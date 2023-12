Quali sono gli errori più comuni da non commettere a dieta?

Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

Fonte: IPA Gli errori più comuni da non commettere a dieta

Si inizia sempre bene una dieta: c’è la voglia di rientrare in quei vestitini in vista della primavera, la giusta forza di volontà e il piacere di tornare a mangiare sano. E così arrivano subito le soddisfazioni: i primi chili se ne vanno, l’ago della bilancia fa passi indietro, poi però, qualcosa va storto e il peso non cala più o addirittura risale. Eppure si evita il bar per la colazione, si rinuncia a un mondo di bontà. Dov’è allora l’errore? Il primo, da evitare assolutamente, è quello di scaricare la colpa sul metabolismo: quello, non c’entra. Cerchiamo di capire dove realmente si sbaglia e come correggere il tiro. In questo articolo di analizzeranno le principali cause che possono provocare errori nella dieta e poi si analizzeranno le possibili soluzioni.

Gli errori più comuni che vengono commessi a dieta

Il grasso vero

Va chiarito subito che i primi chili sono i più facili da perdere. Si cala molto e in fretta perché si perdono liquidi accumulati nei tessuti. Poi è la volta del grasso vero e per smaltirlo ci vuole più tempo. Bisogna procedere con calma. L’ideale è perdere un chilo, un chilo e mezzo la settimana. Secondo le linee guida il peso ideale da perdere ogni settimana è di 800 g -1 kg. Di più sarebbe troppo e si corre il rischio di recuperare appena si riprende una vita normale.

No alle scorciatoie

Esistono creme snellenti, massaggi che sgonfiano e mille trattamenti anticellulite, pressoterapia, etc.etc più le tisane drenanti. Inoltre in rete o per passaparola circolano centinaia di diete che promettono miracoli. In realtà non esistono scorciatoie, ci sono solo due cose che fanno perdere peso: l’attività fisica e quindi l’aumento del dispendio energetico e una dieta equilibrata.

Non bisogna avere fame

Se si vuole seguire un regime alimentare ipocalorico finalizzato alla perdita di peso, è sempre opportuno rivolgersi a uno specialista ed evitare diete fai da te. Una delle regole auree è che a dieta non si deve essere affamati. La fame non aiuta a perdere peso, aiuta solo ad accumulare grassi al pasto successivo.

L’ora migliore per la ginnastica

Mettere la sveglia prima, andare a dormire presto, fate come preferite. Ma se volete risultati buoni e in fretta, fate ginnastica la mattina presto. Se a quell’ora la palestra è chiusa, salite e scendete dallo step o andate a correre intorno all’isolato. Stessa fatica, maggior resa se si fa sport nelle prime ore del giorno.

La mozzarella, che nemica!

La caprese sarà pure buona ma non è un piatto dietetico. Se ne state mangiando piattoni interi convinte di fare la cosa giusta, ricredetevi. La mozzarella non è magra e in linea di massima – sappiatelo – non ci sono molti formaggi pro-dieta. Nonostante i messaggi pubblicitari e le etichette che riportano la dicitura “formaggio light”.

Dimmi quel che bevi…

«Mangio poco e non dimagrisco». Ok, ma si presta attenzione a ciò che si beve? Bibite zuccherine, aperitivi (anche analcolici) con le amiche, il vino a tavola e il superalcolico del sabato sono molto calorici. Bevete acqua e rinunciate al resto, almeno nelle fasi d’attacco della dieta. Attenzione a non esagerare con le spremute: anche la frutta è piena di zuccheri. Spesso si consumano succhi di frutta preconfezionati ricchi di zuccheri e conservanti o si preferisce l’assunzione di spremute d’arancia rispetto alla versione del frutto intero. Errori che possono provocare rialzi della glicemia, che inducono a liberazioni massive di insulina e quindi improvvisi attacchi di fame.

