Rinnovare l’outdoor, dal pavimento ai mobili: idee e tecniche

Fonte: Shutterstock

Basta l’arrivo di un pomeriggio di sole, dopo una stagione di cieli grigi, per avvertire subito la necessità di avere spazi outdoor accoglienti, in ordine, comodi e pronti a rendere più rilassanti le nostre giornate casalinghe. Ristrutturare il giardino, il terrazzo o il balcone con un makeover rapido ma efficace è una cosa semplice da fare. Basta avere le idee chiare, pensare a soluzioni fattibili e funzionali per trasformare gli spazi esterni di casa in piccole oasi verdi, intime e rilassanti. Scopriamo in quale modo conviene procedere per il rifacimento del giardino fai da te, o di qualsiasi altro spazio outdoor casalingo.

Rinnovare gli spazi outdoor: da dove si comincia

Per ristrutturare un giardino in maniera professionale ci si deve rivolgere a un progettista di giardini. Non è un’opzione economica, ma ti aiuta a ottenere il massimo dai tuoi soldi spesi e a creare uno spazio esterno studiato nei dettagli, funzionale e resistente nel tempo. Di solito, quando ci si rivolge a un’azienda specializzata in ristrutturazione giardini o a un architetto paesaggista si ha una prima consulenza gratuita che serve sostanzialmente a spiegare al cliente come funziona l’intervento di rifacimento giardini, costi e che cosa prevede.

Ristrutturazione di balconi e terrazzi: scegliere il pavimento

In linea generale, si tratta di creare un progetto con la disposizione del verde, dei percorsi, delle aree pavimentate e i dettagli del caso, che possono andare dalla piantumazione all’illuminazione, dall’impianto di irrigazione all’arredamento. Facile immaginare che si tratta di un lavoro impegnativo, anche dal punto di vista economico. L’alternativa è dedicarsi al rifacimento del giardino fai da te. Si spende meno, però è necessario impegnarsi e fare un progetto dettagliato per capire subito che cosa si può effettivamente realizzare e che cosa invece va modificato o scartato.

Se vuoi ristrutturare il terrazzo, per prima cosa devi pensare al pavimento. A meno che non ci siano infiltrazioni, ma in questo caso devi rivolgerti a un’impresa specializzata, puoi rinnovare il look sbiadito delle tue piastrelle anche con il fai da te. Questo vale anche per la ristrutturazione dei balconi.

Quando scegli il pavimento non basarti solo sull’estetica, concentrati prima di tutto sulla ricerca del materiale adatto in base all’uso che ne farai e al clima a cui è esposto. Se il pavimento è destinato alla ristrutturazione di balconi esposti a piogge frequenti e a temperature che arrivano a 0°C, devi optare per un pavimento idrorepellente, non a rischio di muffe, antiscivolo e resistente al gelo. Non preoccuparti, queste caratteristiche sono riportate nelle schede tecniche dei prodotti, con tutti i parametri di riferimento secondo le normative europee e internazionali.

Ristruttura il tuo spazio outdoor: organizza gli spazi

Suddividere in zone l’outdoor rende il tuo spazio esterno più grande. Quando decidi di ristrutturare il giardino parti proprio da qui: traccia un progetto su carta, suddividendo l’esterno in aree destinate a scopi diversi, da arredare in maniera coerente, ne ricaverai la sensazione di offrire a ciascuno il proprio angolo dove stare in pace.

Lo stesso vale se devi ristrutturare il terrazzo: dividerlo in aree destinate a scopi differenti rende lo spazio più organizzato ed è un modo semplice per sfruttare al meglio ogni centimetro tra arredi e verde.

Se è vero che in un giardino le fioriere, le siepi, i pergolati e i vialetti aiutano a separare le diverse aree, lo stesso vale per gli arredi posizionati in maniera intelligente sul terrazzo o sul balcone.

Crea varie aree, facendole percepire come zone distinte l’una dall’altra. Ad esempio, puoi disporre un tavolo e sedie per cenare all’aperto, inserire un lettino o un’amaca per creare la zona relax, aggiungere un’area salotto informale delineata con un tappeto da esterno e, magari, prevedere anche la zona cottura con un barbecue a gas.

Se ci sono dei bambini in casa, pensa anche ad allestire uno spazio tutto per loro. Puoi ristrutturare il giardino con una zona per il gioco coperta da un pergolato: sarà perfetta nelle ore in cui il sole è più forte o nei giorni piovigginosi d’estate.

Persino un piccolo balcone, con una ristrutturazione mirata può ospitare angoli con funzioni diverse. L’importante è adeguare il formato degli arredi: un tavolino per due, tante piante verdi attorno, un tappeto colorato per terra e qualche lanterna valgono lo sforzo di ristrutturare un terrazzo anche se piccolo. Naturalmente, non si può dimenticare di studiare un’elegante illuminazione: per poter stare all’aperto fino a sera inoltrata è fondamentale nel progetto di ristrutturazione di balconi e di giardini.

E la recinzione del giardino? Non è necessario cambiarla, a volte non è nemmeno possibile. Se hai deciso di puntare sulla soluzione di rifacimento giardino fai da te, non sottovalutare il potere della pittura. Ti sorprenderà scoprire come una mano di vernice può trasformare un vecchio muro e renderlo uno sfondo elegante per il verde delle piante e i colori dei fiori.

Se non hai paura di osare, punta sul nero: crea profondità e ha un potere magico. I professionisti amano usarlo nella ristrutturazione giardini, perché mimetizza una staccionata, rende elegante il tetto del capanno degli attrezzi e riveste di allure anche le vecchie panchine dei giardini.

