrocamera, ovvero delle vetrate isolanti composto da diverse lastre di vetro separate tra loro da una canalina e sigillate ermeticamente;

ovvero delle vetrate isolanti composto da diverse lastre di vetro separate tra loro da una canalina e sigillate ermeticamente; vetri a controllo solare, ovvero superfici rivestite con sottili multistrati metallici che selezionano le radiazioni della luce solare schermando la componente ultravioletta. Di solito questi vetri assumono una colorazione particolare e un aspetto a specchio che si può anche rimuovere.

A seconda delle necessità della veranda e delle condizioni climatiche del luogo in cui si trova la vetrata da chiudere, ci sono diverse strade percorribili. L’importante, però, è che le ante o i pannelli montati siano scorrevoli e apribili, sia per evitare di richiedere permessi sia per non correre rischio di trasformare l’ambiente in una stanza che in estate andrebbe incontro a un fastidioso surriscaldamento estivo. Ma questo non è un problema: una veranda chiusa con un muretto può montare diversi meccanismi di apertura: a battente, a libro, scorrevole o addirittura senza telaio visibile, per ottenere un risultato elegante e poco ingombrante.

Chiusura della veranda con tenda o pergotenda

Naturalmente è possibile chiudere una veranda in modo economico. Un’alternativa meno costosa e di facile installazione è l’utilizzo di tende o pergotende. Tra le soluzioni per chiudere una veranda, è quella che offre una minore coibentazione rispetto a una chiusura in muratura o vetro, ma comunque assicura una protezione dell’ambiente da pioggia e vento.

Le tende a caduta sono tende a rullo con diversi modelli. Le tende a chiusura ermetica a caduta sono ideali per chiudere le pareti di un portico o per la chiusura della veranda con muretto. Vengono fissate in alto al soffitto e a terra con appositi fermi. Le tende possono scorrere lungo i binari laterali, manualmente con l’ausilio di aste, o possono essere motorizzate e manovrate attraverso un apposito telecomando. Di solito il design è molto pulito e lineare, e i tessuti dei teli possono essere differenti: oscuranti, ombreggianti, e in PVC trasparente.