Lo spuntino assassino

«Solo un pacchettino di cracker». Sapete quante calorie e quanti grassi contengono? Il vero nemico della dieta è lo spuntino, buttato giù mentre si è sovrappensiero e che non si tiene a mente nel calcolo della giornata. Ogni occasione è buona per masticare qualcosa. Cucitevi la bocca e state lontane dagli snack deleteri. Molto spesso di cade nell’inganno di assumere cibi che contengono un’elevata densità calorica, come ad esempio snack o barrette. Si tratta di spuntini che saziano poco ma apportano tante calorie. Vanno preferiti, invece, gli spuntini che riempiono tanto lo stomaco e apportano poche calorie, come i finocchi, le verdure, lo yogurt ecc ecc. Di seguito una tabella con alcune proposte di spuntini ideali da seguire a dieta:

Categoria di spuntino Esempi di spuntini salutari Frutta Fresca: Mela o pera affettata, bacche, kiwi Vegetali con Hummus: Bastoncini di carote, cetrioli o peperoni con hummus Yogurt Greco con Frutta: Yogurt greco naturale con mirtilli o fragole Frutta Secca: Mandorle, noci, nocciole (in piccole quantità) Smoothie Proteico: Frutta, proteine in polvere, latte o yogurt senza zuccheri aggiunti Uova Sode o Sode: Un uovo sodo o due, salati leggermente se desiderato Avena con Frutta: Porridge di avena con fette di banana o fragole Popcorn non Zuccherato: Popcorn preparato senza olio e con un pizzico di sale Mandorle o Noci: Una manciata di mandorle o noci (controllare le dimensioni delle porzioni) Verdure con Guacamole: Bastoncini di sedano, carote o peperoni con guacamole

Quando si dice burrose…

Siete a dieta e avete ancora una confezione di burro che vaga nel frigorifero? Non ci siamo proprio. Olio extravergine d’oliva, in modiche quantità, perché se volete perdere peso scordatevi il burro e gli alimenti troppo ricchi in grassi, come salsine e creme spalmabili.

Errore e soluzione:

Dieta estrema o drastica: Errore: adottare diete estreme o drastiche che limitano severamente le calorie o eliminano interi gruppi alimentari, come ad esempio il digiuno intermittente oppure diete chetogeniche o proteiche.

adottare diete estreme o drastiche che limitano severamente le calorie o eliminano interi gruppi alimentari, come ad esempio il digiuno intermittente oppure diete chetogeniche o proteiche. Soluzione: preferire approcci sostenibili e bilanciati che includano una varietà di cibi nutrienti, che nutrano il corpo e allo stesso tempo lo conducano verso gli obiettivi che ci si è prefissati. Saltare i pasti: Errore: saltare i pasti per ridurre le calorie.

saltare i pasti per ridurre le calorie. Soluzione: mangiare pasti equilibrati a intervalli regolari per mantenere il metabolismo attivo e evitare eccessi alimentari successivi. Questo permetterà di livellare la glicemia ed evitare picchi deleteri, che possono provocare attacchi di fame. Concentrarsi solo sulle calorie: Errore: concentrarsi esclusivamente sul conteggio delle calorie senza considerare la qualità nutrizionale degli alimenti.

concentrarsi esclusivamente sul conteggio delle calorie senza considerare la qualità nutrizionale degli alimenti. Soluzione: prestare attenzione anche alla qualità degli alimenti, scegliendo opzioni nutrienti e salutari. Evitare completamente i grassi: Errore: eliminare completamente i grassi dalla dieta non è la scelta giusta. Vanno preferiti i grassi polinsaturi e monoinsaturi rispetto ai grassi saturi. Preferire quindi olio extravergine d’oliva, salmone, sgombro e pesci grassi, ma anche semi e frutta secca.

eliminare completamente i grassi dalla dieta non è la scelta giusta. Vanno preferiti i grassi polinsaturi e monoinsaturi rispetto ai grassi saturi. Preferire quindi olio extravergine d’oliva, salmone, sgombro e pesci grassi, ma anche semi e frutta secca. Soluzione: Includere grassi sani come quelli presenti in avocado, noci e olio d’oliva per favorire la salute. Assumere troppe porzioni: Errore: mangiare porzioni eccessive, anche di cibi salutari, può essere un problema per quanto riguarda l’in-take calorico.

mangiare porzioni eccessive, anche di cibi salutari, può essere un problema per quanto riguarda l’in-take calorico. Soluzione: controllare le dimensioni delle porzioni e prestare attenzione ai segnali di sazietà. Non bere abbastanza acqua: Errore: non bere a sufficienza acqua durante il giorno.

non bere a sufficienza acqua durante il giorno. Soluzione: mantenere l’idratazione bevendo acqua regolarmente, specialmente prima dei pasti. L’ideale sarebbe bere 2 litri d’acqua al giorno, ma ben distribuiti durante l’intero arco della giornata. Relying on supplements: Errore: fidarsi eccessivamente degli integratori alimentari senza ottenere sostanze nutritive da alimenti veri e propri.

