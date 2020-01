Dieta con le noci, gli effetti sulla pressione e la linea

editato in: da

Quando si parla di consigli per migliorare la qualità della propria dieta è impossibile non chiamare in causa l’assunzione di noci. Semi delle piante del genere Junglans, sono contraddistinte da diversi benefici cruciali per la salute.

In questo novero è possibile citare la presenza dell’antiossidante vitamina E, così come quella degli omega- 3, acidi grassi essenziali che ricoprono un ruolo fondamentale quando si discute di lotta contro l’ossidazione del colesterolo (aspetto che ha ovvi vantaggi per la salute cardiovascolare).

I benefici delle noci per la salute sono stati più volte approfonditi a livello scientifico. Tra i tanti studi degni di nota ne citiamo uno che ha visto impegnata un’equipe attiva presso la Penn State University. Gli esperti, guidati dalla Dottoressa Penny Kris-Etherton, hanno reclutato un campione di 45 individui, tutti obesi o in sovrappeso (età compresa fra i 30 e i 65 anni).

Prima dell’inizio del periodo di osservazione, tutti i partecipanti sono stati invitati a seguire una dieta a basso contenuto di grassi saturi. Successivamente, i soggetti inclusi nel campione sono stati assegnati a tre gruppi trattati in maniera differente per quanto riguarda le indicazioni alimentari.

Al follow up, è stato possibile riscontrare maggiori benefici riguardanti i valori della pressione arteriosa nei soggetti che erano stati invitati a consumare noci intere (e non semplicemente orientati verso uno schema alimentare con un profilo di acidi grassi simile a quello di questi frutti ma senza la loro effettiva assunzione). La Dottoressa Etherton ha commentato i risultati raggiunti specificando che i prossimi passi della sua ricerca saranno focalizzati sugli effetti che le noci hanno sul microbioma intestinale.

I motivi per cui vale la pena introdurle nella propria alimentazione quotidiana non finiscono certo qui! Da ricordare è per esempio la presenza di potassio, minerale essenziale per il buon funzionamento del cuore.

Preziose alleate nella prevenzione del diabete di tipo 2 e utili per mantenere la linea in virtù del contenuto di fibre (basilari per ottimizzare i livelli di sazietà), le noci possono interferire con l’azione di alcuni farmaci contro l’ipotiroidismo. Ricordiamo inoltre la controindicazione dell’allergia e quella dell’ipersensibilità verso altra frutta a guscio.

Per togliersi i dubbi, la cosa giusta da fare è consultare il medico curante ed effettuare tutti gli esami prescritti. Se non sussistono controindicazioni si può iniziare tranquillamente ad assumere – anche tutti i giorni – queste straordinarie alleate della salute. Le idee per introdurle nella dieta non mancano! Si può partire dalla singola noce come spuntino spezza fame a metà mattina e proseguire utilizzando le noci per condire primi piatti o come ingredienti principali di gustose torte.