Ristrutturare il giardino con vialetti e patio

Per creare dei vialetti decorativi che attraversano il giardino puoi creare dei camminamenti eleganti e molto decorativi con i passi giapponesi. Si tratta di mattonelle di cemento, pietra naturale o pietra ricostruita dalla forma arrotondata o irregolare, da appoggiare a secco sul prato per disegnare un percorso comodo e naturale. Oltre a essere eleganti, i passi giapponesi hanno il grande vantaggio di non ostacolare il drenaggio dell’acqua nel terreno.

Spesso, quando ci si cimenta nella ristrutturazione del giardino si aggiungono vialetti e zone pavimentate senza valutare l’importanza di un sistema di drenaggio per l’acqua piovana. Si tratta di un grave errore perché, senza un adeguato drenaggio, l’acqua non sa dove defluire e rischia di entrare dove non dovrebbe. Quando disegni le zone pavimentate, prima di cominciare con i lavori per ristrutturare il giardino, ricorda di lasciare sempre dei bordi di prato attorno: così l’acqua piovana può trovare il percorso per defluire naturalmente nel terreno.

Per quanto riguarda la scelta dei materiali adatti per pavimentare il giardino da ristrutturare, ricorda sempre di selezionarli in base al clima a cui devono adattarsi. Alcuni materiali potrebbero non reggere bene dove c’è un’umidità elevata, altri possono sbiadire al sole e altri ancora non resistere alle gelate invernali.

Idee luminose per la ristrutturazione di balconi e giardini

Quando cominci a ristrutturare il terrazzo le idee per illuminare lo spazio outdoor possono diventare l’occasione per creare un’atmosfera unica. Quindi, pensa bene a come lo suddividi e dove intendi collocare le diverse zone così da aggiungere ulteriori prese al muro che siano funzionali alle attività che prevedi di svolgere.

Non sottovalutare le potenzialità delle catene o ghirlande luminose da esterno. Puoi usarle al posto dei lampadari o delle applique: puoi farle correre lungo la parete esterna di casa, sopra il pergolato che ripara la zona pranzo o anche sospese sul terrazzo, agganciate a muri e graticci di fioriere.

Un’altra bella idea per dare luce ai tuoi spazi esterni, terrazzo o giardino che sia, è scegliere delle soluzioni luminose completamente green. Puoi aggiungere i piccoli lampioncini Led a energia solare accanto al camminamento in giardino, puoi inserirli nelle fioriere che hai sul balcone o tra le siepi che incorniciano lo spazio outdoor. Otterrai un’illuminazione serale aggiuntiva a costo e impatto ambientale pari a zero.

Arredare e ristrutturare: giardino e terrazzo

Anche se il tuo spazio outdoor non è enorme, ti basta progettarlo con cura per riuscire a ritagliare una comoda zona salotto con due divanetti disposti a L in un angolo con tanto di tavolino da caffè per rilassarsi con un drink. Accanto a questo piccolo soggiorno open air, con l’aiuto di un grande tappeto colorato puoi delineare l’area per il pranzo dove collocare tavolo e sedie.

Il bello della ristrutturazione di un ambiente esterno o del rifacimento di un giardino fai da te è proprio l’idea di arredare gli spazi outdoor come stanze aperte. Devi solo dedicare la stessa cura per i dettagli riservata agli interni, facendo attenzione a sottolineare la caratteristica peculiare di questi spazi: perché qui il verde deve sempre giocare il ruolo del protagonista.

Piante extralarge sul terrazzo per sognare di essere in una foresta e non in città, tappeti di erba sintetica per avere il balcone sempre verde anche se hai il pollice nero, siepi fiorite e alberi da frutto in giardino perché anche un fazzoletto di terra dietro casa può diventare la location per pic nic estivi.

La ristrutturazione di un giardino non sarebbe completa senza il colore di piante e fiori. E lo stesso vale per chi vuole esaltare la ristrutturazione di balconi e terrazzi.

Rifacimento del giardino fai da te

Mentre decidi come ristrutturare il giardino non dimenticare uno spazio per una piccola casetta degli attrezzi: è necessaria per riporre l’occorrente per il giardinaggio, proteggere utensili e tagliaerba dalle intemperie, e non avere oggetti seminati in giro che creano disordine.

Sul terrazzo puoi usare una cassapanca dove riporre tutto l’occorrente per la manutenzione del verde oppure puoi fissare alla parete un pallet a cui appendere cesoie, innaffiatoio e altri piccoli attrezzi, alternati a vasetti di lavanda, erica, erbe aromatiche. Il risultato è molto carino.

Per tutte le zone pavimentate del giardino e quindi per terrazzi, balconi e porticati servono vasi e fioriere da riempire con piante che regalano macchie di colore con fioriture distanziate nel tempo. Un’idea originale e di grande effetto per dare colore e profumo al tuo spazio outdoor è appendere cesti di paglia con all’interno vasi fioriti. La chiave è scegliere fiori che crescono verso l’esterno e ricadano oltre il bordo creando una cascata di fiori colorati: piante come fucsia, verbena, surfinia e petunia sono perfette.

Se hai deciso di cimentarti con il rifacimento del giardino fai da te puoi indirizzare la tua manualità per portare a nuova vita i mobili vecchi da trasformare in bizzarre fioriere scenografiche: vecchie vasche, specchiere e scalette possono rinnovare il giardino con un look ricercato.