fidarsi eccessivamente degli integratori alimentari senza ottenere sostanze nutritive da alimenti veri e propri. Soluzione: ottenere la maggior parte delle sostanze nutritive da cibi integrali e utilizzare gli integratori solo quando necessario. Non considerare le esigenze individuali: Errore: seguire una dieta senza considerare le proprie esigenze individuali, tra cui gusti, preferenze e obiettivi.

seguire una dieta senza considerare le proprie esigenze individuali, tra cui gusti, preferenze e obiettivi. Soluzione: adottare un approccio personalizzato che tenga conto delle preferenze personali e degli obiettivi di salute. Mancanza di movimento: Errore: non includere sufficiente attività fisica nella routine quotidiana.

non includere sufficiente attività fisica nella routine quotidiana. Soluzione: integrare l’esercizio fisico regolare, adattato alle proprie capacità e preferenze. Inoltre, scegliere una vita attiva dal punto di vista del movimento. Preferire le scale all’ascensore oppure una camminata a piedi rispetto all’utilizzo dell’auto, sono tutti fattori che aiutano ad incrementare il dispendio energetico dell’organismo stesso. Impazienza e aspettative irrealistiche: Errore: aspettarsi risultati rapidi e irrealistici.

aspettarsi risultati rapidi e irrealistici. Soluzione: adottare una prospettiva a lungo termine, concentrarsi sul progresso piuttosto che sulle misure immediate.

Esempio di schema dietetico settimanale:

Ecco un esempio di schema dietetico settimanale per perdere peso in modo sano e bilanciato e senza commettere errori. Questo è solo un modello e potrebbe non essere adatto a tutte le persone. Si consiglia vivamente di consultare un nutrizionista o un professionista della salute prima di apportare modifiche significative alla propria dieta.

Lunedì:

Pasto Alimenti Colazione: Yogurt greco con mirtilli e mandorle Spuntino: Frutta fresca (es. mela o pera) Pranzo: Insalata di pollo con verdure miste Spuntino: Yogurt senza zuccheri con una manciata di noci Cena: Salmone al vapore con broccoli

Martedì:

Pasto Alimenti Colazione: Smoothie verde con spinaci, banana e proteine in polvere Spuntino: Bastoncini di carote con hummus Pranzo: Quinoa con verdure saltate e pollo Spuntino: Frutta secca (es. nocciole) Cena: Zuppa di lenticchie con verdure

Mercoledì:

Pasto Alimenti Colazione: Uova strapazzate con spinaci e pomodori Spuntino: Una banana Pranzo: Insalata di tonno con ceci e pomodori Spuntino: Yogurt greco con mirtilli Cena: Pollo alla griglia con asparagi

Giovedì:

Pasto Alimenti Colazione: Porridge di avena con frutti di bosco e semi di chia Spuntino: Mezza mela con una manciata di mandorle Pranzo: Wrap integrale con tacchino, lattuga e pomodoro Spuntino: Yogurt senza zuccheri con frutta fresca Cena: Pesce al forno con patate dolci

Venerdì:

Pasto Alimenti Colazione: Pancakes integrali con fragole e sciroppo d’acero leggero Spuntino: Verdure crude (es. carote) con hummus Pranzo: Insalata di quinoa con avocado e gamberetti Spuntino: Una pera Cena: Tacos di pollo con salsa di pomodoro e cetrioli

Sabato:

Pasto Alimenti Colazione: Frullato di frutta con yogurt e granola Spuntino: Una manciata di noci Pranzo: Spaghetti di zucchine con pesto di basilico Spuntino: Bastoncini di verdure con hummus Cena: Salmone alla griglia con quinoa e verdure

Domenica:

Pasto Alimenti Colazione: Uova al tegamino con avocado e pomodoro Spuntino: Mezza banana con una manciata di mandorle Pranzo: Insalata di pollo con ceci, mais e avocado Spuntino: Yogurt senza zuccheri con frutti di bosco Cena: Tacchino arrosto con patate dolci e broccoli

Note:

Bevi abbondante acqua durante il giorno.

Adatta le porzioni alle tue esigenze caloriche.

Modifica la dieta in base alle tue preferenze alimentari e necessità individuali.

Consulta un nutrizionista o un professionista della salute per una consulenza personalizzata.

In sintesi, si può dire che seguire una dieta senza commettere errori è una sfida che richiede attenzione, impegno e un approccio equilibrato. L’aiuto da parte di un nutrizionista può essere prezioso per garantire una dieta personalizzata e adatta alle esigenze individuali.